En memoria de Juan Pablo Jiménez

¡Abajo el subcontrato! ¡A parar el matonaje patronal!

El próximo 21 de febrero conmemoramos 11 años del asesinato de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical y presidente del sindicato N°1 de la empresa Azeta, subcontratista de Chilectra (hoy ENEL). Juan Pablo fue asesinado en medio de una ardorosa lucha contra los abusos, irregularidades laborales y la precariedad a consecuencia del subcontrato.

Como Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas AIT junto a diversas organizaciones sindicales y del campo clasista en general conmemoramos año a año, desde una unidad concreta que esperamos progrese más y más, la memoria y el legado que nos dejó el ejemplo del compañero Juan Pablo Jiménez, un ejemplo de dirigencia honesta y consecuente, quien no se vendió ni vaciló en denunciar los abusos de la patronal. Hasta la fecha no hay verdad ni justicia para Juan Pablo, y por desgracia no es la primera vez que vemos impunidad de la patronal. La clase obrera conoce el matonaje y el abuso como una medida sistemática histórica, independiente del tipo de gobierno, las y los trabajadores que se alzan en pie de lucha contra la esclavitud asalariada son reprimidos desde tiempos de la pampa salitrera y los ferrocarriles, así también en estos supuestos tiempos de nueva estabilidad democrática, donde los nombres Juan Pablo Jiménez, junto a Rodrigo Cisterna y Nelson Quichillao se suman a la lista de obreros asesinados por los detentores del poder y la riqueza desde el fin de la dictadura.

Juan Pablo fue víctima fatal del matonaje patronal en nuevo episodio de combate entre los capitalistas y sus perros falderos en el aparato estatal, por un bando, y las y los trabajadores por el otro. El estado y sus instituciones, cumpliendo su rol histórico, defienden los intereses de la burguesía, en sus tribunales y con legislación anti obrera, represión, tortura y montajes.

Recién iniciado el 2024 la crisis del sistema capitalista mundial se hace sentir en la vida y bolsillo de las familias obreras. Cierra el 2023 con una tasa de desempleo de 8,7%, superando al 3er mes del año las proyecciones del FMI para el mismo (8,3%), donde se mantiene la tendencia al alza en la tasa de desempleo. El empleo informal aumenta casi 3 veces más que el empleo formal, la realidad de 340 mil empleos no recuperados desde la pandemia, cerca de 2.290.000 personas tienen problemas de desempleo total, parcial o potencial. Por último, el 15,6% de la fuerza laboral está subcontratada.

Estas cifras no son fruto del azar, son el resultado de medidas políticas concretas que el estado a adoptado para abordar la crisis, el migajero aumento salarial no ofrece recursos suficientes para sacar a las familias de la pobreza, frente a esto el acceso masivo al crédito ha sido la alternativa desesperada a la que han tenido que acudir las y los trabajadores, dando como resultado que ¾ partes de la población este sobreendeudada y 5 millones de personas en una situación de deuda morosa. El salario no permite vivir a las familias trabajadoras, el crédito ha sido una extensión forzosa de los sueldos para la sobrevivencia.

La legislación anti obrera actúa bajo la tendencia de aumentar la explotación de las y los trabajadores, si han sido impulsadas cuestiones como la ley de 40 hrs, el nuevo sueldo mínimo, ley anti-tomas o el proyecto de pacto fiscal, es por la iniciativa de las clases dominantes, con el consenso de sus acólitos en el gobierno y las cúpulas de las centrales patronales, por una parte, y por la falta de organización y lucha de las y los trabajadores para hacer resistencia a estas medidas de superexplotación encubierta, por otra. Esto es reflejo veraz del estado de organización y fuerza entre estas clases con intereses antagónicos e irreconciliables.

Se ha visto un fortalecimiento relativo del movimiento sindical en la ultima década, donde la tasa de sindicalización aumentó de un 13% a 22%, al igual que un aumento en las huelgas, especialmente en la huelga extralegal, siendo estas 2/3 del total.

Con la retoma de la iniciativa por parte de la reacción, la clase dominante desarrolla su ofensiva contra el pueblo y la clase trabajadora, pasándonos la factura de la crisis y superexplotandonos.

Como clasistas no vamos a rehuir de la responsabilidad que nos compete, aquejar toda culpa a los reformistas y burócratas o a la falta de conciencia de las y los trabajadores sería precisamente eludir concepciones de clase. Somos francos en reconocer que el sindicalismo clasista y combativo (no burócrata) se encuentra en un estado embrionario en relación con las titánicas tareas que nos impone la realidad y el movimiento sindical.

Con el ejemplo de Juan Pablo Jiménez, defendemos la firmeza de los principios que deben regir la corriente sindical clasista y combativa que estamos cimentando; democracia sindical, protagonismo de base, dirigencias honestas, autonomía de clase e independencia ideológica.

Llamamos a los sindicatos consecuentes, dirigentas y dirigentes honestos y todo sindicalista de base a estar alerta y prepararse. Unirnos contra el enemigo común del pueblo y la clase trabajadora: la patronal y su legalidad. Levantar sindicatos para luchar, deslindando con burócratas y oportunistas, resulta imperante para defender nuestros intereses y emprender el camino para aumentar el caudal de nuestros derechos y todo lo que nos corresponde. No escatimemos sacrificios y sabremos conquistar. La organización con unidad es la única forma efectiva de luchar.

“Queremos repetirle una vez más a nuestros hermanos de miseria, que nada debemos esperar de las clases ricas, que nos gobiernan, que nos oprimen y nos explotan, y que todo debemos esperarlo de nuestras propias fuerzas unidas, organizadas y educadas para dirigir el trabajo en el porvenir”.

Luis Emilio Recabarren

Adhieren:

– Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas (AIT)

– Sindicato N°2 DHL

– Sindicato N°2 Nylon Oben Group

-Sindicato de Trabajadores la Aurora de Curacaví

– Sindicato de Ayudantes Medina León

– Sindicato Colegio José Antonio Lecaros

– Sindicato de Técnicos y Profesionales (SITECPRO)

– Fenats Base Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete

– Asociación de Profesores Municipales de Talcahuano

– Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE)

– Sindicato Obrero Clasista (SOC)

– Sindicato Elías Lafferte

– Federación Nacional de Peonetas de Coca Cola (FENASIPEC)

– Federación de Sindicatos de la Ingeniería (FESIN)

– Radio Plaza de la Dignidad

– Periódico El Pueblo

– Revista América Rebelde

– Colectivo Hip Hop Rebelde

– Estudiantes por la Causa Popular (ECP)

– Agrupación Guacoldas

– Bloque de Organizaciones Populares (BOP)

– Centro Cultural y Político Casa Bolívar

– Movimiento de Mujeres Clasistas (MMC)

– Editorial Estrella Roja