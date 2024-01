Europa sacudida por guerras, cambio climático, crisis económica y polarización de clases

Declaración del Comité Ejecutivo Internacional del Comité por una Internacional de los Trabajadores



Imagen: Calle principal de Bucha tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 (CC) 4 de abril de 2022

El siguiente documento sobre perspectivas para Europa fue votado y acordado en una reunión del Comité Ejecutivo Internacional del Comité por una Internacional de los Trabajadores, que se reunió en Londres del 15 al 19 de enero de 2024. Asistieron delegados a la IEC de Europa, Asia, África y América del Norte y del Sur.

Europa, y dentro de Europa, la Unión Europea, está siendo sacudida por acontecimientos y acontecimientos que están directamente relacionados con los acontecimientos globales esbozados en la resolución sobre la situación mundial del CIT IEC: acontecimientos de crisis en la economía mundial, las guerras en Ucrania, el Medio Oriente Este y otros lugares, un cambio masivo en el equilibrio global de fuerzas, el cambio climático, la creciente polarización social y de clases, el aumento del armamento, el militarismo y la represión, la crisis de las instituciones políticas burguesas, el ascenso de la derecha populista y de extrema derecha y la crisis ideológica y organizativa de la mayoría de las fuerzas de la “nueva” izquierda, acompañada de un aumento significativo de las luchas de clases y un cierto resurgimiento en partes de los sindicatos.

Sin embargo, todos estos procesos tienen lugar en un continente cada vez más dividido económica y geopolíticamente entre las dos potencias mundiales más importantes, Estados Unidos y China. Hace quince años, las economías de la UE y de Estados Unidos eran similares en tamaño; Hoy en día, la economía estadounidense es un tercio más grande, y esto no se debe sólo al Brexit. Las clases capitalistas en Europa se están quedando atrás: las siete principales empresas tecnológicas proceden de EE.UU., la cuota de la UE en el mercado de semiconductores ha caído del 25 al 8 por ciento en el último cuarto de siglo, los fabricantes de automóviles están bajo presión de Competidores chinos, etc.

Inflación, estancamiento, recesión

En general, Europa se caracteriza por un crecimiento débil, una inflación persistentemente alta, un bajo crecimiento de la productividad y una baja inversión. Por supuesto, las diferencias nacionales no son insignificantes aquí. Pero son precisamente las economías fuertes –Alemania y Francia– las que están experimentando bajas tasas de crecimiento o, en el caso de Alemania, las que luchan contra el estancamiento y la recesión. También existen temores crecientes sobre las debilidades de los bancos en Europa, lo que podría significar crisis bancarias y colapsos bancarios como vimos en Suiza en 2023. Actualmente, las tasas de inflación varían entre poco menos del ocho por ciento en Hungría y menos del dos por ciento en Bélgica. Finlandia, Italia, Letonia y Países Bajos. En general, la inflación parece haber alcanzado su punto máximo por ahora (aunque en algunos países las cifras han vuelto a subir), pero en la mayoría de los países está lejos del objetivo del 2 por ciento establecido por el Banco Central Europeo. En Alemania, por ejemplo, los precios han aumentado en los últimos años un veinte por ciento. No se puede descartar que nuevos shocks externos –como la restricción de las rutas comerciales a través del Mar Rojo debido a los ataques de los llamados rebeldes hutíes a los buques mercantes occidentales– puedan provocar un nuevo aumento de los precios.

Además, las medidas de apoyo en algunos países, como la reducción del IVA sobre determinados productos y servicios o la subvención de los precios de la energía en Alemania, están llegando a su fin y no se realizarán más pagos únicos a los sectores más pobres de la población. la clase obrera. Por lo tanto, la “crisis del costo de vida” sigue siendo un problema central para la clase trabajadora (los salarios reales en la UE cayeron un cuatro por ciento en 2022) y, por lo tanto, también para el capitalismo en Europa. Los diferentes niveles de inflación se deben a diversos factores, incluidas diferencias en el suministro de energía, pero también diferentes decisiones políticas de los gobiernos. El hecho de que Bélgica, un país con una escala salarial móvil –aunque inadecuada– tenga una tasa de aumento de precios particularmente baja, desmiente la propaganda de la espiral salario-precio.

La inflación ha alimentado la lucha de clases en muchos países europeos durante los últimos dos o tres años y ha provocado un aumento de las huelgas (en algunos países, hasta oleadas directas de huelgas). Para nosotros como marxistas, este es el acontecimiento más importante, incluso si estas huelgas apenas han encontrado expresión a nivel político y, en cambio, las fuerzas populistas de derecha han podido aumentar su apoyo en las encuestas y elecciones en muchos países.

Sin embargo, la participación en la huelga de cientos de miles de trabajadores y su organización o actividad, a menudo por primera vez, en un sindicato ha ayudado a moldear la conciencia de sectores de la clase y tendrá un efecto duradero.

En la siguiente fase, habrá más recortes y ataques a los derechos de la clase trabajadora, como vimos el año pasado con las leyes antihuelgas en el Reino Unido y la reforma de las pensiones en Francia. A esto se suma el creciente desmantelamiento de los derechos democráticos, la expansión de los poderes estatales y el aumento de la represión estatal. Todo esto, además de la lucha por los salarios y las horas de trabajo, podría alimentar la lucha de clases.

Inestabilidad

Las dificultades económicas van acompañadas de una inestabilidad política sin igual que afecta a todos los países del continente. Gran Bretaña, Escocia, Alemania, Francia, España, Austria, Países Bajos, Polonia, Serbia: la lista de países en los que ha habido crisis de gobierno, nuevas elecciones o incluso cambios de gobierno es larga y podría ampliarse. La estabilidad se ha convertido en una palabra extranjera en Europa.

Los acontecimientos suelen tener lugar a un ritmo vertiginoso y hay giros repentinos y bruscos. En una situación tan inestable, caracterizada por múltiples crisis sistémicas, es imposible hacer predicciones precisas sobre los acontecimientos. Nuestra tarea es analizar las tendencias más importantes y la dirección de los acontecimientos, determinar las más probables, pero también las diferentes posibilidades, y prepararnos para ellas.

La guerra de Israel contra Gaza también ha provocado debates, polarización y protestas en Europa y ha desestabilizado aún más la situación. En algunos países, como Alemania, Austria, Francia y otros, los gobiernos no sólo se han puesto del lado del Estado de Israel, sino que también han calificado cualquier crítica al gobierno israelí y su política de guerra como «antisemita» y han restringido significativamente la -llamado “corredor de opinión” en el debate público. Esto afecta no sólo a los judíos que critican a Israel, sino sobre todo, por supuesto, a los sectores palestinos, árabes y musulmanes de la población. Se puede suponer que esto cambiará permanentemente la conciencia de estas capas, especialmente de la generación más joven. Por un lado, esto ofrece a las fuerzas socialistas la oportunidad de construir una base entre estos sectores de la clase trabajadora y la juventud, pero al mismo tiempo también alberga el peligro de que las fuerzas del Islam político de derecha crezcan y que haya Habrá más ataques terroristas en Europa en el futuro.

