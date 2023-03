Con multitudinaria marcha mujeres conmemoran el 8 de marzo en Valparaíso

El Porteño

por Guillermo Correa

Con una multitudinaria marcha por las calles de Valparaíso se conmemoró el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Con lienzos, pancartas y consignas las porteñas de todas las edades recorrieron las principales calles de la ciudad puerto, planteando y exigiendo sus derechos conculcados por el sistema patriarcal imperante.

En los distintos lienzos y pancartas se podían leer frases tales como: “Juntas, libres y sin miedo”; “Por los derechos sociales, laborales y reproductivos”; “La mujer trabajadora alza la voz”; “Mi jumper no es corto, tus ojos son largos”; “Mi falda no es corta, tu educación, sí”; “Juntas contra la violencia político sexual sistémica”; “Por una educación no sexista”; “En la casa y en la escuela, las que luchan siempre enseñan”; “Juntas somos poderosas”; “Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla”; “Somos el corazón de las que ya no están”; “El miedo no será parte de esta historia”; “Quiero salir del liceo sin miedo a no llegar a mi casa”; “Que tu mamá no se revelara a todas las imposiciones no significa que no se revelara a ninguna”; “Una se vuelve feminista con su propia historia”; “Mi vida tiene valor y mi cuerpo no tiene precio”; “Mujeres y disidencias de los cerros a luchar contra la violencia patriarcal”; “No me des un día, dame mis derechos”; “No más violencia salarial y doméstica”; “Fuera el macho violento de los estadios”; “Dentro y fuera de la cancha, sin mujeres no se avanza”; “El Estado es Patriarcado”; “Nada asusta más a un machista que una mujer sin miedo”; “Ni un paso al fascismo. Las estudiantes de la UV no olvidamos el golpe”; “Por la memoria, justicia y libertad de lxs presxs de la revuelta”; “Con Gladys en la memoria haremos avanzar la historia”; “Todxs somos migrantes. No más violencia, no más odio, no más xenofobia, no más discriminación, no más racismo. Nadie es ilegal”.

A la altura de la plaza Aníbal Pinto, durante la primera detención de la marcha, un colectivo de mujeres realizó una performance, una intervención artística, y mientras el grupo realizaba una expresión corporal de danza urbana, una de sus integrantes personificó a Elena Caffarena –connotada activista feminista que fue una de las fundadoras, en el año 1935, del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH)- expresando a viva voz parte de su pensamiento relacionado con los derechos reproductivos: “Las mujeres conscientes no deben ser sinónimo de desprecio. Nuestra actividad no cesará hasta conseguir que las autoridades se preocupen del angustioso problema de la mujer obrera o privada de recursos. El embarazo es hoy excesivamente repetitivo, cuyo desenlace es hoy el aborto clandestino y sus enfermedades, o la muerte del nuevo ser por miseria, desnutrición, abandono involuntario y forzado. La mujer tiene derecho a la maternidad consciente y voluntaria. Creemos que esto constituye uno de los problemas básicos que debe abordarse aspirando a mejorar el estándar de vida femenino y liberar así a la madre sin recursos de este bárbaro tributo al que hoy se le condena.”

Cabe señalar, asimismo, la presencia en esta marcha de la compañera Fabiola Campillai, actual senadora, quien, en otra de las detenciones de la marcha, a la altura de la plaza Victoria, manifestó entre otras cosas lo siguiente:

“En este Día Internacional de la Mujer conmemoramos la lucha de nuestras mujeres, la lucha que se lleva aquí mismo, en las calles, por nuestro movimiento feminista, por nuestra gente que creyó en la lucha, gente que nos ha dejado, que ya no están con nosotras, pero que luchó para que esto fuera posible, para que no exista diferencia entre hombres y mujeres, que seamos todos iguales.

Este año se conmemoran los cincuenta años del golpe y todavía hay muchas mujeres que buscan justicia, hay muchas mujeres, madres, hijas, hermanas, que buscan justicia por sus desaparecidos. También conmemoramos a las mujeres que en dictadura fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas.

Cuando pensamos que eso nunca más ocurriría nos encontramos en el estallido del 2019 y salimos a las calles a luchar por todos nuestros derechos, y nos mutilaron, nos torturaron, nos asesinaron y hoy, en este día, queremos recordar a las mujeres que lucharon y a nuestros presos políticos…”

En la parte final de la marcha, un grupo de mujeres mapuche cerraba la extensa columna feminista de este 8 de marzo, gritando consignas y portando dos lienzos, exigiendo en uno de ellos la “Libertad a todos los presos políticos mapuche”, y expresando en el otro lienzo: “No más estado terrorista y clasista”.

