Elecciones en Zimbabue de 2023: el régimen manchado de sangre de Zanu-PF conserva el poder

17 de octubre de 2023 Weizmann Hamilton, Partido Marxista de los Trabajadores (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Sudáfrica)

Imagen: Líder del Zanu-PF, Mnangagwa

Después de las elecciones de presidente, legisladores y concejales del 23 y 24 de agosto de 2023, la Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico (ZANU-PF) retuvo el poder, continuando su reinado de 43 años desde la independencia en 1980. La Comisión Electoral de Zimbabwe (ZEC ) declaró a Mnangagwa, de 80 años, del Zanu-PF, ganador de las elecciones presidenciales con el 52% de los sufragios. El líder de la Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), Nelson Chamisa, que compitió por segunda vez, obtuvo el 44%. Zanu-PF obtuvo 176 escaños en la Asamblea Nacional (63%) frente a 103 del CCC (37%).

El 44% del CCC es una disminución del 1% en comparación con el de la ya extinta Alianza MDC, de la que se separó en enero de 2022. El número total de escaños de la oposición aumentó en 15 en comparación con los 88 de la Alianza MDC en 2018. A pesar de su estrecha mayoría, La dictadura de Mnangagwa, que comenzó con el derrocamiento de Mugabe en 2017, sigue en el poder. Es una dictadura militar apenas disfrazada que se hace pasar por “elegidos democráticamente”, un “fraude gigantesco”, como los describió Chamisa.

En comparación con las elecciones anteriores, las de este año fueron relativamente pacíficas. 107 perdieron la vida en 2002, 200 en 2008, 6 durante 2018. Que “sólo” una persona haya muerto en esta elección, es demasiado. Pero la forma en que la activista del CCC Tinashe Chitsunge fue lapidada hasta la muerte, por una turba del Zanu-PF de la que huía, es indicativa del clima de terror que Zanu-PF había sembrado.

Oposición criminalizada en represión preelectoral

La represión posterior a las elecciones de 2018 se ha dirigido a todas las formas de oposición, contra partidos políticos, sindicatos y activistas de la sociedad civil, líderes de la oposición, periodistas y activistas por exponer acusaciones de corrupción u organizar protestas. Las elecciones de 2023 fueron preparadas tras cinco años de descarado desprecio por los derechos humanos, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. Los trabajadores sanitarios que protestan por las malas condiciones laborales y salariales han sido criminalizados. El estado acusó a veintidós personas involucradas en las protestas por intentar “subvertir un gobierno constitucional”.

Entre los objeto de repetidos arrestos arbitrarios, secuestros, torturas y detenciones sin juicio se encuentran el presidente interino de la Asociación de Médicos Hospitalarios de Zimbabwe (ZHDA), Peter Magombey, Hopewell Chin’ono, un destacado periodista, el activista político Jacob Ngarivhume y Job Sikhala, diputado y vicepresidente. -presidente del CCC, que se acerca a los 500 días de prisión tras acusar a Zanu-PF de matar al activista del CCC, Moreblessing. El informe de su médico dice que está gravemente enfermo debido a las condiciones en la peor prisión de África, Chikurubi. Otros son el activista político Jacob Ngarivhume, Evans Mawarire, un conocido clérigo local y líder sindical Peter Mutasa, que se enfrenta a cargos de traición.

Amnistía Internacional documentó quince asesinatos policiales en actos de violencia estatal contra las protestas nacionales contra el aumento del precio del combustible el 14 de enero. Las detenciones masivas ascendieron a casi 400 a finales de abril, y los tribunales condenaron a la mayoría de ellos en juicios celebrados apresuradamente. La policía realizó redadas casa por casa y utilizó medios letales, incluidos gases lacrimógenos, porras, cañones de agua y munición real.

Manipulación de elecciones

La apresurada toma de posesión presidencial fue simplemente el acto final de la flagrante manipulación de todo el proceso electoral para asegurar el resultado “correcto”. Para empezar, los tribunales negaron arbitrariamente el registro a quince candidatos del CCC. También descalificaron al ex ministro del gabinete, Savior Kasukuwere, radicado en Sudáfrica, para postularse para presidente por supuestamente haber estado fuera de Zimbabwe durante más de 18 meses.