En cada vez más países, el panorama de los partidos ha experimentado cambios cualitativos y duraderos, los partidos socialdemócratas y capitalistas tradicionales han caído en crisis o, en algunos casos, incluso (casi) han desaparecido de la escena. El Partido Socialista Francés y el PASOK griego son tan parte de esto como los Demócratas Cristianos italianos o los Republicanos franceses. Los socialdemócratas alemanes han caído de más del cuarenta por ciento a alrededor del quince por ciento en los últimos 25 años. Los países que en el pasado estaban dominados por unos pocos partidos ahora suelen tener cinco, seis o más partidos representados en sus parlamentos. En Alemania, la CDU/CSU y el SPD todavía recibieron más del 75 por ciento de los votos en 1998 e incluso más del 81 por ciento en 1987 en Alemania Occidental, mientras que hoy esta cifra ronda el 60 por ciento en las últimas encuestas.

Tras el fracaso del Gobierno de Rutte en los Países Bajos en julio de 2023, en el período previo a las nuevas elecciones de diciembre se produjo una auténtica montaña rusa en las encuestas de opinión. Tanto el recién fundado partido de agricultores BBB como el nuevo partido socialmente conservador “Nuevo Contrato Social” de Peter Omtzigt experimentaron un ascenso meteórico y luego volvieron a perder terreno en las elecciones, mientras que el Partido de la Libertad de Geert Wilders sorprendentemente emergió como la fuerza más fuerte en las elecciones.

En varios países es difícil formar gobiernos y es necesario formar coaliciones multipartidistas o gobiernos minoritarios, que son inestables simplemente debido a las diferentes orientaciones de los distintos partidos y a sus intereses partidistas directos, lo que se ve agravado por la situación generalizada. inestabilidad económica y social. Esto se aplica, entre otros, a los gobiernos de Suecia, España y la llamada coalición semáforo (“Ampel”) de Alemania.

Alemania vuelve a ser el “enfermo de Europa”. Económicamente, el país se tambalea entre el estancamiento y la recesión. Un estudio del Instituto de Investigación Handelsblatt concluyó en septiembre que “el crecimiento cero será la nueva normalidad”. En consecuencia, el gobierno alemán del Canciller socialdemócrata Olaf Scholz se encuentra en un estado de crisis permanente. Sus índices de popularidad en las encuestas están en su punto más bajo de todos los tiempos.

Las diferencias dentro de la burguesía sobre la mejor manera de afrontar la crisis también están teniendo un impacto aquí – y no sólo dentro de la coalición gobernante. Desde hace meses existe un conflicto abierto sobre la cuestión del «freno de la deuda» constitucional, que se vio exacerbado por la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de noviembre, que prohíbe al Gobierno traspasar la deuda asumida para determinados proyectos en el marco de de una emergencia declarada constitucionalmente a otras zonas. Esto ha provocado una profunda crisis presupuestaria, recortes de emergencia en el gasto y ha intensificado el debate sobre los pros y los contras del freno de la deuda. Sin embargo, este debate no sólo se produce entre los distintos partidos, sino también dentro de los partidos, incluido el gobernante SPD. También hay diferencias de opinión en la oposición CDU, donde ya hay una lucha entre las fuerzas que quieren continuar el camino de compromiso social de Angela Merkel y las fuerzas que rodean al nuevo presidente del partido, Friedrich Merz, que están a favor de recortes y ataques más duros. sobre la clase trabajadora y una cierta orientación populista de derechas.

Actualmente, el partido populista de derecha Alternativa para Alemania sale ganando de estas crisis y de la inestabilidad en las encuestas de opinión. Se ha convertido en la segunda fuerza más fuerte en las encuestas a nivel nacional y la fuerza más fuerte en la mayoría de los estados federados del este de Alemania y ha ganado sus primeros cargos de alcalde en el este de Alemania.

Pero en enero, la ex líder del grupo parlamentario de Izquierda en el Bundestag, Sahra Wagenknecht, fundará su nuevo partido «conservador de izquierda», que en algunas encuestas alcanzó inmediatamente hasta el doce por ciento y tiene un gran potencial de votantes. . Este partido de Wagenknecht seguirá sacudiendo el panorama partidario. También existe la posibilidad de que los Votantes Libres, populistas de derecha más moderados, puedan establecerse en varios estados federados (hasta ahora sólo forman parte del parlamento estatal y del gobierno estatal en Baviera). En este contexto, formar gobierno es cada vez más difícil. Sobre todo, es posible que en los tres estados del este de Alemania donde se celebrarán elecciones regionales en septiembre de 2024, sea imposible formar gobierno sin AfD, por un lado, ni Die Linke o el partido Wagenknecht, por otro. En cualquier caso, la situación es tan crisis e inestable que la celebración de elecciones anticipadas a nivel federal este o el próximo año se está convirtiendo en una posibilidad cada vez mayor, aunque representantes de asociaciones capitalistas se han pronunciado recientemente en contra porque temen una desestabilización aún mayor.

Esto también se aplica a Austria, donde el gobierno conservador (ÖVP)-Verde está flaqueando y se han convocado elecciones anticipadas para el próximo septiembre. En este caso, la polarización también se expresa más claramente a nivel de los partidos políticos. Por un lado, el populista de derecha FPÖ es la fuerza más fuerte en las encuestas; por el otro, el Partido Comunista (KPÖ) ha logrado éxitos significativos en dos estados federales, donde ahora está representado en los parlamentos estatales, y tiene la oportunidad de ingresar al parlamento nacional por primera vez en décadas, mientras que el partido socialdemócrata El SPÖ se ha desplazado hacia la izquierda bajo su nuevo presidente, Andreas Babler, que ha atraído a más de diez mil nuevos miembros (o en muchos casos reingresos). Está tratando de darle al partido un perfil socialdemócrata clásico como organización de trabajadores que defiende una clara redistribución de arriba hacia abajo y el apoyo a las huelgas. Algunos comparan esto con el fenómeno Corbyn en el Partido Laborista británico, pero Babler no ha podido tener el mismo impacto en los jóvenes y sectores de la clase trabajadora que Corbyn, ni sus propuestas programáticas llegan tan lejos como las de Corbyn (que a su vez siguieron siendo atrapado en un marco de reformismo limitado).

En España, el gobierno del PSOE y la nueva alianza de izquierda Sumar pudieron mantenerse firmes en las elecciones anticipadas, pero dependieron del apoyo de los partidos independentistas catalanes. Esto, a su vez, provocó una feroz reacción de la oposición de derecha del PP y Vox, que llevó a cabo movilizaciones masivas contra la amnistía para los activistas y políticos independentistas catalanes. Esto también es una expresión de polarización social en esta cuestión, ya que algunos de los que se movilizan contra la independencia catalana no lo hacen por nacionalismo español, sino también por preocupación por las consecuencias económicas y sociales de una secesión de los países relativamente más desarrollados y región más rica. El hecho de que el PP y Vox no lograran el avance que muchos esperaban en las elecciones parlamentarias fue el resultado de una reacción contra la agenda reaccionaria de Vox, particularmente por parte de las mujeres y los jóvenes, que impulsó la participación electoral. Sin embargo, esto no debe confundirse con un apoyo activo o incluso entusiasmo por el gobierno de Sánchez-Díaz. Pero el hecho de que este gobierno hubiera adoptado algunas medidas sociales de mayor alcance en la lucha contra la inflación y la crisis puede haber contribuido a garantizar que su apoyo no cayera aún más.

En el Reino Unido vemos una crisis especial del capitalismo británico y del Partido Conservador. La pregunta no es si el gobierno conservador será derrocado, sino cuándo. Aunque Sunak pudo permanecer en el cargo en 2023 –a diferencia de sus predecesores Johnson y Tuss en 2022–, esto no cambia el hecho de que el gobierno conservador es odiado por la clase trabajadora y parte de las clases medias. Todos los intentos de contrarrestar esto con propaganda populista de derecha y, sobre todo, con políticas antiinmigración han fracasado. Al mismo tiempo, la mayoría de la clase dominante británica, tras el aplastamiento del corbynismo, no teme a un gobierno laborista y agradecería una oportunidad de intentar restablecer a los conservadores como su partido principal confiable. Debido al sistema de votación mayoritario, a los partidos más pequeños les resulta más difícil afianzarse aquí y encontrar representación parlamentaria. Debido al Brexit, las elecciones europeas de 2024 ya no podrán utilizarse para este fin, como, irónicamente, era una posibilidad para el UKIP la última vez en 2019. Por lo tanto, una victoria laborista, posiblemente con una mayoría absoluta de escaños en el parlamento, es más que probable. . Pero, una vez más, esto no irá acompañado de entusiasmo por el New Labour Mark II de Keir Starmer; por el contrario, un gran sector de la clase trabajadora y de la juventud votará al Partido Laborista con los puños en los bolsillos. También es posible que bajo un gobierno de Starmer se desarrolle un partido populista de derecha o de extrema derecha en el Reino Unido, tal vez no necesariamente a través de los conservadores.

En Francia, Macron y el gobierno tienen que recurrir cada vez más a medidas bonapartistas y socavar el papel del parlamento para aprobar leyes como la reforma de las pensiones. El desastre de la reciente disputa sobre una nueva ley de migración es una expresión de las divisiones dentro de la burguesía y de cómo los populistas de derecha pueden sacar provecho de esto. Después de que los votos de la Asamblea Nacional (RN) de Marine Le Pen condujeran primero a una mayoría contra el proyecto de ley original de Macron y luego se aprobara una ley más estricta también con los votos de RN, esto llevó a la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, del gobierno. .

El gobierno holandés de Rutte ya había colapsado debido a un conflicto sobre leyes de inmigración más estrictas. En Italia, el gobierno de derecha de Meloni no pudo implementar plenamente su programa antiinmigración y tuvo que aceptar un aumento en la cuota de inmigración para los trabajadores migrantes. Esto es una expresión del hecho de que, en primer lugar, un sector de las clases medias es consciente de los peligros de ceder ante el populismo de derecha en términos de creciente inestabilidad social y, en segundo lugar, de que muchos países occidentales necesitan aumentar la migración laboral debido a a las tendencias demográficas y a las deficiencias del sector educativo.

Aumento del populismo de derecha

El fortalecimiento principalmente electoral de las fuerzas populistas de derecha y, en algunos casos, de las fuerzas de extrema derecha es un fenómeno que existe de una forma u otra en la mayoría de los países europeos. El año pasado vimos que este no es un proceso sencillo con la derrota electoral del PiS y Konfederacja en Polonia y el debilitamiento de Vox en España. En general, sin embargo, debemos reconocer que la creciente polarización social se está expresando actualmente con más fuerza en la derecha a nivel político, lo que también significa que los reveses de fuerzas como PiS o Vox pueden ser temporales y podrían recuperarse.

Sin embargo, no debemos confundir esto con un giro hacia la derecha en la sociedad en términos de la conciencia de la clase trabajadora y el equilibrio de poder entre las clases. Estos son mucho más complejos. Hasta cierto punto, esta polarización también la encontramos en las mentes de trabajadores y jóvenes individuales cuando, por un lado, se dejan llevar por los populistas de derecha en determinadas cuestiones sociales como la migración o la protección del clima y las cuestiones culturales o defienden políticas regresivas. prejuicios y puntos de vista y, al mismo tiempo, apoyar las demandas de políticas sociales y económicas de izquierda y desarrollar una conciencia de clase, a menudo rudimentaria. Esta circunstancia hace que sea tan crucial que las fuerzas socialistas no descarten a estas capas de la clase trabajadora como racistas y no caigan en la trampa de la política identitaria, sino que traten de llegar a ellas con un programa de transición socialista y una política de clase internacionalista. Que esto es posible quedó demostrado por el hecho de que una proporción de los votantes de Trump habría votado por Bernie Sanders si se hubiera presentado como independiente y que el Partido Laborista bajo Corbyn pudo ganarse a una proporción de los votantes del UKIP.

Tampoco debemos olvidar que, además del fortalecimiento de los populistas de derecha, también hay una tendencia hacia un aumento del número de no votantes. Estos no votantes obviamente no vieron ni ven a los llamados partidos burgueses establecidos o a los partidos de izquierda como representantes de sus intereses, pero tampoco están aceptando la oferta de la extrema derecha. Los estudios han demostrado en el pasado que un número desproporcionado de no votantes se consideran de izquierda. Llegar a ellos debería ser una tarea primordial para un partido de izquierda.

No sólo hay una tendencia hacia el fortalecimiento de los populistas de derecha en las elecciones y las encuestas de opinión, sino también una creciente inclusión de estas fuerzas en los gobiernos a distintos niveles. El llamado cortafuegos de los partidos burgueses tradicionales hacia los populistas de derecha se está desmoronando cada vez más o ya ha sido derribado en algunos países. Al mismo tiempo, algunos partidos y políticos burgueses, pero también socialdemócratas, están adoptando elementos de retórica y políticas populistas de derecha con la esperanza de detener el aumento de las fuerzas de derecha.

Los partidos populistas de derecha gobiernan en Hungría e Italia. En Eslovaquia, el populista de derecha Figo ganó recientemente las elecciones parlamentarias. En otros países, participan directa o indirectamente en los gobiernos: en Suecia, Suiza y Finlandia a nivel nacional, en Austria y España a nivel regional. Existe el peligro de que Marine Le Pen gane las próximas elecciones presidenciales; en Austria, el Partido de la Libertad (FPÖ) es, con diferencia, la fuerza más fuerte en las encuestas de opinión y por primera vez se vislumbra una coalición FPÖ-ÖVP bajo un canciller del FPÖ; En el este de Alemania, el AfD es la fuerza más fuerte y no se puede descartar que en algunos estados federales sólo pueda mantenerse fuera de los escaños del gobierno mediante coaliciones (casi) de todos los partidos. La situación es similar en Bélgica, donde Vlaams Belang, que sólo afirma representar a la parte flamenca de la población, es la fuerza más fuerte con un 25 por ciento de las encuestas tanto en Flandes como a nivel nacional.

