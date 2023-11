Ernest Mandel – Proyecto de tesis sobre la cuestión judía después de la segunda guerra imperialista – 1947

Ernest Mandel

Dirigente histórico de la IV Internacional

Traducción: Carlos Rojas

Fuente: ernestmandel.org

La cuestión judía en el mundo capitalista

Pueblo comerciante cuya supervivencia entre los demás pueblos se basa en una función social particular, los judíos han visto su destino determinado a lo largo de los tiempos por la evolución general de la sociedad, evolución que modificó su relación con las diferentes clases. La revolución burguesa en Europa Occidental abrió las puertas de los guetos e integró a las masas judías en la sociedad circundante. La asimilación de los judíos parecía haberse logrado. Pero los países de Europa Central y Oriental, los mayores grupos de judíos que durante siglos habían estado confinados a funciones intermedias, entraron en la senda del desarrollo capitalista en un momento en que el capitalismo mundial ya había entrado en su fase imperialista. Mientras que las relaciones de intercambio y de producción seculares fueron súbitamente trastocadas, privando a los judíos de la base material de su existencia, ninguna industrialización masiva permitió la integración en el proletariado de estos millones de intermediarios convertidos en inútiles. En consecuencia, la diferenciación social de las masas judías se vio obstaculizada. Sólo una pequeña proporción de judíos se convirtieron en capitalistas o proletarios; una proporción mayor emigró, contrarrestando así la tendencia a la asimilación completa que prevalecía en los países occidentales. La gran mayoría permaneció en un estado miserable como pequeños comerciantes, «aplastados entre el feudalismo y el capitalismo, la putrefacción del uno aumentaba la putrefacción del otro» (A. Leon).

Los movimientos antisemitas del pasado siempre tuvieron una base social directa o indirecta. Eran movimientos de diferentes clases sociales, cuyos intereses entraron sucesivamente en conflicto con la función social del judío. El renacimiento del antisemitismo a principios del siglo XX no fue diferente.

En los países atrasados de Europa del Este, las fuerzas políticas reaccionarias fueron capaces de desviar el descontento y la desesperación de las masas hacia pogromos periódicos porque el odio del pueblo llano hacia el pequeño prestamista y prestamista judío, el pequeño tendero y tabernero judío era una realidad social innegable. En los países de Europa Central, movimientos antisemitas como el del burgomaestre Lüeger en Viena tenían su origen social en la exacerbación de la competencia dentro de las clases medias liberales y comerciales, sumergidas por una avalancha de inmigrantes judíos. En Francia, el movimiento antisemita desencadenado por el asunto Dreyfus tuvo su origen social en el odio de la aristocracia hacia los banqueros judíos que compraban sus castillos y hacia los hijos de aristócratas que veían cómo las carreras que antes les estaban «reservadas» eran ocupadas exclusivamente por estos peligrosos competidores. Estos estratos sociales consiguieron volver durante un tiempo contra los judíos los exacerbados sentimientos nacionalistas de gran parte de la pequeña burguesía.

Arraigados en conflictos sociales específicos, estos diversos movimientos antisemitas aparecieron en una gran variedad de manifestaciones, desde fenómenos de la más pura barbarie (pogromos rusos) hasta la formulación de «refinadas» teorías nacionalistas propias de la época imperialista (Charles Maurras).

Las posibilidades sociales de asimilación de los judíos en Europa Occidental habían creado un poderoso movimiento ideológico a favor de la asimilación total. La imposibilidad de una asimilación masiva de los judíos en Europa Oriental dio lugar a un poderoso movimiento a favor del renacimiento nacional y la conservación de las características nacionales. Una nueva literatura en yiddish, un nuevo folclore, una intensa vida cultural e incluso una vida política autónoma (el «Bund» en el movimiento obrero) se desarrollaron en medio de grandes concentraciones de masas populares judías en Polonia, Lituania, Rusia occidental, Hungría, Rumania y Eslovaquia. En la medida en que las masas judías que habían emigrado a Estados Unidos se encontraban socialmente confinadas en sectores específicos de la vida económica y geográficamente concentradas, este movimiento se extendió a estos países. Lenin, el único capaz de aplicar una estrategia marxista a la cuestión nacional en la II Internacional, rechazó toda pedantería en su juicio sobre esta corriente. Partía del punto de vista de que la tarea del partido revolucionario consistía en integrar en el movimiento por la emancipación proletaria a todas las corrientes de autonomía cultural y nacional correspondientes a las verdaderas aspiraciones de las masas trabajadoras. Por eso reconocía la legitimidad, desde el punto de vista socialista, de este movimiento judío tanto como del movimiento polaco o checo. La tarea de los obreros judíos consistía en luchar, al lado de los obreros del país en el que vivían, por el derrocamiento del capitalismo, tras lo cual se les dejaría plena libertad para adoptar la organización de su autonomía nacional y cultural según su elección.

