Gobierno alemán se prepara para ataques a la clase obrera

Gobierno del ‘semáforo’ peleas y peleas y peleas….

Cuando la primera coalición tripartita formó un gobierno alemán en otoño de 2021, se dijeron grandes palabras. Sería una “coalición de progreso” que afrontaría los grandes retos del momento, como el cambio climático y la digitalización, y no se limitaría a jugar con cosas pequeñas. No queda mucho de eso. En cambio, la coalición ‘semáforo’ del SPD, los Verdes y el liberal FDP está en una disputa permanente. Pero detrás de esto hay algo más que diferentes posiciones políticas partidarias.

La negativa del ministro de Finanzas, Lindner, a presentar los llamados puntos de referencia presupuestarios en las deliberaciones sobre el presupuesto federal de 2024 es un evento único. Las ofertas de gasto adicional por un total de setenta mil millones de euros de los ministerios individuales se ven contrarrestadas por una estimación de un déficit para 2024 de 14 a 18 mil millones de euros, excluyendo los setenta mil millones esperados.

Christian Lindner, por lo tanto, está preparando a la gente para los recortes de gastos: “Esta brecha presupuestaria debe ganarse prescindiendo. Si luego desea establecer prioridades de gasto adicionales, por ejemplo, en defensa y educación, entonces debe recortar aún más en otros lugares”. No dar a los ministerios lineamientos al respecto es expresión de la prueba de fuego a la que pueden conducir estas discusiones presupuestarias, y posiblemente también de la esperanza de que la estimación tributaria prevista para este mes de mayo lleve a augurar un déficit algo menor.

‘freno de la deuda’

El debate también expresa un conflicto fundamental dentro de la coalición. Mientras que para Christian Lindner, y probablemente también para el canciller Olaf Scholz, la (re)observancia del ‘freno de la deuda’ es un santo grial. La ‘ruptura de la deuda’ es una ley que desde 2009 ha limitado estrictamente el endeudamiento del gobierno, aunque se levantó durante la pandemia de Covid y se volvió a imponer este año. Sin embargo, el SPD y los Verdes ahora lo ven diferente. El colíder del SPD, Lars Klingbeil, dice: «Si al final me enfrento a la cuestión de si invertimos en seguridad, justicia social y despertar económico o nos aferramos al ‘freno de la deuda’, entonces tengo una clara prioridad allí». Pero dado el aumento récord de la deuda nacional de 2,5 billones de euros y las sombrías perspectivas económicas, ningún gobierno, sobre una base capitalista, podrá continuar como lo ha hecho en los últimos años;

Solo podría haber ingresos significativamente más altos si hubiera un crecimiento económico significativo o impuestos drásticos sobre las ganancias y los activos privados. Aunque incluso la oposición CDU ha expresado recientemente pensamientos de aumentar la tasa impositiva máxima y reformar el impuesto a la herencia, ambos son más que improbables. ¿Lo que queda? Recortar el gasto público. A eso llegará, tarde o temprano. Y cuanto más tarde llegue, más drástico será.

Prioridades pro-capitalistas

La disputa por los doce mil millones de gastos adicionales para la seguridad infantil básica prevista es un símbolo de las prioridades de este gobierno pro-capitalista. Cien mil millones adicionales en fondos especiales para los militares (¡y por lo tanto para las compañías de armas!) se decidieron de un plumazo. Sin embargo, doce mil millones para los niños está fuera de discusión para el agitador neoliberal Lindner. De hecho, sin embargo, se necesitan muchos miles de millones más para recuperar los debilitados sistemas de salud y educación, combatir eficazmente el cambio climático o sacar de la pobreza a las personas que dependen de las prestaciones sociales. Sin embargo, un gobierno pro capitalista nunca movilizará este dinero porque requeriría tocar significativamente las enormes ganancias y fortunas de las corporaciones y los súper ricos: 2022 fue el año récord de dividendos para los accionistas…

Sin embargo, por mucho que el SPD, los Verdes y el FDP estén de acuerdo en no pedir realmente a los ricos y poderosos que paguen, sus diferencias son reales y hacen de este gobierno un representante débil e inestable de la clase capitalista dominante. Estas diferencias expresan en parte diferentes ideas pro-capitalistas sobre cómo lidiar con la tendencia hacia una crisis económica, en parte la diferente base social de cada partido y las diferentes fracciones de capital que representan. Sin embargo, no hay diferencia de principio sobre la cuestión de qué intereses de clase representan.

A espaldas de las masas

Por lo tanto, no sorprende que el Ministro de Salud, Karl Lauterbach, proclame una reforma hospitalaria que, a pesar de algunas disimulaciones, no cambiará fundamentalmente la orientación hacia las ganancias de los hospitales e incluso puede conducir al cierre de muchas clínicas. Tampoco es una sorpresa cuando los ministros de educación estatales quieren empeorar las condiciones laborales de los docentes. O incluso cuando el presidente de la asociación de médicos del servicio de salud, Andreas Gassen, exige una tarifa por visitar la Sala de Emergencia en los hospitales. Aunque esta propuesta fue rechazada por el gobierno, indica en qué dirección se debe tomar el rumbo: las cargas de la crisis se descargarán sobre las espaldas de la masa de la población trabajadora. En este sentido, el debate presupuestario actual es una luz de advertencia para fuertes ataques a los derechos y niveles de vida de la clase trabajadora en el futuro. Cuándo sucederá esto, nadie puede decirlo. No se puede decir en este momento si los capitalistas necesitarán otro gobierno para tales ataques o si la coalición del semáforo se romperá antes de las elecciones previstas para 2025. Pero eso sucederá tarde o temprano, y luego habrá una reacción. .