Sectores de la burguesía no ven otra alternativa que incluir partidos populistas de derecha en las coaliciones gubernamentales y esperan frenarlos al hacerlo. Es cierto que estos partidos no pueden simplemente implementar todos sus programas en el gobierno. Al mismo tiempo, la participación en el gobierno no los transforma en partidos burgueses “normales” y siguen siendo una fuente de inestabilidad e imprevisibilidad desde el punto de vista de los capitalistas. El FPÖ austríaco es el mejor ejemplo de ello. Sin embargo, la participación populista de derecha en el gobierno muestra que estar en el gobierno no significa estar en el poder. El jefe de gobierno italiano y postfascista Meloni tuvo que aceptar recientemente cifras de inmigración más altas porque, desde el punto de vista de los capitalistas italianos, esto era necesario para el mercado laboral. También tuvo que adaptar su actitud hacia la UE a la actitud de los sectores dominantes de la burguesía italiana, y sus socios de coalición tradicionalmente prorrusos no pudieron impedir el continuo apoyo de Italia a Ucrania. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno de Meloni ha sido responsable de ataques masivos contra refugiados y derechos LGBTQ+.

El ascenso de los partidos populistas de extrema derecha y de derecha después de 1989-91 tuvo tres fundamentos principales: las crisis económica y social (es decir, el fracaso en cumplir las promesas capitalistas de “paisajes florecientes” y el “fin de la historia”) y la asociado el creciente descontento entre la población, el racismo estatal y el giro hacia la derecha y la inacción en el liderazgo del movimiento obrero organizado y de la izquierda.

Sin embargo, en los últimos años los partidos de derecha también han podido capitalizar otros factores y cuestiones políticas. La decepción y el resentimiento hacia los partidos establecidos siguen siendo decisivos. La principal motivación para votar por los populistas de derecha es a menudo golpear a los partidos establecidos. Esto va de la mano con las promesas sociales hechas por algunos de los partidos populistas de derecha. Este fue uno de los secretos del éxito del PiS en Polonia y muchos votantes, especialmente jóvenes, de Geert Wilders en los Países Bajos citaron las políticas sociales y de vivienda del Partido de la Libertad como la razón de su voto.

La cuestión de la migración también ha vuelto a cobrar importancia en los últimos meses y seguirá desempeñando un papel importante en los acontecimientos políticos, dado que las guerras, la pobreza y las catástrofes naturales seguirán obligando a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor. Especialmente en vista de la catastrófica situación de las infraestructuras, el aumento de las cifras de inmigración está provocando en muchos temores sociales con respecto a la oferta de vivienda, la situación en la educación y la sanidad, el cuidado de los niños, etc.

Un factor nuevo es el debate sobre las medidas de protección del clima. Si quienes están en el poder se salen con la suya, la transición al “capitalismo verde” debería ser pagada por las masas de la clase trabajadora. Debates como el que rodea a la llamada ley de calefacción en Alemania han desencadenado una profunda inseguridad en amplios sectores de las clases media y trabajadora. Por lo tanto, los populistas de derecha pueden encontrar un oído comprensivo entre algunos de ellos cuando niegan o minimizan los peligros del cambio climático.

La guerra en Ucrania también es un factor que los populistas de derecha pueden utilizar para ganar puntos en algunos países. El creciente malestar por el interminable apoyo militar al gobierno de Zelensky ofrece a los populistas de derecha en algunos países la oportunidad de presentarse como una fuerza pacifista y darle al lema “Esta no es nuestra guerra” un contenido nacionalista.

Además, las fuerzas populistas de derecha se están centrando cada vez más en propaganda antifeminista y anti-LGBTQ+ y alimentando una guerra cultural y pueden explotar la sensación en partes de los sectores más pobres de la clase trabajadora de que las fuerzas liberales y liberales de izquierda están más preocupadas. por ejemplo, con un lenguaje políticamente correcto que con sus necesidades apremiantes.

Todas estas cuestiones pueden ser explotadas por la derecha porque la izquierda y el movimiento obrero no formulan una posición de clase fuerte, convincente y unificada sobre estas cuestiones y no logran formular y movilizar los intereses comunes de los asalariados independientemente de su nacionalidad, religión o religión. afiliación, género, orientación sexual, etc. Las posiciones de política identitaria en sectores de la izquierda refuerzan la percepción de que la atención se centra en lo que divide más que en lo que tenemos en común.

Union Europea (UE) en crisis

La UE es una alianza de estados capitalistas para hacer valer sus intereses económicos dentro de la competencia del bloque global. Como siempre hemos explicado, existen dinámicas conflictivas dentro de la UE: aquellas que trabajan hacia la integración y aquellas que intensifican los conflictos de intereses nacionales entre los estados miembros de la UE. Como también hemos explicado siempre, el desarrollo de la UE hacia un Estado único europeo es imposible porque el capitalismo no es capaz de superar al Estado nación. Sin embargo, en ocasiones la integración europea ha ido más lejos de lo que esperábamos. La crisis del euro que siguió a la gran recesión de 2008/09, el Brexit y la pandemia de Covid han mostrado las tendencias divergentes dentro de la UE.

La débil situación económica de la UE y sus Estados miembros, la elevada deuda nacional de algunos Estados miembros (especialmente Italia) podrían conducir a una nueva crisis del euro en caso de futuras crisis y poner en peligro la existencia continuada del euro o incluso de la UE en su forma actual. Esto es cierto incluso si, o tal vez precisamente porque, la guerra en Ucrania ha aumentado la presión sobre los estados miembros de la UE para que cooperen y la UE actualmente parece más estable y más fuerte a primera vista, también porque las encuestas de opinión muestran que el rechazo a la UE ha disminuido. en muchos países. Esto también tiene algo que ver con la percepción del Brexit, que ha provocado que el apoyo a la salida de los Estados nacionales de la UE haya disminuido por el momento, lo que por cierto también afecta la actitud y la propaganda de la mayoría de los partidos populistas de derecha, que han expresaron su postura anti-UE de manera menos clara o incluso hicieron ajustes programáticos. Sin embargo, esto puede cambiar en el futuro, sobre todo si prevalece la comprensión de que, a pesar del Brexit, el Reino Unido no está cualitativamente en peor situación económica que, por ejemplo, Alemania. Sobre todo, es probable que cambie a medida que la crisis del capitalismo en el continente se profundice y lleve a intentos de las clases capitalistas de las potencias dominantes de la UE de hacer que la clase trabajadora de las naciones más débiles pague por la crisis, combinado con propaganda que culpa a las naciones más débiles. por el sufrimiento de la clase trabajadora dentro de los países dominantes. Esto podría empujar a gobiernos populistas de derecha como los de Italia, Hungría o ahora Eslovaquia a volver a una política más anti-UE.

