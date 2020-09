Antes de 2002 al Comandante Chávez no lo tildaban de dictador, genocida, come niños etc etc y sin embargo lo derrocaron.

Hoy lo intentan con el Presidente Maduro…. “palos porque remas, palos porque no remas”.

En la jerga capitalista imperialista, un Presidente se convierte en dictador cuando no se deja derrocar.