La era del capitalismo decadente fue al mismo tiempo la era de la crisis agravada del problema judío. La inflación, la presión acentuada del capital bancario, y luego la gran crisis económica, arruinaron a millones de pequeños artesanos y comerciantes, y exacerbaron hasta el extremo el odio contra los competidores judíos. El terrible desempleo de los trabajadores intelectuales y la miseria creciente de las profesiones liberales en Europa Central y Oriental crearon un clima particularmente favorable para la aparición de vastos movimientos de masas pequeñoburgueses, que encontraron en el antisemitismo una de sus armas ideológicas. En los países de Europa del Este, estos movimientos reflejaban una corriente popular muy arraigada que se expresó en numerosos estallidos sangrientos. En Alemania, fue el poder del Estado, que había caído en manos de los dirigentes nazis, el que organizó desde arriba la persecución y más tarde el exterminio de los judíos. En este sentido, es el capitalismo decadente, que a sabiendas puso en manos de una banda de criminales sanguinarios, (el que) es plenamente responsable del espantoso destino de las masas judías en Europa durante la guerra. El exterminio de los judíos europeos por el imperialismo alemán es una advertencia para todos los demás pueblos, mostrándoles el destino que les espera si la sociedad actual continúa pudriéndose.

El sionismo nació entre la pequeña burguesía judía de Europa Central como reacción al auge del antisemitismo a principios del siglo XX. Movimiento típicamente pequeñoburgués, careció durante mucho tiempo del apoyo de la burguesía judía y permaneció aislado de las masas populares. Durante la Primera Guerra Mundial, el imperialismo británico, que quería utilizarlo como instrumento para establecerse en Palestina, pareció darle la oportunidad de convertirse en realidad con la Declaración Balfour. A partir de ese momento, se produjo una ligera afluencia de capital e inmigración. No fue hasta que Hitler llegó al poder y toda la judería europea cayó rápidamente en el abismo cuando estos dos movimientos se «aceleraron», frustrados tanto por los estallidos nacionalistas árabes como por la política del imperialismo británico, que erigía cada vez más barreras a la penetración judía en Palestina.

Para el proletariado revolucionario, el sionismo debe ser considerado a la vez como un movimiento utópico y reaccionario:

Utópico :

porque considera que es posible un desarrollo «armonioso» de las fuerzas productivas en una «economía cerrada» en Palestina, en medio de un mundo capitalista sometido a convulsiones económicas cada vez mayores. El enorme desarrollo de la economía palestina que sería necesario para permitir la absorción de varios millones de inmigrantes es inviable en el marco de la actual economía capitalista mundial. porque consideraba posible crear un Estado judío (o binacional) en medio de la hostilidad declarada de 50 millones de árabes, a pesar de que la inmigración judía y la progresiva industrialización del país aumentaban la población árabe en las mismas proporciones. porque espera conseguir este resultado apoyándose en maniobras entre las grandes potencias, todas las cuales, en realidad, quieren utilizar al movimiento sionista únicamente como peón en su juego de poder con el mundo árabe. porque piensa que puede neutralizar el antisemitismo en el mundo simplemente concediendo la nacionalidad a los judíos, cuando este antisemitismo tiene profundas raíces sociales históricas e ideológicas que serán tanto más difíciles de erradicar cuanto más continúe la agonía del capitalismo.

Reaccionario :

porque sirve para apoyar la dominación imperialista británica, dando al imperialismo el pretexto de actuar como «árbitro» en las disputas judeo-árabes, pidiendo él mismo la continuación del Mandato Británico y desarrollando en miniatura una economía judía «cerrada», cuyas masas trabajadoras tienen un nivel de vida mucho más alto e intereses inmediatos diferentes de los de las masas trabajadoras árabes. porque provoca una reacción nacionalista de las masas árabes, provoca una división racial en el movimiento obrero, acentúa la «unión sagrada» entre judíos y árabes y permite así al imperialismo perpetuar este conflicto, con la permanente presencia de tropas en Palestina. porque frena el movimiento por la revolución agraria comprando tierras a los terratenientes árabes y explotándolas con subvenciones extranjeras como agricultura judía «cerrada» dentro de la agricultura árabe palestina. De esta manera se refuerza en cierta medida la posición de los terratenientes, se quitan tierras a los campesinos árabes y, lo que es más importante, la masa judía de Palestina no tiene ningún interés en luchar por el reparto de las tierras de los «effendis» entre los campesinos árabes porque ese reparto significaría el fin de sus compras de tierras. porque obstaculiza la participación de las masas trabajadoras judías en la lucha de clases en el resto del mundo, las separa del proletariado mundial, les da objetivos autónomos que alcanzar y les crea ilusiones sobre la posibilidad de mejorar su suerte en el marco del capitalismo mundial decadente.