Se ha producido un cambio en la política de la UE, cada vez más dominada por intereses geopolíticos, lo que se refleja en la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, que se decidieron en la cumbre de la UE en diciembre de 2023, pero también en la concesión de derechos a los candidatos a la UE. a Albania, Macedonia del Norte y Bosnia-Herzegovina a finales de 2022. El objetivo es, por un lado, salvar las apariencias frente a Ucrania y evitar que el ánimo en la propia Ucrania se desplome y, por otro, lograr vínculos más estrechos con los Estados de los Balcanes Occidentales para contrarrestar la creciente influencia de Rusia y, sobre todo, de China en la región.

Alemania y Francia también están utilizando el debate sobre la ampliación para impulsar reformas dentro de la UE, sobre todo para lograr una política de votación por mayoría y abolir el principio de unanimidad; esto sólo se logró en el caso de la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania por parte de Hungría. El primer ministro Viktor Orbán abandona la sala para tomar un “pausa para tomar café” durante la votación decisiva. Sin embargo, impidió el desembolso de otros cincuenta mil millones en concepto de ayuda a Ucrania. A pesar de la actual “unidad” de la mayoría de los estados de la UE, existen tensiones entre ellos, no sólo en cuestiones inmediatas sino también en cuestiones de más largo plazo. Desde el Brexit ha habido un reequilibrio de poder dentro de la UE. Alemania está presionando por una posición aún más dominante, también en términos militares. Esto puede llevar a una contrarreacción del imperialismo francés u otros imperialismos y podría conducir a nuevos alineamientos entre otros estados europeos e incluso empujarlos a buscar cooperación y alianzas con China y Rusia.

Sin embargo, es muy poco probable en el futuro previsible una ampliación real de la UE para incluir a Ucrania, Moldavia o los Estados de los Balcanes Occidentales. La adhesión de Ucrania en particular cambiaría la UE en gran medida y aumentaría enormemente la carga financiera sobre los demás Estados miembros. El Instituto Económico Alemán ha calculado el costo de la membresía de Ucrania entre 130 y 190 mil millones de euros para el período de 2021 a 2027, lo que representaría una carga adicional del 15 por ciento para la UE. Ucrania representaría alrededor de una cuarta parte de las tierras agrícolas de la UE (41 millones de hectáreas de 198 millones de hectáreas) y los subsidios agrícolas para otros estados miembros se reducirían en consecuencia si los subsidios generales no aumentaran masivamente, lo que Alemania y Francia ciertamente evitarían. Los estados de los Balcanes Occidentales tienen menos probabilidades de convertirse en estados miembros de la UE también porque evolucionan hacia una dirección de mayor inestabilidad con tensiones nacionales en aumento en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

En lugar de que Ucrania sea aceptada en la UE, es probable que aumenten las tensiones dentro de la UE por la cuestión del apoyo concreto a Ucrania. Viktor Orbán y el primer ministro eslovaco Figo ya se pronuncian en contra de la continuación del apoyo financiero a Ucrania. Si Geert Wilders formara un gobierno en los Países Bajos, el tercer mayor contribuyente neto de la UE probablemente se uniría a ellos.

Como socialistas, nos oponemos a la UE capitalista, estamos en contra de la adhesión de más estados y no la vemos como un vehículo que pueda usarse para el cambio socialista. Esto es principalmente desde el punto de vista de la clase trabajadora de los países afectados, que no tienen nada que ganar con unirse a la UE y porque no podemos apoyar el fortalecimiento de este bloque imperialista. En cuanto a la cuestión de la adhesión de Ucrania, la pertenencia a la UE implicaría también la obligación de prestar apoyo en caso de guerra, que, según el Tratado de la UE, debería incluir «toda la asistencia y el apoyo que esté a su alcance», lo que no excluiría apoyo militar.

El incumplimiento de las promesas de la UE provocará, tarde o temprano, una reacción violenta en los países afectados, que esperan su adhesión, y provocará un giro hacia Rusia y China en parte de la población, pero también en las clases dominantes (como podemos observar en África central y occidental), sino que también exacerban las tensiones nacionales, por ejemplo en la ex Yugoslavia o entre las minorías de Ucrania y el gobierno central, ante las continuas crisis económicas.

Repunte de la lucha de clases

El año pasado se produjo un claro repunte de la lucha de clases en muchos países europeos, particularmente en forma de huelgas por aumentos salariales. Esto fue impulsado por altos aumentos de precios, que obligaron a los trabajadores a luchar para defender sus salarios reales. Sin embargo, esto se vio favorecido por las experiencias de partes de la clase durante la pandemia, cuando quedó claro que mantienen unida a la sociedad y son “sistémicamente relevantes”. Por un lado, esto aumentó su confianza en sí mismos y, al mismo tiempo, provocó decepción e indignación cuando los aplausos y palabras de reconocimiento de políticos y gobiernos no fueron seguidos de nada. Las pérdidas de salarios reales que ya se habían producido en muchos países y para muchos grupos de empleados en años anteriores también significaron que había y hay poco margen de maniobra y poca voluntad de hacer sacrificios, mientras que las cifras de desempleo relativamente bajas en muchos países también son una factor que fortalece la confianza en sí mismos de los trabajadores.

En la mayoría de los casos, las huelgas se produjeron en negociaciones colectivas oficiales entre sindicatos y capitalistas o empleadores públicos. Las excepciones fueron las huelgas no oficiales, las huelgas salvajes desde abajo, las huelgas contra el cierre de plantas y las huelgas políticas en el sentido de luchas contra las medidas gubernamentales. Solo hubo huelgas generales en Noruega y una huelga convocada por los sindicatos de base italianos en otoño de 2023, así como la “huelga general feminista” en el País Vasco, que también encontró apoyo entre los trabajadores varones debido a las demandas para mejorar la situación en los cuidados. comprensiblemente redundaban en interés de toda la clase trabajadora. Sin embargo, los dos últimos años en Europa marcan un punto de inflexión para la lucha de clases. Esto es especialmente cierto en el Reino Unido, pero también en Alemania.

En el Reino Unido, el número de huelgas y de trabajadores que participan en huelgas ha alcanzado su nivel más alto en 34 años. Una nueva generación de trabajadores ha actuado o se ha organizado en el sindicato por primera vez. Un número significativo también ha comenzado a participar activamente en las estructuras sindicales, pero hay que ver si esto tendrá un carácter duradero y para cuántos. Al mismo tiempo, las huelgas revelan inexperiencia y pérdida de tradiciones de lucha. Incluso si los conflictos laborales a menudo duraban un largo período de tiempo, generalmente no eran huelgas indefinidas, sino huelgas limitadas a uno o algunos días, a veces recurrentes, que tenían más el carácter de huelgas de protesta que de huelgas coercitivas. Incluso hoy en día los piquetes ya no tienen por lo general el carácter de convencer a los colegas para que vayan a la huelga o impedir que los rompehuelgas entren al lugar de trabajo, sino que son más bien manifestaciones de protesta y, en algunos conflictos, no se han organizado en todos los lugares de trabajo. Pero las tradiciones perdidas serán recuperadas en las luchas del futuro, sobre todo cuando los huelguistas se enfrenten cada vez más a la represión, como fue el caso el año pasado en el ahora privatizado Royal Mail británico, donde 400 representantes sindicales fueron sancionados (aunque el 93% de ellos despedido ganó su reintegro). La lucha contra las leyes antihuelgas, como las que se aplican en el Reino Unido y que se están discutiendo en otros países, también puede tener un efecto radicalizador y politizador y generalizar las luchas. El 18 de enero tuvo lugar en Irlanda del Norte una huelga “generalizada” masiva en el sector público por materias salariales.