De los 15 millones de habitantes del censo oficial, sólo 6,5 millones estaban registrados para votar. Desde 2018, 1,5 millones de jóvenes han alcanzado la edad de votar. Pero en abril de 2022, ni siquiera 63.000 se habían registrado para votar. Se estima que la diáspora zimbabuense asciende a 6 millones. No se tomó ninguna disposición para votar en el extranjero, privándolos efectivamente de sus derechos. Para los cientos de miles de zimbabuenses en los países vecinos, la gran mayoría en Sudáfrica, esto significó un viaje costoso y el riesgo de perder empleos precarios para regresar a casa a votar. Incluso entonces no se les garantizó el derecho a votar.

El régimen de Zanu-PF capturó las instituciones estatales, incluidos los tribunales. La televisión estatal proporcionó una cobertura sesgada. El Tribunal Superior rechazó la solicitud de la CCC de publicar el censo de votantes actualizado basándose en que no era urgente. El gobierno manipuló el proceso de delimitación de los límites de los distritos electorales. La Comisión Electoral de Zimbabwe (ZEC) no entregó las papeletas de voto en algunos colegios electorales. Algunos votantes llegaron y se encontraron con que sus nombres no aparecían en la lista de votantes del distrito electoral, como resultado del rediseño de los límites. Muchos de cuyos nombres aparecían en él habían sido asignados a distritos electorales a decenas o cientos de kilómetros de distancia de aquellos en los que se habían registrado para votar.

Antes de las elecciones se aprobó el proyecto de ley de reforma y codificación del derecho penal. Conocido como Proyecto de Ley Patriótico, prevé castigos por “dañar intencionalmente la soberanía y el interés nacional de Zimbabwe”. Flavia Mangovya, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África oriental y meridional, dijo que esta ley «permitiría la pena de muerte contra quienes sean percibidos como críticos del gobierno».

Antes de las elecciones, las autoridades de Zimbabwe negaron a varios medios de comunicación extranjeros la autorización para cubrir las elecciones, entre ellos Voice of America, ARD de Alemania y el Daily Maverick de Sudáfrica. Cuando comenzó el recuento de votos, el gobierno detuvo la observación independiente por parte de organizaciones locales de la sociedad civil. La policía allanó los centros de datos de la Red de Apoyo Electoral de Zimbabwe (ZESN) y del Centro de Recursos Electorales, arrestó al personal y a los observadores locales acreditados y confiscó computadoras portátiles y teléfonos celulares. El gobierno cerró la tabulación independiente de votos paralelos que la ZESN había establecido y que la ZEC y el gobierno habían utilizado para corroborar las elecciones de 2018. Su agencia de inteligencia afirmó que había descubierto planes para “anunciar resultados ilegalmente”.

Surgieron varios videos de FAZ (Forever Associates Zimbabwe), un grupo oscuro vinculado a la Organización Central de Inteligencia de Zimbabwe, esperando afuera de los colegios electorales realizando “encuestas a pie de urna” para saber por quién habían votado los votantes. Las FAZ obligaron a varias personas de distritos rurales a afirmar que eran analfabetas y necesitaban “ayuda” para marcar sus papeletas.

Los resultados desagregados no están disponibles. La ZEC afirma que no está obligada a hacerlos públicos a pesar de ser una buena práctica internacional. Haciendo caso omiso de los llamados a publicar datos sin procesar, mesa por mesa de votación, la ZEC eliminó incluso los resultados agregados de su sitio web.

En marcado contraste con el baile en las calles que siguió al derrocamiento de Mugabe en el golpe que lo instaló como presidente en 2018, el resultado de estas elecciones ha sido recibido con una hosca resignación y un silencio fúnebre en las calles. El veterano de la lucha por la liberación, Ibbo Mandaza, describió estas elecciones como las peores desde la independencia. Zanu-PF no tiene mandato para gobernar.

Misiones de observadores internacionales divididas

Es posible que las elecciones hayan asegurado al Zanu-PF otros cinco años en el cargo. Sin embargo, este régimen es visto como ilegítimo y está respaldado por securócratas, lo que deja en duda la legitimidad internacional que anhela. La manipulación de las elecciones fue tan flagrante que incluso las instituciones del imperialismo que normalmente dan legitimidad a dictaduras absolutas quedaron divididas. Mientras que la Misión de Observadores de la Commonwealth concluyó que “el proceso de votación fue bien llevado y pacífico”, la UE y el Centro Carter de Estados Unidos fueron mucho más directos al declarar que no fueron libres ni justos.

