EL ASALTO DE LAS AFP Y EL ENIGMA DEL CIUDADANO KANE

Cada cierto tiempo las AFP informan a los afiliados del movimiento de sus cuentas, con gráficos y guarismos ininteligibles que el común de las personas no alcanzan a entender. Una de las cosas que no se dice es sobre las comisiones fantasmas, que son aquellas que nos cobran por transar nuestro dinero con traders offshore, en buenas cuentas sujetos e instituciones que están fuera delas fronteras transando en el mercado. No se sabe el destino de esas comisiones y menos el curso de las transacciones en el exterior.