En Francia, el movimiento huelguístico contra la reforma de las pensiones de Macron fue mayor que los movimientos huelguísticos anteriores, pero al mismo tiempo a un nivel más débil políticamente y en términos de autoorganización. Las direcciones sindicales y de izquierda demostraron ser incapaces de expandir el movimiento y plantear demandas que habrían tenido que ir más allá de la cuestión de la edad de jubilación para movilizar a capas más amplias de la clase trabajadora. Como resultado, el movimiento se extinguió y Macron pudo impulsar su legislación sobre pensiones. Esto fue sin duda una derrota, pero no una “derrota rotunda” a los ojos de la clase trabajadora, que tendría un efecto desmoralizador duradero. En Francia, como en otros países, las huelgas siguen produciéndose a nivel de empresa, pero de forma aislada y aislada unas de otras.

La cuestión de la coordinación de las luchas juega un papel central y fue una de nuestras principales propuestas para los movimientos huelguistas. Esto puede adoptar diferentes formas concretas. La propuesta de una huelga general de un día estuvo en el aire en movimientos huelguistas como el británico, pero no podemos plantearla a la ligera. Debe corresponder al ritmo de las luchas y a la conciencia de clase. En Gran Bretaña, nuestros camaradas plantearon la demanda en cierto momento, pero luego la abandonaron cuando las condiciones volvieron a cambiar. En Alemania, donde las huelgas del año pasado afectaron a importantes sectores del sector público, la demanda de una huelga general de un día que involucrara a los trabajadores de la industria privada habría estado fuera de lugar, en parte porque la conciencia no se había desarrollado hasta el punto de que sectores significativos de la población Los trabajadores vieron la necesidad de romper el marco legal institucionalizado de la negociación colectiva para lograr sus objetivos. Aquí planteamos la cuestión de la coordinación de los movimientos simultáneos de negociación colectiva, jornadas de huelga y manifestaciones conjuntas. Significativamente, por primera vez hubo una jornada de huelga conjunta de los empleados de Deutsche Bahn (ferrocarriles) y de los trabajadores de los servicios públicos federales y locales, conocida como “mega huelga”, y una jornada de huelga conjunta de la organización ecologista Fridays For Future. trabajadores del movimiento y del transporte público local.

El marco legal, las tradiciones, la estructura sindical y el liderazgo son factores que varían de un país a otro. En Gran Bretaña, los obstáculos legales para emprender una huelga son mayores. En Alemania, los sindicatos se han impuesto a veces ciertos obstáculos en sus estatutos que la burocracia sindical puede utilizar para frenar las luchas, como la necesidad de una aprobación del 75 por ciento en las votaciones para las huelgas indefinidas (mientras que las llamadas huelgas de advertencia puede ser convocado aquí por el sindicato sin votación).

El liderazgo marca una diferencia crucial. Cuando sectores más izquierdistas de la burocracia dirigen un sindicato, como en UNITE en el Reino Unido, esto tiene -a pesar de sus limitaciones- un impacto en las luchas que se libran y a menudo significa que las luchas no se libran porque la dirección no ve su papel principalmente es el de prevenir una lucha. Pero esto todavía se aplica a la mayoría de las direcciones sindicales a nivel internacional: son, en definitiva, agentes de la burguesía en las filas del movimiento obrero y utilizan su posición para prevenir luchas o ponerles fin pronto. En Alemania, la dirección sindical inició una “acción concertada” con el gobierno y los empleadores para negociar medidas contra la inflación y la crisis en un espíritu de asociación social. Fahimi, presidenta del DGB (TUC alemán) y exsecretaria general del SPD, incluso criticó al gobierno por no querer pagar subvenciones a las empresas que pagan dividendos, diciendo que «no eran tiempos para criticar al capitalismo», e IG Metall organizó una manifestación de 10.000 afiliados a favor de un precio de la electricidad industrial subvencionado por el Estado. Al mismo tiempo, la burocracia tiene una doble función: defender el Estado capitalista y las relaciones capitalistas y hacer valer los intereses económicos de los trabajadores dentro de este marco. Por lo tanto, la burocracia sindical debe ceder a la presión de las dos clases principales y puede y se ve obligada a luchar repetidamente por su afiliación, que es al mismo tiempo la base de su posición social y sus privilegios.

Para generalizar, se puede decir que ha habido un aumento de las luchas y un resurgimiento de los sindicatos en el último año, pero las bases no han obligado a la burocracia a ceder el control. En términos de los resultados logrados, esto significa que los compromisos negociados por los dirigentes en general –con algunas excepciones en el caso del Royal College of Nurses (RCN) y otros en el Reino Unido– han encontrado un apoyo mayoritario entre los trabajadores (donde han no se ha votado en absoluto). Sin embargo, hubo un descontento generalizado entre los trabajadores postales, Deutsche Bahn y los trabajadores del sector público en Alemania con los acuerdos salariales y un nivel relativamente alto de desacuerdo de hasta más del 40 por ciento que expresaba el descontento de las bases.

Gracias a nuestras iniciativas durante las huelgas y contra la aceptación de malos compromisos y gracias a la muy exitosa intervención de dos miembros de Sol en el congreso nacional del sindicato ver.di, pudimos empezar a trabajar con una capa más amplia de activistas críticos y reunirlos en la “Red por una ver.di Combativa y Democrática” que fundamos hace años. En Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los camaradas del CIT desempeñan un papel importante en varios sindicatos. El año pasado desempeñamos un papel clave a la hora de asegurar una nueva mayoría de izquierda en el ejecutivo de NIPSA y nuestra camarada Marion Lloyd perdió por poco las elecciones para Secretaria General del PCS.

El desarrollo de grupos de oposición dentro del sindicato es un componente decisivo de nuestra política sindical, aunque todavía no podemos implementarlo en todas partes debido a nuestro tamaño actual y a las estructuras a menudo muy burocráticas. Sin embargo, también debemos estar preparados para que los trabajadores desarrollen nuevas formas de organización, como comités de acción o estructuras similares a consejos, o se unan a organizaciones sindicales más pequeñas, a veces anarquistas o de izquierda radical, o intenten reparar las organizaciones profesionales en sus intereses de lucha. . Vemos procesos similares, por ejemplo, en España, donde existe mucho odio entre los trabajadores hacia los sindicatos tradicionales UGT y CCOO. Esto ha llevado a una capa de trabajadores, especialmente inmigrantes, a recurrir a sindicatos anarquistas más pequeños. Incluso cuando aumenta el número de miembros de los sindicatos y mejora su reputación general, la lealtad hacia ellos en algunos países puede no ser necesariamente tan fuerte como lo era en los primeros días del movimiento sindical. Esto significa que a oleadas de nuevos miembros pueden ir seguidas de oleadas de dimisiones o de trabajadores que se afilian a otros sindicatos si sienten que sus intereses no están siendo representados.

