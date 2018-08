El Plan Atlanta y los “Golpes Blandos”

“A estos comunistas no se les puede ganar por la vía del voto”

Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe, Copppal,

Por Cecilio E. Simon E.

Redacción Bayano digital

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Manolo Pichardo, ex presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y en la actualidad presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), develó lo que él denomina “PLAN ATLANTA” , que define las estrategias para detener el avance de los líderes progresistas y provocar la caída de los gobiernos de izquierda en la región.

En mi condición de presidente del PARLACEN fui invitado, junto a ocho expresidentes latinoamericanos, a la constitución de la Misión Presidencial Latinoamericana (MPL), realizada en Atlanta Georgia el 29 y 30 de noviembre de 2012, decia Pichardo.

En paralelo se convocó a una reunión liderada por expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle quien afirmó tenemos un plan, “a estos comunistas no se les puede ganar por la vía del voto”, enfatizó Lacalle.

EL PLAN ATLANTA

A través de los medios de comunicación se desarrollará una campaña de descrédito contra los presidentes progresistas latinoamericanos, que devendrá en la judicialización de la manipulación mediática (la posverdad) y como resultado el “golpe blando”.

El PLAN ATLANTA sustituye, por vía de la conspiración política, la coordinación represiva de los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del cono sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia), al amparo del llamado PLAN CÓNDOR.,

El PLAN ATLANTA EN PLENO DESARROLLO

Los presidentes Lugo y Zelaya fueron las primeras víctimas, Brasil y Venezuela con Lula, Rousseff, Chávez y Maduro las joyas de la corona, declaró Pichardo a los medios.

Los resultados no auditados, del “plebiscito” convocado por la oposición venezolana el 16 de junio, fueron legitimados por cinco ex presidentes que viajaron al país como observadores; pero, en sentido contrario, esos mismos ex presidentes niegan la validez de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a pesar de que sus resultados fueron validados por la delegación del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), que participó como observador internacional en esa elección.

Los observadores del CEELA. certificaron los resultados de los comicios para la ANC y en su informe señalaron que “no hay dudas sobre la transparencia de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, celebrada en Venezuela”.

La conducta compartimentada de los ex presidentes Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México pone de relieve que el PLAN ATLANTA está en pleno desarrollo, como diría el reputado periodista Walter Martínez.