La misión de observación de la Unión Africana, aunque obligada a tomar nota de los problemas, se abstuvo de respaldar o rechazar el resultado. Mucho más potencialmente preocupantes desde el punto de vista diplomático para Zanu-PF son las divisiones que el resultado de las elecciones ha dejado al descubierto entre los 16 estados miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC).

El Daily Maverick (25/08/23) informó: “Incluso la históricamente cautelosa Misión de Observación Electoral de la SADC (SEOM) no pudo ignorar el incumplimiento de las regulaciones y los principios de la SADC”. Su informe preliminar encontró que la FAZ comprometió el voto rural mediante supuesta intimidación. La SEOM encontró una falta de transparencia en torno al censo de votantes, el polémico informe de delimitación, un acceso sesgado a los medios estatales, manipulación del poder judicial y legislación problemática. “El informe sin precedentes de la SEOM fue mordaz”. Identificó violaciones de la Constitución de Zimbabwe, de la Ley Electoral y de los Principios y Directrices para Elecciones Democráticas de la SADC”.

Zanu-PF y el gobierno, confiados en que no saldría nada de estas críticas públicas, respondieron desafiantemente, atacando el informe SEOM y su líder de equipo, el ex vicepresidente de Zambia, Dr. Nevers Mumba. Mumba informó que lo seguían figuras oscuras incluso en Zambia. Otros recibieron un trato similar, incluido un ataque personal contra el jefe de la misión de observación de la UE.

Sólo Botswana, Mozambique, Namibia, Tanzania y Sudáfrica felicitaron a Mnangagwa. De los 16 jefes de Estado de la SADC, sólo tres asistieron a la toma de posesión presidencial: Ramaphosa de Sudáfrica, Felix Tshisekedi de la República Democrática del Congo y Filipe Nyusi de Mozambique.

La política exterior del ANC en Zimbabwe: un sórdido historial de traición, hipocresía y falsificación de la historia

Independientemente de las dudas que las misiones de observación electoral de los gobiernos capitalistas puedan haber arrojado en 2023, la SADC, con la potencia regional SA a la vanguardia, ha confabulado tácita y activamente para permitir que Zanu-PF permanezca en el poder mediante el fraude y la violencia desde al menos las elecciones presidenciales de 2000.

El candidato parlamentario del CCC por el distrito electoral de Chipinge Sur, Clifford Hlatshwayo, acusó a un miembro del Frelimo, el partido gobernante en el vecino Mozambique, de liderar una pandilla que aterrorizaba a los miembros de su partido. Identificado como Magarabota, el Daily Maverick (23/07/2023) informó que un vídeo se volvió viral en las redes sociales en el que amenazaba con que Mozambique cortaría el suministro de combustible a Zimbabue si los habitantes de esa circunscripción, situada cerca de la frontera con Mozambique, votaban por la oposición. Frelimo dijo que los empresarios deberían apoyar firmemente a Zanu-PF, o morirán.

La defensa del resultado por parte del presidente Ramaphosa de SA, con un comentario cínico de que no había “nada como una elección perfecta en ningún lugar del mundo”, no fue sorprendente. Mientras que a muchos observadores, incluidos los de Sudáfrica, se les prohibió la entrada al país, Mnangagwa invitó al asesor de seguridad de su “hermano” Ramaphosa, Sydney Mufamadi, presidente de la mina Zimplats, propiedad de Sudáfrica, a respaldar el fraude por adelantado.

Como toda política exterior, la de las SA hacia Zimbabwe está determinada por cálculos sobre las posibles ramificaciones políticas internas. Construido sobre la mentira de que la alianza entre el ANC y el Zanu-PF se había forjado en las “trincheras de la lucha de liberación”, el ANC ha calumniado cualquier desafío al Zanu-PF como una conspiración imperialista occidental para “cambiar el régimen”. El secretario general del ANC, Fikile Mbalula, denunció al CCC como “títeres de Occidente”.