Nuestra tarea aquí es intensificar la lucha por la distribución de la plusvalía, argumentar contra la falsa modestia de las demandas que plantean las direcciones sindicales, vincular esto con la necesidad de la lucha contra el sistema capitalista y proponer estrategias prometedoras. de lucha. Para estos últimos, la participación amplia y democrática de sus miembros tiene una importancia decisiva. Por lo tanto, son de gran importancia las exigencias de elecciones democráticas para los comités de huelga, las conferencias de delegados de huelga, etc. En este sentido se han producido debates importantes, al menos en los sindicatos alemanes, y cambios en la dirección correcta en algunos ámbitos, en parte basados en los conceptos organizativos de Jane McAlevey, que, sin embargo, debemos considerar críticamente. Pero debemos participar de manera constructiva en estos procesos con nuestras propias propuestas y no quedarnos al margen diciendo simplemente que nuestras propuestas supuestamente correctas son necesarias.

Nuestra tarea también es politizar a los sindicatos. Las guerras en Ucrania y contra Gaza también han dado lugar a debates en muchos sindicatos. En unos pocos países, como Italia y Bélgica, los trabajadores se han negado a enviar armas a las zonas de guerra. Los líderes sindicales de derecha se han aferrado a los faldones de sus gobiernos y han apoyado las respectivas políticas a favor del régimen de Zelensky y del Estado de Israel. Sin embargo, en muchos casos esto no ha quedado sin oposición. En el congreso nacional ver.di (sindicato público y de servicios) en Alemania, la dirección fue desafiada, también con la participación de nuestros camaradas, cuando perfeccionó los principios de la política de paz del sindicato y se movilizó más oposición de la esperada, pero esto no pudo evitar una decisión mayoritaria a favor de la dirección. En el congreso de IG Metall en Alemania, la posición proimperialista propuesta por la dirección fue al menos diluida por los delegados. Las cuestiones de guerra y paz, la represión estatal y, en el futuro, las políticas de austeridad y los ataques generalizados a los niveles de vida y los derechos de la clase trabajadora trasladarán las luchas del nivel puramente de negociación colectiva a luchas sobre cuestiones económicas, sociales y políticas más amplias.

Nuevos partidos obreros, doble tarea y crisis de la izquierda

La crisis múltiple del capitalismo clama por un cambio socialista y por la construcción de una alternativa socialista en la forma de partidos socialistas de trabajadores. Una importante contradicción de nuestro tiempo es esta necesidad objetiva de partidos de trabajadores y el hecho de que no sólo no existen en la mayoría de los países, sino que los partidos de izquierda que podrían haber representado un enfoque para el desarrollo de los partidos de trabajadores están lejos de satisfacer las necesidades demandas y han caído en crisis política e ideológica en los últimos años.

Esto significa que el proceso de reconstrucción del movimiento obrero y de construcción de representaciones políticas de los intereses de la clase trabajadora con una base de masas continúa retrasándose, incluso si los acontecimientos se están produciendo de manera diferente en diferentes países.

En Europa, la Gran Recesión de 2008/09 y la posterior crisis del euro llevaron a luchas de clases y movimientos de masas que vieron el surgimiento de partidos de izquierda nuevos, y en algunos casos más antiguos, en varios países. Estos generalmente han fracasado, se han adaptado o han traicionado directamente a la clase trabajadora. Ésta es una razón clave por la que los populistas de derecha en particular son actualmente capaces de sacar provecho de las crisis y la inestabilidad.

Los casos más obvios de este fracaso son Syriza en Grecia y Podemos en España. La traición de Syriza no sólo ha allanado el camino para el actual gobierno del conservador Nea Democratia, sino que también ha dejado muy atrás a la izquierda griega. El partido ha caído aún más en crisis tras su derrota en las elecciones parlamentarias de 2023. Tras la elección del banquero de inversiones Kasselakis como líder del partido, 11 diputados han abandonado el partido y algunos podrían formar un nuevo partido de izquierda. Sin embargo, es cuestionable si esto podrá hacer realidad el potencial de un nuevo partido de los trabajadores, dado el historial político de estos parlamentarios de Syriza. Según las encuestas, el partido comunista griego, KKE, se beneficia de esta situación, cuyo líder fue de hecho el segundo político más popular durante el verano. Aunque el KKE se caracteriza por un pronunciado sectarismo, tiene importantes raíces en sectores de la clase obrera organizada y ha desarrollado una posición fundamentalmente internacionalista, sobre todo en la cuestión de la guerra en Ucrania, donde no apoya la posición prorrusa de muchos de sus miembros. los viejos partidos comunistas han adoptado.

En España, Podemos ha decepcionado muchas esperanzas gracias a su participación en el gobierno en coalición con el PSOE y, por tanto, tiene una gran responsabilidad en el ascenso de Vox. Como resultado, Podemos no sólo ha perdido votantes, sino también parte de su base de miembros activos. En la izquierda española, la nueva alianza Sumar se ha formado ahora bajo el liderazgo de la presidenta del Partido Comunista, Yolanda Díaz, que alcanzó cierto protagonismo como ministra de Trabajo, lo que supone un paso hacia la derecha respecto a la alianza Unidas Podemos y se presenta más como un movimiento de la sociedad civil. Al igual que en Grecia, el proceso de formación de un nuevo partido de masas de la clase trabajadora se ha visto retrasado por las políticas gubernamentales procapitalistas de Unidad Podemos y probablemente será necesaria una ola de nuevas luchas de clases generalizadas antes de que se pueda hacer un nuevo intento.

Nuestra sección en Alemania ha adaptado su relación con el Partido de Izquierda en términos prácticos y propagandísticos a la nueva situación y está poniendo mayor énfasis en las actividades bajo su propia bandera Sol, ha fundado una organización juvenil independiente con Juventud por el Socialismo y ha cambiado las prioridades en su trabajo práctico se orienta más hacia el trabajo industrial y sindical, mientras que parte de sus miembros siguen siendo miembros del Partido de Izquierda y seguimos siendo activos en las estructuras de la izquierda donde promete y defiende un programa socialista. Al mismo tiempo, defendemos una política de frente único hacia el nuevo partido Wagenknecht en aquellos casos en los que esto sea políticamente posible, porque suponemos que un sector de la clase trabajadora inicialmente verá a este partido como un representante de sus intereses sociales y Es posible que una capa de activistas de izquierda que se ven a sí mismos como socialistas se unan al partido y puedan defender un rumbo diferente dentro de él. Queda por ver cómo se desarrollará este partido y si es posible que adquiera rápidamente un carácter puramente nacional-burgués.