Por todas estas razones, el movimiento obrero revolucionario siempre ha librado una violenta lucha contra la ideología y la práctica sionistas. Los argumentos que los representantes «socialistas» del sionismo esgrimen en favor de su causa son o bien los clásicos argumentos reformistas («posibilidad de mejorar gradualmente la situación de las masas judías» …) o social-patrióticos («la cuestión nacional debe resolverse primero para todos los judíos antes de que podamos empezar a resolver los problemas sociales de los trabajadores judíos»), o los argumentos clásicos de los defensores del imperialismo («la penetración de los judíos en Palestina no sólo ha desarrollado la industria, sino también el movimiento obrero, la cultura general de las masas, su nivel de vida, etc.»), argumentos esgrimidos por los defensores del colonialismo en todos los países.

La cuestión judía en el mundo actual

Tras la Segunda Guerra Mundial, la situación particularmente trágica de los judíos parecía simbolizar toda la tragedia de la humanidad que se desliza hacia la barbarie. Tras la espantosa catástrofe del judaísmo europeo, los judíos, dondequiera que se encuentren, se enfrentan a un recrudecimiento de la hostilidad pública hacia ellos.

a) En Europa, dos años después de la «liberación», más de 100.000 judíos siguen sometidos al más infame de los regímenes en campos; los amos imperialistas que lograron, en el curso de sus operaciones militares, desplazar a millones de hombres en el espacio de unos pocos días, han sido incapaces, tras 20 meses de búsqueda, de encontrar refugio alguno para estos desgraciados supervivientes de los campos nazis. En el resto del continente, apenas quedaban un millón de judíos.

b) En Palestina, 700.000 judíos se enfrentaron a un mundo árabe en efervescencia. El desarrollo del capitalismo egipcio y sirio añadió el factor de la competencia económica a las numerosas causas del antisionismo militante. El imperialismo británico y los feudalistas y burgueses árabes, por su parte, harán todo lo posible para desviar el odio de las masas árabes oprimidas contra el chivo expiatorio judío. Como resultado, los judíos palestinos corren el riesgo de ser exterminados en la explosión general que se está gestando en Oriente Próximo.

c) En la URSS, la burocracia utilizó el antisemitismo que permanecía latente en las masas campesinas y en las clases obreras atrasadas en su lucha contra la oposición. Durante los años del primer y segundo plan quinquenal, millones de comerciantes y artesanos judíos se integraron en los rangos inferior y medio de la burocracia como ingenieros, técnicos, directores de cooperativas, y en los estratos superiores de los koljoses. En la Rusia occidental, constituían la parte de la burocracia que estaba más directamente en contacto con las masas oprimidas y, en consecuencia, era en gran medida en ellos donde se concentraba el odio de las masas contra los parásitos y aprovechados del régimen. Los sangrientos pogromos desencadenados por la población autóctona en el momento de la invasión alemana son indicios muy claros de la exacerbación de este odio (70.000 judíos asesinados en Kiev en 24 horas). La acentuación de la crisis social en Rusia y la purificación de la guerra civil pasarán sin duda por el exterminio de las masas judías en caso de victoria de la contrarrevolución.

d) Finalmente, en Estados Unidos, el confinamiento de los judíos a ciertos sectores de las profesiones artesanales, comerciales y liberales creará, durante la próxima crisis económica violenta, una exacerbación de la competencia que dará al antisemitismo, ya latentemente presente, una poderosa base material. La explotación de los prejuicios reaccionarios contra las «minorías raciales» ha sido durante mucho tiempo el arma favorita de los gángsters fascistas estadounidenses. A medida que la profundización de la crisis social, la politización del movimiento obrero y la rápida decadencia de la «democracia» estadounidense engendren el desarrollo de un partido fascista de masas, el antisemitismo, así como la agitación antinegra, adquirirán dimensiones monstruosas. El destino de los judíos en Estados Unidos está íntimamente ligado al resultado de la gigantesca lucha entre la clase obrera norteamericana y la burguesía yanqui. Una victoria de esta última mediante la instauración de una dictadura significaría a corto plazo una catástrofe sólo comparable a la que supuso para los judíos de Europa la llegada de Hitler al poder.

La interminable serie de calvarios por los que han pasado las masas judías en Europa ha acentuado indudablemente el desarrollo de una conciencia nacional, tanto entre los supervivientes como entre las masas judías de América y Palestina que se sienten más estrechamente ligadas al destino de sus hermanos en Europa. Esta conciencia nacional se expresa de la siguiente manera:

las masas judías en general desean ahora afirmar su propia nacionalidad frente a otros pueblos. El nacionalismo judío violento fue la respuesta a la violencia de la persecución y el antisemitismo. las masas judías de Europa miraban hacia la emigración. Ante el cierre hermético de todas las fronteras, como consecuencia de las condiciones generales del mundo de posguerra y en consonancia con la ola de nacionalismo que las arrastraba, este deseo de abandonar el continente, que para ellas no era más que un vasto cementerio, se expresaba sobre todo en el deseo sionista de ir a Palestina. En el seno del movimiento sionista, la lucha por el «Estado judío», antes dirigida exclusivamente por la extrema derecha («los revisionistas»), es ahora asumida por todos los partidos («Programa Biltmore»), excepto el centrista Haschomer Hazair.

El renacimiento de la conciencia nacional de las masas es el resultado de la descomposición del capitalismo, que pone en tela de juicio todos los problemas resueltos durante su período de auge. Basándose firmemente en su programa y en un análisis científico de la situación en Palestina, pero considerando al mismo tiempo el estado real de conciencia de las masas judías, la IV Internacional debe reconocer como legítimo su deseo de llevar una existencia nacional propia. Debe demostrar concretamente que la conquista de esta nacionalidad es impracticable en la sociedad capitalista decadente, y más particularmente impracticable y reaccionaria en Palestina. Debe demostrar que, para los judíos, como para todos los demás pueblos del mundo, la defensa o la conquista definitiva de su propia nacionalidad no puede lograrse mediante la construcción de Estados y economías «cerrados», sino que la economía planificada socialista mundial constituye el único marco realista en el que es posible actualmente el desarrollo libre y normal de los pueblos. La IV Internacional debe concienciar a las masas judías de las terribles catástrofes que les esperan si continúa la putrefacción del capitalismo. Sólo la integración del movimiento de emancipación judío en el movimiento obrero mundial permitirá una solución armoniosa del problema judío. La planificación socialista que «cambia la topografía del globo» (Trotsky) dará a todos los que lo deseen una existencia nacional especial en el marco de los Estados Unidos del mundo.

Pero la IV Internacional nunca ganará una influencia decisiva entre las masas judías predicando únicamente la necesidad de la revolución socialista para su emancipación. Sólo poniéndose a la cabeza de un vasto movimiento mundial de solidaridad del proletariado hacia las víctimas de la persecución imperialista y fascista; sólo mostrando en la práctica a los judíos que las soluciones propuestas por el movimiento revolucionario son más favorables y realistas que la «solución» sionista, logrará la IV Internacional, en el próximo momento decisivo, incorporar a las masas judías a la lucha antiimperialista mundial. Cuando las masas judías hayan tenido su experiencia decepcionante con el sionismo, cuando hayan comprendido la inutilidad de sus esfuerzos y sacrificios, se volverán hacia nosotros a condición de que sepamos ir hacia ellas ahora con nuestras soluciones, así como con una crítica implacable del sionismo.

a) Todas las secciones de la IV Internacional deben proponer la consigna: «Abrir las puertas de todos los países a los refugiados judíos», «Abolir todas las restricciones a la inmigración». Esta consigna debe ser defendida en particular por el SWP en Estados Unidos, por una parte, y por nuestras secciones inglesa, canadiense, francesa y todas nuestras secciones latinoamericanas, por otra. Estas últimas, así como nuestra sección australiana, y más particularmente las secciones argentina y brasileña, deben añadir a estas consignas la consigna: «Abolición de todas las cláusulas de discriminación racial y religiosa en la legislación sobre inmigración». Hay que aprovechar todas las oportunidades concretas (denuncias sobre la escasez de mano de obra y la disminución de la población; apertura parcial del país a determinadas categorías de inmigrantes; actos de conmemoración en favor de las víctimas del fascismo, etc.) para alertar a la opinión pública obrera del país y exigir que se tomen medidas concretas para obtener resultados inmediatos. Resoluciones como las del COI deben servir de punto de partida para exigir acciones por parte de la FSM, para organizar movimientos concertados en los sectores de la vida económica y social más capaces de expresar su solidaridad a través de la acción (marineros, empleados públicos, funcionarios, etc.) mediante huelgas de desaceleración, sabotajes organizados, medidas de discriminación, protestas, reuniones y manifestaciones coordinadas, etc. Sólo en la medida en que nuestras secciones puedan demostrar a los judíos que luchan real y efectivamente por la apertura de sus propios países a la inmigración, podrán conseguir que prefieran la inmigración hacia esos países a la inmigración hacia Palestina, que es más difícil de obtener y constituye al mismo tiempo un acto contrario a los intereses vitales de las masas antiimperialistas de Oriente Medio.

