Ernesto Llaitul: Peligra la vida de preso politico mapuche en Huelga de Hambre

Ernesto Llaitul, comunero mapuche en huelga de hambre tuvo una crisis esta noche por su estado de debilidad. Presenta arritmia cardiaca. Lo están estabilizando en el Hospital Penal CP Biobio. Será trasladado al Regional Concepción. SU VIDA PELIGRA.

Significado de la huelga de hambre de los presos de la Coordinadora Arauco Malleco

Por Janequeo Guacolda | 15/12/2022 | Chile

El Estado chileno, en su conjunto, tomó la decisión de desarticular definitivamente a la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), tal como lo señaló en forma expresa el ex ministro concertacionista Isidro Solís.

Y para ello, qué mejor escenario que el actual, es decir, con un gobierno de seudo izquierda, que cuenta con ciertos niveles de legitimidad y apoyo internacional.

Con este objetivo, en primer lugar, el aparato estatal generó una estrategia mediática, que partió con la operación de inteligencia del supuesto atentado en contra de la ministra Izkia Siches. Maniobra preparada por la ANI, que permitiría justificar la continuidad del Estado de Excepción.

En segundo lugar, creando un discurso de satanización y criminalización, especialmente hacia la CAM, vinculándola a las mafias del robo de madera y el narcotráfico, con el fin de lograr su aislamiento, y luego su persecución, detención y asesinato si fuese necesario.

Pero la prisión política de sus weichafe, levantó una nueva trinchera de lucha y de visibilización a nivel nacional e internacional. La que ha demostrado que, pese a todos los esfuerzos del poder económico y sus representantes en el Gobierno, Parlamento, Fiscalía, Tribunales de Justicia, Gendarmería y hasta la Contraloría General, no han podido lograr dicho objetivo.

Al parecer, su campaña de desprestigio no les será tan fácil como creían. Porque las mentiras, como las del diputado Demócrata Cristiano Erick Aedo, presidente de la Comisión por el Robo de Madera, cuando dice que «la CAM ha asesinado a más de cincuenta personas», no se condicen con la realidad.

Los epítetos racistas por parte de la diputada Naveillan quien, hace un par de años, organizó turbas para atacar a comuner@s mapuche en distintas municipalidades, algunas de ellas quemadas, que gritaban: «indios culiaos», «el que no salta es mapuche», «acá tienen terrorismo».

Las amenazas del diputado Miguel Mellado que llamó a «terminar con la tercera generación de los Llaitul», no han logrado calar su base de apoyo.

Dichas declaraciones y actitudes enfermizas solo dejan de manifiesto la bajeza, ignorancia y el racismo colonial de est@s mestizos resentid@s que solo sirven a sus patrones y detestan la dignidad de l@s que luchan.

Así, y a pesar de todo este aparataje, no han podido aislar a la CAM. Organización que se ha ganado el respeto, y sigue concitando el apoyo de las comunidades mapuche y otros pueblos originarios hermanos. Junto a las poblaciones y organizaciones sociales chilenas,

los movimientos populares y campesinos, las mujeres en lucha, las agrupaciones de ddhh, academic@s, estudiantes, entre much@s.

La solidaridad hacia la CAM se ha manifestado, nuevamente, desde distintos territorios y con ello se desenmascara al Estado Chileno y su racismo estructural esta vez encabezado por otro descendiente de colonos, Gabriel Boric Font.

Gobierno chileno capitalista y patriarcal, disfrazado de feminista y ecológico. Tal como su presidente, un lobo con piel de oveja.

Pero un racismo que no ha podido esconder, pues es una discriminación dirigida a l@s mapuche que luchan, a quienes no se someten y a quienes le disputan el territorio al capitalismo para su transformación. Para que brote el agua y el bosque nativo, para una alimentación sana de sus pichiqueche (niñ@s), para el verdaro küme monyen y no la farsa del «Buen Vivir» del Gobierno de Boric.

¡VIVAN LOS 25 AÑOS DE LA CAM!

¡TERRITORIO Y AUTONOMIA PARA LA NACIÓN MAPUCHE!

Wallmapu, diciembre de 2022

