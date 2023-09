Gran Bretaña – La crisis capitalista consume las universidades

22 de septiembre de 2023

Editorial del periódico The Socialist

Parece más sencillo enumerar las cosas que funcionarán en Gran Bretaña en 2023 que enumerar las que no funcionan. Los servicios públicos están literalmente desmoronándose. Los precios en todas partes para los trabajadores y los jóvenes continúan aumentando en espiral por encima de nuestros salarios y préstamos de manutención. La infraestructura está fallando. El mercado inmobiliario está roto. Los ayuntamientos están quebrando.

El sistema capitalista que prioriza las ganancias antes que todo lo demás está en la raíz de todas estas crisis, al igual que las múltiples amenazas del cambio climático global, la guerra y las diversas formas de intolerancia diaria que enfrentan millones de personas.

Cualquiera que haya estudiado en campus universitarios británicos durante la última década estaría de acuerdo en que las universidades no han escapado a la agitación. “Estudiantes infelices; conferenciantes enojados; exámenes no calificados; relaciones laborales venenosas; cursos cancelados; falta de viviendas para estudiantes y deuda creciente. A medida que las universidades del Reino Unido comienzan el año académico, las crisis se acumulan”. Estas fueron las palabras de un profesor de la Universidad Oxford Brookes en el Financial Times.

Los trabajadores contraatacan

Los constantes ataques de la dirección y de los conservadores a los salarios y las condiciones del personal universitario han provocado años de malestar industrial en los campus a medida que los trabajadores han organizado una lucha.

La pandemia de coronavirus dejó al descubierto los efectos de años de austeridad y mercantilización, ya que los estudiantes fueron invitados a regresar a los campus con el pretexto de una experiencia de aprendizaje «normal», solo para encontrarse encerrados en los campus y sin ofrecerles apoyo por parte de la dirección. o los conservadores. Años de hacinamiento en salas de conferencias y campus universitarios, y la destrucción de los servicios de apoyo a los estudiantes y de salud mental se pusieron de relieve. Fueron años muy difíciles para millones de estudiantes. Pero, en manos de la dirección universitaria y de los conservadores, prácticamente nada ha cambiado desde entonces.

Y ahora, este año, miles de aspirantes a graduados aún no han recibido sus calificaciones finales como resultado del boicot de calificación y evaluación de la UCU. Como en el resto de la sociedad, esta crisis que azota los campus universitarios es el resultado de las brutales políticas de austeridad llevadas a cabo por los conservadores al servicio del sistema capitalista. Los recortes conservadores a la financiación gubernamental de nuestras universidades, acompañados por el crecimiento del modelo de mercado para la financiación de la educación superior, han llevado a nuestras universidades a un estado cercano a la parálisis.

Eso por sí solo sería suficiente para generar una ira generalizada. Pero este año los estudiantes también estarán preocupados por la actual y cada vez peor crisis del costo de vida estudiantil. En 2023, por primera vez en la historia, el alquiler promedio anual para estudiantes superó el préstamo estudiantil máximo disponible. Mientras los precios en toda la sociedad siguen aumentando, los conservadores sólo han aumentado los préstamos de mantenimiento en un 2,8% este año.

A principios de 2023, se informó que el 40% de los estudiantes estudiaban en casa, la mayoría para ahorrar dinero. El 18% de los estudiantes ha evitado comprar recursos educativos necesarios para sus cursos. El 28 % informó que se saltaba comidas para ahorrar en costos de alimentos, el 47 % salía menos con amigos y el 14 % viajaba al campus para usar energía de forma gratuita. El 18% de los estudiantes utilizan ahora los bancos de alimentos.

A medida que los precios sigan subiendo, esta situación será cada vez más insostenible para cada vez más estudiantes. Es más que posible que se produzcan estallidos masivos de ira en los campus en forma de protestas estudiantiles.

Los costos crecientes, sin financiación adicional por parte del gobierno, también empujarán a las universidades a una mayor crisis financiera, planteando nuevos ataques a los estudiantes y trabajadores universitarios. Estudiantes Socialistas, en el que los miembros del Partido Socialista desempeñan un papel destacado, exige que la dirección tome medidas ahora para proteger a los estudiantes y trabajadores, incluido hacer que el acceso a los fondos de ayuda para estudiantes esté fácilmente disponible, garantizar que no haya aumentos de precios en los comedores y restaurantes del campus, mantener espacios universitarios como Bibliotecas abiertas las 24 horas, sin limitar la iluminación o la calefacción del campus y sin hacer más recortes en empleos o cursos. El dinero debería exigirse al gobierno central.

Desde el principio, este semestre, las universidades y los estudiantes tendrán su primera experiencia de acción industrial, ya que el University and College Union (UCU) ha convocado cinco días más de huelga nacional entre el 25 y el 29 de septiembre. Esto coincide con una campaña de reelección por parte de la UCU entre el 19 de septiembre y el 3 de noviembre.