Hostilidad del ANC hacia el Movimiento por el Cambio Democrático

El nacimiento del MDC fue provocado por la oposición al impacto desastroso sobre los niveles de vida de la clase trabajadora, el colapso de los servicios sociales, la alta inflación y tasas de interés, el desempleo masivo, la profundización de la pobreza y la corrupción, que tuvo la adopción por parte del Zanu-PF del ajuste económico y estructural neoliberal. (ESAP) condujo en 1991. Entre 1995 y 1999, la mayor ola de huelgas en la historia anterior y posterior a la independencia del país, incluida una huelga general nacional en 1997, vio a los trabajadores atraer estudiantes y avanzar rápidamente hacia el plano político. Nació el MDC en 1999, dirigido por el ex secretario general del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe, Morgan Tsvangirai.

Habiendo impuesto el propio ESAP de Sudáfrica, la estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR) en 1996, Mbeki temía que el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (Cosatu) pudiera emular la revuelta de los trabajadores en Zimbabwe y romper con su Alianza Tripartita con el Partido Comunista de Sudáfrica. Por esta razón, el ANC se mostró hostil hacia el MDC desde el principio.

El encubrimiento más infame fue el de las elecciones presidenciales de 2002, sobre las que Mbeki había sido presionado para que investigara. Tuvieron lugar después de que Zanu-PF consiguiera una estrecha mayoría sobre el MDC, formado durante 16 meses, en las elecciones de junio de 2000, en una campaña marcada por la violencia que se cobró la vida de 30 personas y dejó más de 6.000 heridos. Con el seguro adicional de los poderes presidenciales para nombrar a 30 parlamentarios, nunca se iba a permitir que el MDC convirtiera la victoria del referéndum en un éxito electoral.

Los jueces del Tribunal Superior determinaron que las elecciones habían sido fraudulentas. Mbeki, el presidente interino Kgalema Motlanthe y Jacob Zuma suprimieron su informe. Se hizo público 12 años después por orden del Tribunal Constitucional tras una impugnación legal por parte del Mail & Guardian. Mbeki también ignoraría un informe presentado al CNE del ANC por generales de la Fuerza de Defensa Nacional de las SA sobre la violencia en torno a las elecciones presidenciales de 2008. Tal como lo hizo Ramaphosa con Mnangagwa, Mbeki se apresuró a asistir a medianoche a la toma de posesión de Mugabe y lo acompañó en un vuelo a una reunión de la Unión Africana en El Cairo inmediatamente después. Después del encubrimiento de las elecciones de 2000, el gobierno del ANC mantuvo su llamada “diplomacia silenciosa”.

Crisis económica

La economía de Zimbabwe está en caída libre. La inflación fue del 77% en agosto, las tasas de interés superaron el 150% y la moneda se devaluó rápidamente debido a la escasez de divisas. El Congreso de Sindicatos de Zimbabwe sitúa el desempleo por encima del 70%, mucho más que el 46,7% de la agencia estatal ZimStat según la definición ampliada, es decir, incluyendo a aquellos que han dejado de buscar trabajo. ZimStats, al igual que otras instituciones estatales, ha sido reutilizado para retratar a un Zimbabwe completamente en desacuerdo con la realidad.

Entre 2009 y 2019, la economía de Zimbabwe estuvo dolarizada después de que la hiperinflación llevó al gobierno a imprimir billetes de un billón de dólares de Zimbabwe antes de abandonar su moneda. Varios intentos de cambiar la política monetaria, mediante el cambio de la moneda oficial del dólar Zim al rand, al dólar estadounidense, una moneda especial, bonos declarados en paridad con el dólar estadounidense y múltiples monedas, no han logrado frenar la hiperinflación. y evitar el colapso de la moneda a los niveles lamentables en los que se ha hundido. Zimbabwe, que alguna vez fue el segundo país en desarrollo económico después de Sudáfrica y el granero de la región, mientras que la salud y la educación eran la envidia del subcontinente, ahora se está desindustrializando.

Zimbabwe cuenta con recursos de 40 minerales preciosos. Pero la economía ha sido saqueada por flujos financieros ilícitos e incentivos fiscales corporativos. Según el Ministro del Interior, Kazembe, Zimbabwe está perdiendo 100 millones de dólares mensuales a través del contrabando de oro, como se reveló en una exposición de Al Jazeera. Anualmente, esto suma 1.200 millones de dólares, aproximadamente igual a los ingresos totales de Zimbabwe por exportaciones de oro.