En Gran Bretaña, el proyecto Corbyn dentro del Partido Laborista ha fracasado y Sir Keir Starmer y su aparato procapitalista blairista tienen firmemente el control del partido. A Corbyn ya ni siquiera se le permite presentarse como candidato del partido en su circunscripción de Islington, en Londres. Sin embargo, debido al odio y la decepción con los conservadores y el sistema de voto mayoritario, es probable que los laboristas ganen las próximas elecciones generales por un margen claro, aunque habrá poco entusiasmo por el partido. Sin embargo, si Corbyn, otros parlamentarios laboristas de izquierda y sectores de la dirección sindical organizaran una candidatura de izquierda, posiblemente podría lograr algún avance y ganar un grupo de parlamentarios incluso en las circunstancias actuales. Nuestros camaradas en Inglaterra, Gales y Escocia están planteando esto con razón dentro de la izquierda y los sindicatos, mientras preparan una candidatura limitada bajo la bandera del TUSC, que sin un apoyo destacado probablemente solo logre resultados modestos. Sin embargo, se trata de una preparación importante para el futuro, ya que la situación objetiva pondrá más en la agenda la cuestión de un nuevo partido de los trabajadores como resultado de la experiencia de un gobierno de Starmer.

En Francia, la alianza NUPES está en crisis. La formación de NUPES ya era una expresión de la falta de perspectiva de La France Insoumise de Mélenchon para desarrollar un partido de masas a partir de sus éxitos electorales y su gran apoyo. Por un lado, NUPES logró el éxito de “la izquierda” en las elecciones parlamentarias, pero al mismo tiempo fortaleció relativamente y mantuvo vivas a las fuerzas a la derecha de LFI que se unieron a NUPES. Debido a la situación polarizada en torno a la guerra en Gaza, estas fuerzas han aprovechado las declaraciones de solidaridad de Mélenchon con los palestinos como una oportunidad para cuestionar la alianza o congelarla. Nuestros franceses siguen interviniendo con razón en LFI y haciéndole propuestas y exigencias. A diferencia de otros partidos de izquierda en Europa, el LFI aún no se ha desacreditado ante los ojos de la clase trabajadora, pero tampoco ha aprovechado la oportunidad de construir un partido con una base de masas.

Lo mismo se aplica al Partido del Trabajo (PTB/PvdA) en Bélgica. Este ex partido maoísta ha construido una amplia base de votantes a través de una especie de giro oportunista de «izquierda suave» y actualmente obtiene en las encuestas un 10 por ciento en las zonas flamencas y un 15 por ciento en las zonas francófonas del país, más un 18 por ciento en Bruselas bilingüe. Actualmente es el segundo partido más grande a nivel nacional en las encuestas para las elecciones generales de junio, aunque esto se debe en parte a que todos los demás partidos se han dividido en partidos de habla flamenca y francesa completamente separados. Pudimos observar un fenómeno similar con el Partido Socialista Holandés, que también proviene de una tradición maoísta, pero que desde entonces ha perdido gran parte de su apoyo debido a la participación del gobierno municipal y a un proceso de ajuste político sustancial. El PTB/PvdA se enfrenta a un destino similar si no construye una base de masas activa entre los trabajadores y los jóvenes y comienza a desempeñar un papel impulsor en la lucha de clases defendiendo un programa socialista de lucha en lugar de las demandas reformistas de izquierda, basadas en los impuestos. utiliza actualmente.

Sin embargo, el éxito del PTB/PvdA muestra, al igual que el crecimiento del Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP) o el éxito del Partido Comunista de Austria en Estiria y Salzburgo, que no hay un desarrollo unilateral de derechas en Europa, sino más bien un potencial para partidos socialistas de izquierda que también pueden ser parcialmente ocupados por fuerzas que no tienen un programa socialista claro si dan la impresión de ser nuevos, no parte del sistema sino de oposición. Tales acontecimientos podrían ser el punto de partida para el desarrollo de partidos de masas de la clase trabajadora. Sin embargo, debido a las debilidades ideológicas de las fuerzas dirigentes de estas formaciones, los partidos de izquierda, que experimentaron un cierto auge después de la Gran Recesión de 2008/09, fracasaron en gran medida o no pudieron desarrollarse en la dirección de los partidos obreros. con una base de masa.

Esto no cambia la perspectiva fundamental de que la clase trabajadora en la mayoría de los casos no llegará a conclusiones marxistas revolucionarias de manera directa y que el desarrollo de partidos obreros amplios será en la mayoría de los casos una etapa necesaria en el desarrollo hacia partidos revolucionarios de masas. En consecuencia, la “doble tarea” que desarrollamos en la década de 1990 sigue existiendo: construir la organización revolucionaria y participar en la reconstrucción más amplia del movimiento obrero (construir estructuras sindicales, redesarrollar la conciencia socialista, construir nuevos partidos obreros). Al mismo tiempo, no debemos tener una comprensión mecánica de esta doble tarea.

Podemos desempeñar un papel importante en el desarrollo de amplios partidos obreros en determinados momentos históricos, pero no podemos crearlos simplemente mediante nuestro propio trabajo, independientemente de la situación objetiva. Si en ciertos períodos, como ocurre actualmente en la mayoría de los países europeos, partidos obreros tan amplios no existen ni están en la agenda en este momento, esta parte de la doble tarea puede ser principalmente de propaganda, mientras que en la práctica la construcción de nuestra organización revolucionaria ocupa un lugar central. De manera similar, no es imposible que en algunos países nosotros –u otras fuerzas que se consideran revolucionarias– podamos construir una pequeña base de masas y formar partidos revolucionarios que, dependiendo de la estructura de futuros partidos obreros amplios, pasen a formar parte de ellos (en el caso de estructuras federalistas) o abordarlas con el método del frente único.

Conclusión

Europa es un continente en decadencia. No sólo porque el capitalismo está en declive en todo el mundo, sino porque Europa se ha quedado atrás en la lucha por el poder global. Por lo tanto, todos los síntomas de la agonía del capitalismo se pueden encontrar en el continente, tanto en los Estados ricos y económicamente desarrollados como en los Estados pobres de la periferia europea. En algunos aspectos, se ha dado un respiro a la Unión Europea, pero no puede elevar la integración a un nivel cualitativamente superior y, en el curso de futuras crisis económicas, también se encontrará en una crisis posiblemente existencial, ya sea como zona monetaria del euro o como alianza de estados. Esto es especialmente cierto si un repunte de las luchas de clases generalizadas conduce al desarrollo de sindicatos y partidos de trabajadores militantes fuertes que puedan desafiar a la clase dominante. La polarización social y política continuará, pero luego también encontrará expresión en la izquierda política.

Nuestra tarea en la fase inmediata que tenemos por delante es aprovechar las crecientes oportunidades para construir organizaciones marxistas revolucionarias y desarrollar un cuadro que pueda influir significativamente en el curso de los acontecimientos en el futuro.