Los Estudiantes Socialistas harán campaña para lograr el máximo apoyo posible entre los estudiantes a las huelgas de la UCU, incluida la movilización de estudiantes en piquetes. La ola de huelgas de este año ha demostrado que la lucha colectiva de los trabajadores puede forzar importantes concesiones por parte del desmoronado partido conservador. Un movimiento estudiantil de masas que luche junto a la UCU actuaría para acelerar la resolución de la disputa en los términos de los trabajadores y estudiantes en huelga, quienes juntos enfrentan el peso de la mercantilización y los recortes.

Septiembre de 2023 también marca uno de los mayores ataques gubernamentales al futuro de los estudiantes desde que la coalición de “condena” triplicó las tasas de matrícula en 2010. A partir de este año académico, todos los estudiantes universitarios que asuman deudas por derechos de matrícula y préstamos de manutención se verán obligados a pagar esa deuda a partir de un umbral de ingresos anual más bajo (rebajado de £27.500 al año a £25.000) en el transcurso de 40 años, en comparación con 30 años.

Este enorme ataque, que atraparía a millones de futuros graduados en una vida de deducciones de sus salarios por el pago de la deuda, está impulsado por el carácter pronunciado de la crisis económica del capitalismo británico. El capitalismo británico estancado y de bajo crecimiento ya no puede tolerar indefinidamente la creciente montaña de deuda estudiantil estatal, que actualmente está valorada en £206 mil millones. Como en cualquier crisis económica capitalista, la clase capitalista y sus representantes políticos están intentando hacernos pagar para proteger su capacidad de obtener las máximas ganancias posibles, sin importar lo que eso pueda significar para el bienestar de la sociedad en general.

Pero los estudiantes, los trabajadores y los jóvenes pueden luchar por una alternativa socialista al sistema capitalista. Una sociedad socialista, liberada de la camisa de fuerza del sistema capitalista impulsado por las ganancias, se basaría en la planificación democrática de los recursos de la sociedad y la propiedad pública democrática de los bancos, los monopolios y las principales industrias (las cimas dominantes de la economía) aprovechadas para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Eliminada la motivación lucrativa, una sociedad así garantizaría a todo aquel que la desee una educación universitaria gratuita y de alta calidad de forma permanente y duradera. Un sistema educativo gratuito significaría la eliminación de las tasas de matrícula, la sustitución de los préstamos de mantenimiento por subvenciones que aumentan con la inflación y la cancelación de todas las deudas estudiantiles pendientes, y un sistema educativo gestionado democráticamente por trabajadores y estudiantes universitarios, no por administradores y vicerrectores que no rinden cuentas. .

Por ahora se puede luchar contra todo esto mediante la construcción de un movimiento de masas que una a estudiantes y trabajadores que exijan, entre otras cosas, educación gratuita y que el gobierno la financie quitándoles la riqueza a los superricos.

Organizar en los campus

Sin embargo, una tarea central en la construcción de dicho movimiento es la necesidad de que los estudiantes se organicen en los campus universitarios. En este momento, los estudiantes –a diferencia de sus homólogos en el movimiento sindical– se encuentran sin las organizaciones necesarias, en las universidades y a nivel nacional, a través de las cuales puedan discutir colectiva y democráticamente todos estos ataques y debatir el programa y la estrategia necesarios para contraatacar. de manera organizada y masiva.

Pero también falta un partido político que luche en el Parlamento y en las cámaras del consejo por el futuro digno por el que los estudiantes y jóvenes han estado luchando en las calles durante las últimas dos décadas, desde el movimiento estudiantil de 2011 hasta el Black Lives Matter de 2020. movimienot. El Partido Laborista de Starmer ha borrado hasta el último compromiso incluido en los manifiestos de Jeremy Corbyn de 2017 y 2019, incluido el compromiso de Corbyn de eliminar las tasas de matrícula.

Es por eso que los Estudiantes Socialistas, en su conferencia nacional de 2023, votaron a favor de apoyar el llamado a un nuevo partido político de masas que represente los intereses de la clase trabajadora, los estudiantes y los jóvenes, y apoyar a cualquier candidato en las próximas elecciones locales y generales. sobre una plataforma socialista y antiausteridad.

Sería vital dotar a dicho partido de un programa socialista que plantee una ruptura total con el sistema capitalista y la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de mundo.

Para los jóvenes y la clase trabajadora, una sociedad así no se limitaría a ofrecer educación gratuita. La planificación democrática de la economía permitiría a la mayoría aprovechar y movilizar los recursos que existen actualmente pero que se pudren bajo el capitalismo: proporcionar a todos un trabajo decente y seguro, viviendas de alta calidad, una transición inmediata a la energía y la industria verdes, y poner fin a la toda la destrucción y miseria que el capitalismo significa para miles de millones de personas a diario.

Pero lograr una transformación socialista de la sociedad requeriría una lucha de masas, en los lugares de trabajo, las comunidades locales, los campus universitarios y las calles, para hacer frente a la inevitable resistencia y sabotaje que la clase capitalista intentaría para proteger su dominio de clase. Para discutir cómo los estudiantes y los jóvenes pueden unirse a la lucha por la transformación socialista de la sociedad en Gran Bretaña y en todo el mundo, venga a Socialismo 2023.

