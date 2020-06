El racismo es parte de un conjunto con la misma raíz

Rómulo Pardo Silva

¿El odio, desprecio, abuso racista es propio de los humanos?

En una plaza se ven niños pequeños jugando sin siquiera notar sus diferencias físicas.

Sí es claro que se trata de un sentimiento violento contra otros que se induce.

La interpretación racista de la Biblia, sostuvo que la maldición de Canaan fue una maldición de Dios a la «raza negra», por la cual ésta era condenada a servir a los blancos.

En este momento hay publicistas pagados para levantarlo contra los chinos.

Es una herramienta para servir intereses.

El racismo inglés se transformó en ganancias secuestrando personas en África para venderlas a colonos religiosos de Estados Unidos. Después esos migrantes lo usaron contra la población aborigen para apropiarse de sus territorios.

Pero como instrumento no es ciego. Funciona o no según el poder o a la debilidad del otro. El occidental no se muestra racista con un magnate japonés. La cúpula económica apoyó a Obama y juntos bloquearon a Sanders.

Hay ciudadanos que hacen discursos racistas pero muchos más lo practican sin proclamarlo. El asesinato de George Floyd lo hizo público en Alemania, Francia, Brasil, Chile…

Un movimiento quiere ponerle fin.

¿Cómo hacerlo?

Debe irse a la raíz de todas las discriminaciones, persecuciones, odios, que también lo acompañan. Entenderse que hoy es un hecho en la civilización capitalista.

El racismo está en el círculo de la explotación para ganar ya sea mucho, mediano y aun poco.

Porque hay un ‘racismo’ más amplio, de la pobreza, de la discriminación social, de la segregación territorial… hacia grupos del mismo color.

La relación del banquero con sus empleados no cualificados, del hacendado con sus campesinos, del policía con el sin casa, es ‘racista’.

¿Y por qué no ver como ‘racismo de especies’ la destrucción del reino animal y vegetal en la Amazonia?

Hay muchas víctimas entre ellas las del racismo. Detrás de todas actúa el sacar ventaja, defender intereses, eliminar opositores.

Apropiarse de algo.

Terminar el racismo y todas las injusticias del modelo de inequidad.

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores

