ENTREVISTA A VILMA ÁLVAREZ: “…UNIR A LAS ASAMBLEAS TERRITORIALES CON LOS TRABAJADORES EN SUS LUGARES DE TRABAJO”

Vilma es Presidenta de su sindicato en un Jumbo de la capital chilena.

Conocemos la gran lucha que lleva el pueblo chileno por el protagonismo que ha tomado la juventud estudiantil y obrera, en las poblaciones y en los cerros. Las marchas y movilizaciones con sus valientes enfrentamientos con las FFEE de Carabineros, han trascendido las fronteras del país y se han convertido en un ejemplo para los pueblos vecinos, donde se han seguido con suma atención los acontecimientos

Pero poca información nos llega del “mundo obrero”, de los esfuerzos que hace la clase obrera organizada chilena por sumarse a la lucha. Los sindicatos en este País son toda una incógnita sobre todo desde una mirada argentina, que tiene otro recorrido con una diferente organización.

Hubo una prueba clave, en este proceso, que fue el llamado de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, de la Anef, que agrupa a todos los sindicatos estatales, de los mineros del Bio Bio y otras organizaciones má samplias como las Mesas de Unidad Social, que de alguna manera se habían puesto al frente del movimiento, al Paro General del 12 de noviembre. Algo tan postergado, por una dirigencia burocratizada, que dio la espalda al movimiento surgido en octubre, cuando a partir del día 7 estudiantes universitarios de Santiago comienzan a “saltar los molinetes” transformándose en un levantamiento nacional el viernes 18.

El objeto de este reportaje es tratar de tener un testimonio de primera mano de una actora esencial, que refleja la lucha de las trabajadoras y activistas de base que deben militar construyendo nuevas alternativas políticas y sindicales.

REPORTAJE A VILMA ALVAREZ

Laburantes: Hola Vilma, cuéntanos un poco como se sucedieron los acontecimientos.

Vilma Álvarez: “Con anterioridad al paro nacional del 12 noviembre, hubo varias discusiones entre los sindicatos, frente a los acontecimientos que se sucedían.

Nuestra organización sindical agrupa a unos 30.000 trabajadores de distintas empresas del comercio, como Líder, Wallmart, Santa Isabel, Presto y Jumbo, un sindicato en este caso.

Nunca se había planteado una ocasión, en la historia de los trabajadores chilenos de los últimos treinta años, al llamado a una Huelga General.

¿Cómo se iba a plantear el tema? Porque al no tener antecedentes se nos planteaba este interrogante de organizar una huelga discutida con los trabajadores.

Nuestra organización sindical es la “Coordinadora del Comercio y Entidades Financieras y afines”.

La mayoría había estado en huelgas de sus sindicatos de negociaciones propias, de negociaciones colectivas, no de un paro nacional que incluye a todos los trabajadores del País, es decir adherirse a una convocatoria de una medida nacional era nuevo. Entonces se tomó muy en serio y hubo muchas asambleas en la salida de los trabajos, en la hora del refrigerio, el almuerzo y el sentimiento generalizado era de rabia, contra este gobierno que no había solucionado ningún problema.

Había mucha represión, pero teníamos que solucionar la incertidumbre que nos provocaba sobre: ¿cómo vincular la lucha de los jóvenes en las calles, con las de los trabajadores en sus lugares de trabajo por sus reivindicaciones salariales, de horarios y de precarización, de trabajadores, de sus hijos y de sus nietos?”

Laburantes: ¿Cómo hacer para sumarse a esta lucha nacional?

VA: “Esta una situación nueva muy nueva, encontrarse con esa incertidumbre como enfrentarlo, con muchos dirigentes burocratizados pro empresa.

Lo que sucedió entonces es que se produjo que los sindicatos, que no eran pro empresa tenían asambleas y discusiones de cómo adherirse a la lucha de los jóvenes, entonces unos sindicatos trabajaban para sumarse a la lucha y otros que les daban la espalda.

Y estaban al lado entonces se contagian, los dirigentes sindicales amarillos sacan comunicados diciendo que dejan libertad de acción, y le dicen a los trabajadores “pero si faltan se lo van a descontar, o que podían decir que no pudieron llegar al trabajo”, pero no hubo asambleas en la mayoría de los sindicatos y sus dirigentes no impulsaban la acción y lejos de ello, miraban para otro lado, a pesar que desde las grandes organizaciones llamaban a la huelga como la CUT.

Hay que salir a la lucha y como lo vamos hacer, ¿pero cómo? Y eso se dio en todos los sindicatos, y también fue el caso de los sindicatos mineros y otros que salieron con grandes proclamas, pero no las llevaron a cabo. Es decir, públicamente salían a apoyar la huelga, pero luego en sus sindicatos con sus trabajadores no organizaban la lucha ni hacían asambleas en sus lugares de trabajo.

Porque si se hacen asambleas están pidiendo la renuncia de los dirigentes sindicales…