Hoy en día, los graduados zimbabuenses trabajan como guardias de automóviles en la vecina Sudáfrica, y son explotados como mano de obra barata, especialmente en el sector hotelero. Mientras el sistema de salud de Zimbabwe colapsa, las madres embarazadas que cruzan el río Limpopo para recibir tratamiento en Sudáfrica son insultadas con acusaciones de agotar los servicios sociales con demandas de pago por adelantado en los centros de salud públicos. Para colmo de males, la xenofobia oficialmente sancionada por el gobierno del ANC ha resultado en presión para el repudio del Permiso de Exenciones de Zimbabwe que proporcionó refugio a 180.000 ciudadanos de sus supuestos “camaradas de armas” mientras la economía colapsaba bajo Mugabe. El gobierno del ANC ahora está planeando más o menos abiertamente deportaciones masivas. Ramaphosa se reunió con su “mayor” en el río Limpopo para “aprender de él” mientras la nueva Autoridad de Gestión Fronteriza de Sudáfrica iniciaba operaciones para frenar la migración.

La negativa de la SEOM y la UE a respaldar el resultado de las elecciones no tiene precedentes. Pero en el análisis final, esto no equivale a más que una reprimenda pública, un golpe en los nudillos con un plumero por parte de la clase capitalista europea y sus homólogos de la SADC. El propósito de las instituciones de la SADC, como el llamado Órgano de la Troika sobre Política, Defensa y Cooperación en Seguridad, es defender todos los regímenes dictatoriales corruptos en todo el sur de África, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico.

Los Estados de primera línea contra el colonialismo y el gobierno de la minoría blanca se han convertido en una primera línea de regímenes capitalistas corruptos que coordinan una ofensiva contra la clase trabajadora y la democracia misma. Todos ellos están azotados por crisis económicas, sociales y políticas que han agotado por completo el capital político de la lucha de liberación.

El Daily Maverick (02/07/2023) reveló detalles deslumbrantes sobre hasta qué punto el régimen de Mnangagwa ha consolidado vínculos con oligarcas de todo el mundo desde el golpe de 2018. Enumera los 15 primeros, de Bielorrusia, Nigeria, Sudáfrica y zimbabuenses blancos. Los oligarcas chinos están explotando las relaciones históricas de la “lucha de liberación” para confabularse con el ejército y saquear el país.

Las dudas sobre la legitimidad de las elecciones figurarán en el orden del día de la Cumbre Extraordinaria de la Troika de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Namibia el 31 de enero de 2024. Al no haber hecho nada respecto de las recientes elecciones falsas en Suazilandia, en las que el rey Mswati ni siquiera ha presentado una propuesta democrática, Simultaneamente, mantiene la prohibición de los partidos de oposición, no se puede esperar nada. Ibbo Mandaza sugiere que fuentes impecables afirman que Mnangagwa envió enviados a Chamisa proponiendo un aplazamiento de las elecciones y la creación de un gobierno de transición de unidad nacional (GNU) de dos años. Confiado en la victoria, Chamisa lo rechazó. El rico Mandaza está haciendo circular una petición pidiendo una autoridad de transición. Sugiere que a Mnangagwa, consciente del destino de Mugabe en 2018, le preocupa que el ejército no haya regresado a los cuarteles después de derrocar a Mugabe y todavía esté de facto en el poder.

Después de las elecciones, ¿qué camino sigue para la clase trabajadora?

Las masas de Zimbabwe no pueden confiar en ninguna fuerza que no sea la suya propia para liberarlas de la tiranía de un régimen que permanece en el poder mediante un golpe electoral. Un “GNU” es una coalición capitalista probada y fallida antes. En 2009, Morgan Tsivangirai, del MDC, asumió el cargo de Primer Ministro. Lejos de “compartir el poder”, fue un matrimonio forzado destinado a absorber un MDC ya dividido en un Zanu-PF de gran tamaño. Fue una segunda edición del Frente Patriótico, utilizado en 1988 para convertir a Zapu en cómplices políticos de Zanu en la opresión y explotación de la clase trabajadora. Lamentablemente, la dirección del MDC cayó en la trampa. No estaban armados con un programa socialista claro ni una política clara para la independencia política de la clase trabajadora de las diferentes facciones de la clase dominante.