b) Todas las secciones de la IV Internacional deben abordar seriamente la tarea de combatir los atisbos de ideología antisemita que persisten o se desarrollan cada vez más en amplias capas de la población de todos los países. Este trabajo de desintoxicación es tanto más urgente cuanto que el movimiento obrero «oficial», ya sea por conformismo, por cobardía o por estrechos cálculos partidistas (el antitrotskismo del PCF se expresa a menudo con argumentos antisemitas…) no hace nada para eliminar de la conciencia de las masas el veneno antijudío depositado por la propaganda hitleriana. En cada ocasión concreta, nuestras secciones deben destruir las mentiras fascistas sobre el «capitalismo judío» o los «monopolistas judíos». Deben alertar sistemáticamente a las organizaciones de masas proletarias contra todo intento de reconstruir estas organizaciones antisemitas. Utilizando los trágicos ejemplos de los últimos años, deben imbuir en la conciencia de las masas la verdad fundamental de que su propio destino está en juego en la lucha contra el gangsterismo antisemita. Sólo en la medida en que nuestras secciones logren que las masas acepten esta verdad y la traduzcan en acción, conseguirán convencer a los judíos de que sólo la integración de su movimiento de emancipación en el movimiento obrero mundial les permitirá defenderse eficazmente contra las nuevas oleadas de antisemitismo.

c) Todas las secciones de la IV Internacional que se enfrentan a un movimiento fascista organizado que hace pleno uso de la demagogia antisemita y recurre a actos terroristas contra los judíos, deben esforzarse por movilizar a la clase obrera en formaciones armadas (Milicias…) para la defensa de los judíos. Allí donde la población judía se concentre geográficamente en juderías, deben proponer y fomentar la creación de milicias armadas de autodefensa, esforzándose por fusionarlas con las milicias obreras. Deben explicar a las masas judías que sólo esta fusión en la lucha armada puede garantizar una defensa eficaz; pero al mismo tiempo deben advertir a los obreros que sólo una defensa armada de los judíos impedirá el posterior aplastamiento de todo el movimiento obrero por los mismos ejércitos fascistas.

Aspecto actual del problema palestino

El problema palestino ha adquirido una importancia nueva y particular desde el final de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de una serie de «nuevos factores» que están cambiando profundamente su fisonomía.

a) La industrialización en Oriente Próximo y Oriente Medio fortaleció en cierta medida a las burguesías árabes autóctonas en Egipto, la propia Palestina, Siria, Líbano y, en menor medida, en otros países árabes. Se aceleró la diferenciación social de la antigua sociedad árabe feudal o patriarcal. Un proletariado árabe mucho más poderoso y políticamente consciente ha aparecido en la escena política de muchos países de Oriente Medio (huelgas en Egipto, Palestina, Siria, Irán e Irak). El nacionalismo árabe está igualmente diferenciado. Junto al panislamismo feudal y reaccionario, está surgiendo ahora una corriente panárabe progresista que ve en la creación de una Unión de países árabes en Oriente Medio el único marco real para el desarrollo de las fuerzas productivas y la constitución de una nación árabe. La burguesía sólo podía defender esta idea vacilantemente en el plano ideológico, en la medida en que deseaba ampliar el mercado de su industria, sumida en una profunda crisis desde el final de la guerra. La única fuerza capaz de realizar este programa de revolución nacional-democrática en el mundo árabe es el proletariado, el único capaz de llevar hasta el final, mediante el mecanismo de la revolución permanente, la lucha contra el feudalismo por la revolución agraria, por la emancipación del mundo árabe de la intervención imperialista y por la constitución de la unidad del mundo árabe.

b) La acentuación de los movimientos antiimperialistas en el contexto de las revoluciones coloniales, las convulsiones más importantes en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de las viejas potencias imperialistas (Gran Bretaña, Francia, Italia) ha hecho que la burguesía e incluso ciertos estamentos feudales hayan aprovechado la ocasión para obtener por la presión, como la retirada de las tropas francesas de Siria y Líbano, y la preparación de la retirada de las tropas británicas de Egipto. Estas diversas retiradas del imperialismo son un estímulo para la lucha antiimperialista en los demás países coloniales de Oriente Medio. Asestaron un duro golpe al prestigio del imperialismo y aumentaron la confianza de las masas autóctonas en sus propias fuerzas.

c) La transformación de Palestina en una posición clave del sistema de defensa imperial en el Mediterráneo oriental. Tras la retirada de las tropas británicas de Egipto, Palestina se convirtió en la base esencial de la flota, la fuerza aérea, el ejército y el servicio secreto británicos en el Mediterráneo oriental, la posición clave para la defensa del Canal de Suez y la ruta imperial a la India. Las grandes concentraciones de tropas británicas en Palestina sólo utilizaban como pretexto los disturbios terroristas. En realidad, el imperialismo británico estaba construyendo una base duradera para futuros conflictos bélicos y la defensa del Imperio.

