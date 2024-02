por Daniel Debrott

El frente amplio y su gobierno no son una fuerza transformadora, no solo porque no tengan una correlacion de fuerzas para lograr sus objetivos programaticos. Principalmente porque no tienen ni conviccion ni voluntad de hacerlos. Ya conocieron el poder y les queda cómodo mantenerse vegetando ahi. Un nuevo binominalismo se abre. Mas amplio en variantes politicas e ideologicas, pero todas procapitalistas y profundamente anticomunistas, incluso dentro del propio PC.

Eso requiere construir una alternativa politica que vaya a disputarles el poder en todos los espacios, electoral, sindical, mov sociales, ideológico, etc.

Los problemas de nuestra sociedad y del tiempo que nos toca vivir, no se resolveran jamas con posturas socialdemócratas.