Los dirigentes del CCC parecen no haber aprendido las lecciones del fracaso del MDC y, por lo tanto, son total y absolutamente incapaces de ofrecer un camino a seguir. Aparte de ser procapitalista, el CCC es profundamente antidemocrático, no tiene estructuras electivas y está dirigido por el círculo íntimo de Chamisa. Se enfrenta a una implosión desde las elecciones. Después de haber descalificado arbitrariamente a candidatos antes de las elecciones, el secretario general retiró del parlamento a 15 diputados del CCC después de las elecciones por supuestamente desafiar el liderazgo de Chamisa. En las protestas contra esto en el parlamento, lo acusaron de connivencia con Zanu-PF. El presidente del Zanu-PF, que había suspendido previamente a los diputados del CCC por boicotear la toma de posesión presidencial, llamó a la policía antidisturbios. Los suspendió nuevamente, recortándoles sus salarios y beneficios durante dos semanas. Después de retirar su plan de impugnación ante el Tribunal Constitucional, la CCC se “desvinculó” del parlamento durante dos semanas en protesta contra las acciones del presidente, amenazando con retirarse permanentemente. Ahora está apelando a la SADC. Mbalula, del ANC, ya ha dejado muy claro que se descartan nuevas elecciones.

El voto del CCC no fue tanto a favor sino, a falta de una alternativa, en contra del Zanu-PF. De los otros nueve partidos que compitieron, todos excepto uno, el Congreso Nacional del Pueblo con un 1,2%, recibieron menos del 1%. En un valiente esfuerzo por derrocar al Zanu-PF, la clase trabajadora se había unido electoralmente detrás del CCC. A pesar de la catástrofe económica y la represión, la voluntad de lucha de la clase trabajadora de Zimbabwe no se ha extinguido. Las protestas por el aumento del precio del combustible y las huelgas de docentes y trabajadores de la salud, incluidos los médicos, ocurrieron desafiando el reinado de terror de Mnangagwa.

La represión y la catástrofe económica pueden haber debilitado a la clase trabajadora de Zimbabwe, pero ésta conserva su poder potencial. Además, tiene una magnífica tradición de lucha, como lo demostró la ola de huelgas de mediados de los años 1990 que pasó rápidamente al plano político y dio origen al MDC fuera de los sindicatos. La quiebra política de la dirección del MDC le llevó a adoptar una política procapitalista. El MDC quedó hundido por la corrupción en los municipios que controlaba y posteriormente se dividió en varios fragmentos. El CCC, dirigido por el ex candidato presidencial, pastor y abogado Chamisa, se formó después de una batalla judicial que dividió aún más a la Alianza MDC del MDC original.

La clase trabajadora de Zimbabwe debe aprender la lección de que el hilo común que atraviesa la experiencia del Zanu-PF, el MDC, sus escisiones y el CCC es que todos son procapitalistas. La adopción del ESAP neoliberal por parte del Zanu-PF en 1990 no surgió de la nada. A pesar de la ardiente retórica socialista y antiimperialista posterior a la independencia, ZANU descartó el socialismo en la práctica. Reprimió las huelgas por temor a una acción independiente de la clase trabajadora. El ESAP fue una continuación más brutal de las fallidas políticas capitalistas posteriores a la independencia.

La clase trabajadora de Zimbabwe debe unir sus luchas en el lugar de trabajo y en el plano político mediante el establecimiento de un partido obrero socialista de masas. Es necesario restablecer los vínculos forjados durante las luchas de liberación que inspiraron a las masas y reforzaron la lucha en cada país. La clase trabajadora del sur de África en cada país debe revivir conscientemente estas tradiciones, atrayendo a la clase trabajadora de la diáspora a sus propias luchas y, a su vez, apoyando las luchas en Zimbabwe. Para acabar con la xenofobia instigada por las élites políticas y frustrar los intentos de los patrones de utilizar a los trabajadores zimbabuenses como mano de obra barata, deben organizarse en sindicatos. Estos vínculos internacionalistas de solidaridad de la clase trabajadora deben volver a forjarse sobre la base de un programa para establecer partidos obreros de masas armados con programas socialistas.

¡Por una federación socialista de estados del sur de África como paso hacia una África socialista y un mundo socialista!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...