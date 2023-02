Gómez Leyton sobre proceso constituyente: «Chile es una sociedad neoliberal sin futuro que ha renunciado a construir la historia»

By El Clarín De Chile 27 Febrero, 2023

El cientista político Juan Carlos Gómez Leyton analiza el papel de la izquierda en el proceso constituyente en marcha, el que explica como un cambio que no toca la estructura del poder que se expresa en el estado. «En el actual proceso, la izquierda no institucional no tiene representación. No participará la izquierda en este proceso».

La izquierda no tiene por quién votar. ¿Votar nulo o en blanco? «Son opciones, pero son claramente menores, tal vez testimoniales. Para que sea un hecho político efectivo, tendría que ser mayoritario». Este proceso, dice, sumará el 61% del rechazo más un porcentaje del apruebo. La cantidad de votos que saque este plebiscito será alto, por sobre el 55 por ciento.

«Qué hacer. Podemos mirar, denunciar, hacer conciencia crítica. Pero la incidencia para modificar será muy escasa porque, además, la izquierda no tiene acceso a los grandes medios».

El análisis del fracaso del 4 de septiembre que realiza Gómez Leyton es crudo. «La izquierda no tiene posibilidad de incidir en este momento porque las demandas de la izquierda están desgastada. No genera interés. La izquierda no institucional hace diagnósticos equivocados y ha generado un alejamiento de los sectores populares. De ese modo Chile no logrará salir de la actual situación».

Es necesario comenzar a pensar la sociedad, al sujeto, a trabajar en un nuevo y distinto proyecto, propone.

«Para entender lo que sucedió el 4 de septiembre hay que aceptar que la sociedad Chile se ha convertido en profundamente conservadora. Es fácil construir un proyecto entre nosotros, pero si no tenemos en consideración al resto, a los que no votaban, no habrán mayorías. Hay una mayoría conservadora, esta es una sociedad neoliberal que quieren cambios mínimos».

«El sujeto político es difícil, mantiene una mentalidad compleja. Es una ciudadanía que renuncia a la construcción de un futuro y prefiere un permanente presente, que es el biográfico, biológico. Es temor al futuro, a la utopía. Y esta actitud explica el rechazo del 4 de septiembre a una propuesta constitucional de construcción de futuro».