d) La transformación de Oriente Próximo en uno de los temas principales de la rivalidad entre los «tres grandes». Antes de la guerra, Oriente Próximo era el sector del mundo donde la influencia predominante del imperialismo británico estaba menos amenazada. Desde entonces, el empuje de Rommel hacia El Alamein, la instalación de «observadores» estadounidenses en el reino de Ibn Saud, el estallido de la disputa angloamericana por el petróleo iraní, la penetración de la Iglesia Ortodoxa en todo Oriente Próximo como importante agencia de la diplomacia del Kremlin… todos estos acontecimientos han puesto en tela de juicio el dominio exclusivo de Gran Bretaña sobre esta parte del mundo y la han transformado en un terreno de conflicto constante entre las grandes potencias. Como Oriente Medio es también la mayor y más prístina reserva de petróleo del mundo, se está convirtiendo actualmente en el principal campo de batalla en la lucha mundial por esta materia prima estratégica, cuyas reservas en Estados Unidos y la URSS están gravemente agotadas. Los diversos movimientos «tácticos» de la diplomacia estadounidense y soviética hacia el movimiento sionista deben considerarse esencialmente como elementos de sus complots para suplantar la dominación británica en el mundo árabe.

e) La demanda de inmigración a Palestina planteada por la masa de refugiados judíos en Europa, y apoyada por un poderoso movimiento de protesta por parte del sionismo estadounidense y que culminó en las acciones «pacíficas» emprendidas por la Hagana en Palestina, así como en el terrorismo de las bandas «Irgun Zvei Leumi» y «Stern».

El punto de partida de la posición de la IV Internacional sobre el problema palestino debe ser su comprensión de la necesidad de la lucha antiimperialista dirigida por los árabes, a la que da como objetivo la constitución de la Unión de Países Árabes de Oriente Medio. Son las masas árabes, los obreros y campesinos pobres, quienes constituyen la fuerza revolucionaria del Medio Oriente y también de Palestina, gracias a su número, sus condiciones sociales y su vida material, que los ponen en conflicto directo con el imperialismo. Es en el dinamismo de la lucha de clases, librada en defensa de sus intereses, en lo que debe apoyarse en primer lugar el partido revolucionario. Desarrollándose a medida que el proletariado árabe crece y se fortalece, la sección de Oriente Medio de la IV Internacional, constituida sobre la base de los núcleos existentes en Palestina y Egipto, debe dirigir las acciones de las masas en defensa de sus intereses cotidianos, elevar la conciencia de la clase obrera hasta la comprensión de la necesidad de la acción política y trabajar para unir el bloque de todos los explotados en torno al proletariado revolucionario mediante la lucha por las siguientes cuatro reivindicaciones esenciales:

Salida inmediata de las tropas británicas. Independencia completa de Palestina. Convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente única y soberana. Expropiación de tierras de los effendis y gestión de las tierras expropiadas por comités de agricultores pobres. Expropiación de todas las empresas propiedad de capital extranjero y gestión de las empresas nacionalizadas por los trabajadores.

Es a través de la lucha por estos cuatro objetivos principales y centrales que el partido revolucionario educará a las masas sobre la necesidad de oponerse cada vez más a la burguesía árabe, estrechamente ligada a los effendis. Cuando la lucha de las masas alcance su clímax, cuando los comités obreros y campesinos cubran Oriente Medio y cuando la cuestión de la toma del poder por el proletariado árabe se ponga a la orden del día, el partido revolucionario habrá educado suficientemente a las masas para conducirlas también a la expropiación de la burguesía «nacional».

¿Pueden alcanzarse estos cuatro objetivos en la etapa actual en una lucha común entre las masas árabes y las masas trabajadoras judías? Para responder a esta pregunta, no debemos partir de esquemas abstractos, sino de la realidad social e ideológica de la vida judía en Palestina. Con excepción de algunos miles de obreros judíos empleados en los ferrocarriles, la CPI, la refinería y las instalaciones portuarias, todo el proletariado industrial y agrícola judío de Palestina está empleado en una industria judía cerrada, que trabaja con entradas constantes de capital extranjero y garantiza a los obreros judíos un nivel de vida muy superior al de los obreros árabes. Además, la comunidad judía de Palestina vive en el temor constante de un levantamiento árabe y, ante este peligro, deposita todas sus esperanzas en la continuación de la inmigración y en el mantenimiento de la ocupación británica. Así pues, podemos señalar en particular

a) Lejos de querer la salida inmediata de las fuerzas de ocupación británicas, las masas judías querían que permanecieran en el país. Lo único que exigen los dirigentes sionistas, tanto burgueses como obreros, son concesiones en materia de inmigración y la constitución de un Estado judío. Pero la inmensa mayoría de los judíos de Palestina (en primer lugar la «Hagana») están dispuestos a «actuar» contra el imperialismo sólo en la medida en que esta «acción» no ponga en peligro la «seguridad» fundamental de la comunidad judía frente al mundo árabe. Esta es la razón por la que una lucha armada, o incluso una vasta acción de sabotaje emprendida por las masas judías está, en la fase actual, prácticamente fuera de cuestión. El objetivo de la acción sionista hoy es sólo ejercer presión sobre el imperialismo británico para obtener concesiones, no impulsar su expulsión de Palestina.

