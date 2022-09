El calentamiento global está llevando a puntos de no retorno

Por Adán Salgado Andrade, México

Los estragos climáticos ya son irreversibles. Son ocasionados por tanta depredación y contaminación que este nefasto sistema capitalista salvaje ha ocasionando y lo sigue haciendo (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2021/09/los-impredecibles-y-cada-vez-mas.html).

En estos momentos, en que se ha calentado 1.1º C la Tierra, por el antropoceno, ya los científicos que estudian el clima, señalan cinco puntos de no retorno. Es lo que expone el artículo de The Guardian, titulado “El mundo, a punto de alcanzar cinco desastrosos puntos de no retorno, señala un estudio”, firmado por Damian Carrington, quien agrega que “gigantes capas de hielo, corrientes oceánicas y regiones de permahielo, es posible que ya hayan sido afectadas irreversiblemente (ver: https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/08/world-on-brink-five-climate-tipping-points-study-finds).

Una inicial foto de una región polar, muestra cómo el hielo se derrite sobre la superficie del mar, en donde, antes, debió de haber estado muy sólido, cubriendo toda esa área. Es una imagen que se repite en muchos de esos sitios, anteriormente congelados todo el tiempo.

“Ya, actualmente, hay puntos de no retorno, como el colapso de la capa de hielo de Groenlandia, el colapso de una importante corriente del Atlántico norte, lo que ocasiona que no llueva en zonas que dependen de lluvias para sus cosechas, y un abrupto deshielo del permahielo, que está soltando todo el carbono que tenía atrapado durante millones de años. Si alcanzamos los 1.5º C, el calentamiento mínimo que se espera, cuatro de los puntos de no retorno, se moverían de ser una posibilidad a ser muy probables, indica un estudio. Y también a esa temperatura, otros puntos pico serían posibles, incluyendo cambios a los vastos bosques del norte, y la pérdida de casi todos los glaciares montañosos. En total, los investigadores hallaron 16 puntos pico, con los últimos seis, requiriendo que el planeta se caliente 2º C, para que se disparen, de acuerdo con sus estimaciones. Los puntos pico, podrían tener efecto en escalas temporales, que varían de unos pocos años, hasta siglos. El estado seguro, se abandonó al alcanzar más de un grado centígrado de calentamiento. Pero, como dice el profesor Johan Rockström, ‘el mundo se encamina a 2 o 3º C de calentamiento global’”.

Sí, por más que se diga que se debe de respetar el límite, las actividades humanas, siguen como si nada sucediera. Las grandes petroleras, continúan con sus planes de expansión y de perforación de cientos de miles de pozos, tanto de petróleo convencional, así como del obtenido de los depósitos de esquisto (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2022/05/las-petroleras-siguen-con-sus-planes-de.html).

Canadá, supuesto país que cuida mucho su medio ambiente, está por desarrollar pozos petroleros marinos, lo que emitirá cada año 30 millones de toneladas de CO 2 anualmente (ver: https://www.nationalobserver.com/2022/09/07/investigations/map-newfoundland-labrador-offshore-oil-plans).

La huella de carbono, es decir, la cantidad de CO 2 producida anualmente, aumenta cada año (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2022/08/la-huella-de-carbono.html).

Así que, en efecto, el planeta rebasará el límite considerado como “seguro”, 1.5º C, incluso, en pocos años, con un 50% de probabilidad de que sea alcanzado entre el 2022 y el 2025 (ver: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-update-5050-chance-of-global-temperature-temporarily-reaching-15%C2%B0c-threshold).

Se muestra una tabla en donde se indican los puntos de no retorno que se alcanzarían, si el planeta se sigue calentando, como sucederá.

Por ejemplo, ya se está dando el mencionado colapso de la capa de hielo de Groenlandia, el colapso de la capa de hielo del occidente del Antártico, la degradación de los corales tropicales y el abrupto derretimiento del permahielo que está en el Ártico.

Está iniciando la pérdida del hielo del mar de Barents y el colapso del hielo del mar del Labrador.

A los 2º C de calentamiento, se derretirán la mayoría de los glaciares montañosos. En 3º C de calentamiento, cambiarán los monzones (estos, ya se están intensificando, como dejaron evidenciadas las intensas lluvias que dejaron inundada una buena parte de Pakistán), e iniciaría el colapso del glaciar oriental del Antártico. Además, se afectaría irreversiblemente la selva amazónica.

A los 4º C de calentamiento, desaparecería el permahielo del Ártico, colapsaría la necesaria corriente del Atlántico (la que lleva lluvias a muchos países, como mencioné antes), morirían los bosques del norte del planeta y se cubriría el Ártico de vegetación (pues ya no habría hielo).

A más de 6º C de calentamiento, se colapsaría el hielo invernal del Ártico y a unos 7.5º C, lo haría la capa de hielo del Antártico. Este deshielo, sería el peor evento, pues llevaría al mar a ascender unos 52 metros. ¡Apocalíptico, sería un castigo divino! (ver: https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/29/major-sea-level-rise-caused-by-melting-of-greenland-ice-cap-is-now-inevitable-27cm-climate).

En el caso de la selva amazónica, el pulmón del mundo, además, no se incluye el efecto que tendrá tanta criminal deforestación – alentada por el fascista Bolsonaro, para que los ganaderos tengan tierras en donde sus contaminantes vacas puedan pastar –, que ya la llevó al punto en que no puede regenerarse (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2022/03/la-amazonia-brasilena-ya-no-se-esta.html).

Los investigadores dicen que “todavía estamos a tiempo”. Pero es improbable que el capitalismo salvaje acceda a bajar la sobreproducción, la principal causante de tanta depredación y contaminación ambiental, factores que están detrás del calentamiento global. Son más importantes los negocios, que la salud planetaria y la nuestra.

Dice el profesor Tim Lenton, coautor del análisis, que “desde que comencé a estudiar los puntos de no retorno, la lista ha crecido y los peligros que ocasionarán, también se han incrementado dramáticamente”.

Por desgracia, ya los estamos viviendo, sin necesidad de que sean estudiados.

Contacto: studillac@hotmail.com ,

Me gusta esto: Me gusta Cargando...