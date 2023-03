Grave Fracaso de la reforma tributaria del gobierno de Boric. La derecha rechazó la posibilidad de legislar

por redacción Werken Rojo

LOS REFORMISTAS HAN FRACASADO COMPLETAMENTE

Todos aquellos que piensan que haciendo pequeñas reformitas al actual sistema, un buen día tendremos un capitalismo con rostro humano, un capitalismo que pueda resolver las mínimas necesidades de la clase trabajadora y los sectores mas pobres de esta sociedad.

La «reforma» tributaria, era una reformita que ni siquiera apuntaba a quitar grandes privilegios al 1% mas rico de la sociedad que se apropian de todas las riquezas que son creadas por los trabajadores y no por ellos que no trabajan, ni producen nada.

Pero igual la derecha y la elite de este país rechazaron esta pequeña reformita, esta claro que no será vía «reformas» que lograremos hacer los cambios que necesita la clase trabajadora en esta sociedad.

La derecha voto en contra de la idea de legislar la reforma tributaria

La derecha votó en bloque contra la posibilidad de legislar una reforma tributaria, simplemente no estan dispuestos a permitir que la burguesía pague un poco de más impuestos, y se tomen medidas contra evasión y la elusión tributaria. Con la derrota de la reforma en el Congreso, ahora hasta un año más no se puede reponer la iniciativa a la discusión parlamentaria.

Además tres diputadas oficialistas no votaron, el gobierno no fue capaz de asegurar todos los votos del Frente Amplio, Partido Comunista y Concertación. Esto puede estar relacionado con los gritos contra la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, por parte del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, durante la sesión paralela de la comisión de Educación. Esto justo antes del 8 de marzo, el gobierno de Boric, supuestamente feminista, no tomo ninguna medida y se conformó con una tibia disculpa del ministro.

Chile: Un país extremadamente desigual y con urgentes necesidades sociales

Una reforma tributaria para financiar reformas sociales se justificaría a todas luces. De acuerdo con el Banco Mundial en el año 2013 un tercio de los ingresos generados por la economía chilena fue captado por el 1% más rico. De acuerdo a la última encuesta CASEN del año 2017, el 10% más rico de los hogares obtiene un 38,1% del ingreso monetario, mientras el 10% más pobre un 1,4%, con ingresos promedio de $3.605.800 y $129.300, respectivamente. La desigualdad se agravó como efecto de la pandemia de Coronavirus, afectó en mayor medida a las familias de menos ingresos que a los ricos, especialmente golpeó a los pobres, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los afrodescendientes. Las limitadas reformas que había prometido Gabriel Boric, se quedan sin financiamiento con la derrota de la reforma tributaria en el Congreso.

Las reformas sociales prometidas se han quedado sin dinero

Con la entrada en vigor del TPP será cada vez más dificil introducir reformas sociales progresivas que afecten las ganancias exageradas de las grandes empresas. La aprobación del TPP, después que el gobierno lo enviara al Senado para su aprobación se jutificó por parte de algunos partidos de gobierno para que se aprobara la reforma tributaria. Sin reforma tributaria y con TPP cualquier sueño reformista, incluso timido, del gobierno de Boric se ha ido al garete, pues el gobierno se queda sin financiamiento de sus promesas.