El movimiento terrorista y el llamado «Comité Hebreo para la Liberación Nacional» tienen el objetivo de expulsar al imperialismo británico de Palestina. Pero sólo pueden concebir esta expulsión bajo la forma de un armamento general de los judíos de Palestina que mantendrían en jaque al mundo árabe hasta el momento en que una inmigración masiva de judíos les hiciera militarmente capaces de oponerse a la «amenaza árabe». Dejando a un lado el carácter perfectamente utópico de estos puntos de vista, son ultrarreaccionarios y sólo pueden ampliar la brecha entre los trabajadores judíos y árabes en Palestina.

b) Todos los judíos de Palestina se oponen a la convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente que pondría el poder en manos de la mayoría de la población, que es árabe. Los terroristas dicen luchar por una Palestina libre, independiente y democrática. Pero como los más acérrimos partidarios de un «Estado judío», ellos también deben encontrar la manera de arrebatar la soberanía a la mayoría de la población del país. Declaran que están dispuestos a celebrar elecciones generales sólo después de dar a los judíos en el exilio «la oportunidad dentro de un plazo determinado» de regresar a su país. En otras palabras, sólo están a favor de elecciones generales si los judíos constituyen la mayoría absoluta de la población.

c) Los judíos no tienen ningún interés en la expropiación de los effendis, porque dicha expropiación les privaría en la práctica de toda posibilidad de comprar nuevas tierras y de ampliar su «economía judía cerrada» en Palestina.

d) Se oponen aún más vehementemente a la expropiación de las empresas construidas con capital extranjero y a cerrar el país a las importaciones de capital, ya que ello supondría un golpe mortal para su economía judía.

La conclusión que hay que sacar de todo esto es que en la fase actual las masas judías de Palestina no constituyen, en su conjunto, una fuerza antiimperialista y que la constitución de un bloque antiimperialista judeoárabe no puede constituir una consigna de agitación inmediata.

Es a la luz de estas consideraciones que debe verse la cuestión de la inmigración judía en Palestina. Mientras las dos economías, judía y árabe, permanezcan separadas en Palestina, la población trabajadora árabe considerará cada nueva afluencia de inmigrantes judíos como un acto abierto de hostilidad. Mientras toda la población de Palestina viva con la perspectiva del estallido de un conflicto sangriento en Oriente Próximo, las masas árabes deberán considerar necesariamente la llegada de nuevos inmigrantes como la llegada de soldados enemigos, lo que se confirma por la forma en que las masas judías consideran esta inmigración. Por eso debemos ser conscientes del hecho de que la continuación de la inmigración judía en Palestina ensancha la brecha entre los trabajadores judíos y árabes, refuerza las posiciones y perpetúa la presencia del imperialismo británico y sólo puede preparar, en la próxima etapa, el exterminio completo de la minoría judía durante el levantamiento árabe.

Si, por consiguiente, la IV Internacional debe hacer todo lo posible para desaconsejar a los refugiados judíos que emigren a Palestina; si, en el marco de un movimiento de solidaridad mundial, debe intentar que abran las puertas de otros países y advertirles de que Palestina es una verdadera trampa para ellos, debe, en su propaganda concreta sobre la cuestión de la inmigración judía, partir de la soberanía de la población árabe. Sólo la población árabe tiene derecho a determinar si la inmigración a Palestina debe estar abierta o cerrada a los judíos. La cuestión de la inmigración debe ser decidida por la Asamblea Constituyente, elegida por todos los habitantes del país que tengan al menos 18 años. Esta es la única posición democrática sobre este problema, una posición que al mismo tiempo forma parte de la estrategia general de la revolución en Oriente Medio.

En consecuencia, la IV Internacional debe condenar y luchar contra la represión británica de la inmigración judía, denunciar todas las medidas policiales y oponerse a ellas cada vez concretamente con la exigencia de la retirada inmediata de las tropas británicas. No es difícil explicar a las masas árabes que esta represión imperialista limitada contra los judíos no es más que la preparación de una represión mucho más violenta contra los futuros movimientos árabes. A las masas árabes les interesa aprovechar cada movimiento de indignación ante el terror policial británico para plantear concretamente la cuestión de la retirada de las tropas británicas. Además, en este caso resultaría que las propias «víctimas» de esta represión no aceptarían en absoluto esta lucha consecuente contra sus «opresores».

Del mismo modo, la IV Internacional debe oponerse a todas las «soluciones» que el imperialismo propone y que acabaría llevando a cabo con o sin la ayuda de sus agentes en la Agencia Judía. Estas soluciones, como la partición de Palestina, la inmigración limitada de 100.000 judíos, la entrega del mandato a la ONU, tienen todas como objetivo perpetuar la presencia de las tropas británicas en este país y privan siempre a la mayoría de la población de su derecho a la autodeterminación.

En la etapa actual, la unión general entre judíos y árabes en Palestina es inalcanzable; sólo en una escala muy limitada, y en la medida en que algunos trabajadores judíos están empleados fuera de la «cerrada» economía judía, han podido tener lugar huelgas judeo-árabes como las del año pasado. Pero esto no significa que esta unión esté excluida para siempre. Actualmente la población judía de Palestina se esfuerza por fortalecer su posición económica y política autónoma. Pero ya la parte radical de la juventud nacionalista judía se ha dado cuenta de la inutilidad de estos esfuerzos de «conciliación» y «maniobra» por parte de la Agencia Judía para obtener del imperialismo o de las grandes potencias una inmigración ilimitada y la constitución de un Estado judío. La actual oleada de terrorismo por parte de las bandas «Irgun Zwei Leumi» y «Stern» son actos de desesperación por parte de esta minoría, utilizados y luego abandonados por los dirigentes burgueses del movimiento sionista y derivados del callejón sin salida en el que se ha metido todo el movimiento. Por supuesto, este terrorismo de la desesperación no es en sí mismo una solución al problema palestino. Todo lo contrario. Frente al terrorismo, los feudalistas y burgueses árabes consiguen crear una atmósfera de falsa «solidaridad» entre las masas y el imperialismo y acentuar la hostilidad entre los trabajadores árabes y judíos. Desde el punto de vista militar, estos actos sólo pueden acelerar el establecimiento de una fuerza de policía extranjera británica en Palestina, objetivo de toda la política imperial de posguerra. Pero como última etapa del sionismo, el terrorismo, aunque no produzca ningún resultado concreto, puede hacer que los elementos más conscientes y activos de las masas judías sean capaces de reconsiderar toda la cuestión del sionismo y la solución del problema judío. Es esta reconsideración la que la IV Internacional debe preparar para la etapa actual.

Cualquier posible unión entre judíos y árabes debe pasar primero por la abolición de toda ideología y práctica racista por parte de los judíos.

¡Abajo las empresas exclusivamente judías! ¡Por la contratación de trabajadores árabes en todas las industrias del país!

¡Abajo los sindicatos judíos y árabes separados! ¡Por la constitución de sindicatos judíos y árabes!

Abajo el boicot disfrazado de productos árabes o judíos. ¡Abajo la «economía judía cerrada»! Por la integración mutua de las economías judía y árabe.

¡Abajo la idea de un «Estado judío» impuesto a la mayoría de la población del país! ¡Por la eliminación de las ideas sionistas del movimiento obrero! Por la integración de los obreros judíos en el movimiento revolucionario nacional-democrático de las masas árabes.

Por la ruptura de los sindicatos y organizaciones obreras judías con la Agencia Judía, y la publicación íntegra de todas las actas secretas de este organismo.

Por la ruptura de los sindicatos y organizaciones obreras árabes con la Liga Árabe y el Alto Comité Árabe para Palestina, y la publicación íntegra de todas las actas secretas de estos organismos.

Todas estas consignas, que por el momento sólo pueden defenderse como consignas generales de propaganda, chocan necesariamente con una oposición feroz por parte de los sionistas, no sólo por razones ideológicas, sino también y sobre todo porque se pone así en juego la situación material privilegiada de los judíos en relación con los árabes. Pero a medida que la bancarrota del sionismo se hace cada vez más evidente para las masas; a medida que la inmigración se ralentiza y el peligro extremo de una explosión árabe se acerca ; a medida que nuestra propaganda contribuya a hacer admitir a las masas que es una cuestión de vida o muerte para ellas encontrar un terreno común con las masas árabes, incluso al precio de un abandono momentáneo de ciertos privilegios – nuestras consignas podrán pasar de la etapa de la propaganda a la etapa de la agitación, y podrán fomentar una escisión entre el movimiento obrero y el sionismo. Esta es la condición sine qua non para la realización de la unidad de acción judeo-árabe contra el imperialismo, y sólo ella puede impedir que la revolución árabe en Oriente Medio pase por encima del cadáver del judaísmo palestino. Aquí, como entre las masas judías del resto del mundo, una posición firme contra la corriente en la etapa actual es la única manera de preparar el derrocamiento de la corriente en la etapa siguiente.

Esto implica también la necesidad de que las secciones de la IV Internacional lleven a cabo un trabajo preparatorio de propaganda en el seno de las organizaciones sionistas de extrema izquierda. Al demostrar que la consigna de un «Estado binacional» es una consigna nacionalista, antidemocrática y contraria tanto al derecho de los pueblos a la autodeterminación como a las necesidades inmediatas de la lucha antiimperialista en Palestina, nuestros militantes deben al mismo tiempo poner en el orden del día en todo momento la cuestión de la realización concreta de la consigna de unidad judeo-árabe. Deben confrontar a los dirigentes centristas con sus responsabilidades, poner en el orden del día la adopción del programa antirracista enumerado más arriba y acelerar así la evolución de la conciencia de la vanguardia obrera judía más allá del sionismo.

