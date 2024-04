EE.UU. – Colisión de un carguero derrumba el puente Francis Scott Key

3 de abril de 2024 Jacob Bielski y Claire Bayler (ex portuario de Baltimore) Springfield y Worcester, MA EE. UU.

Foto: Gobierno del condado de Baltimore el 29 de marzo de 2024 (dominio público)

El martes 26 de marzo, el Dali, un carguero de 985 pies de largo, chocó y destruyó el puente Francis Scott Key, que cruza el puerto exterior de Baltimore en Maryland. Las autoridades cerraron el tráfico después de escuchar las llamadas de auxilio del barco, pero ocho trabajadores de mantenimiento que estaban en descanso en sus vehículos quedaron en el puente de 1,6 millas de largo. Dos sobrevivieron, dos fueron encontrados muertos y los cuatro restantes están desaparecidos y se presume que están muertos.

Si bien se están investigando las causas exactas de la pérdida de potencia del barco y, por lo tanto, del control de la dirección, una de las causas sospechosas es un “secreto sucio a voces” de la industria: el combustible contaminado. La contaminación del combustible, que plantea riesgos tanto para la seguridad de los trabajadores como para el medio ambiente, a menudo se debe a una supervisión laxa, pero también se produce una dilución deliberada por parte de los proveedores. La cadena de suministro es “exasperantemente opaca” y la regulación es poco común. La clase trabajadora debe exigir compensación para las familias de los trabajadores heridos y muertos por el desastre, así como más ayuda gubernamental para los trabajadores afectados por el cierre del Puerto de Baltimore. El costo de los esfuerzos de ayuda y reconstrucción debe sacarse de los bolsillos de las corporaciones, no de los trabajadores.

El puerto sustenta directamente más de 15.000 puestos de trabajo, y 140.000 puestos de trabajo adicionales dependen de la actividad portuaria en general. 2.400 miembros de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) pronto se quedarán sin trabajo. El presidente del sindicato local describió los empleos como “muy buenos y sustentables para la familia”, pero “contratación diaria” sin garantía de trabajo. El Departamento de Trabajo de Maryland ha establecido una línea de desempleo exclusiva para los trabajadores afectados, y el presidente del Senado de Maryland, el senador Bill Ferguson, prometió patrocinar una legislación de emergencia para proporcionar reemplazo de ingresos. Se hicieron promesas similares a raíz de desastres como la crisis del agua en Flint, Michigan, y el descarrilamiento de un tren en Palestina Oriental, Ohio, pero no se materializaron. El sindicato, la clase trabajadora de Baltimore y el movimiento laboral a nivel nacional necesitarán movilizar una presión masiva sobre el gobierno estatal y federal para garantizar que los esfuerzos de ayuda realmente se realicen, sean oportunos y satisfagan plenamente las necesidades de los trabajadores.



Se estima que el cierre del noveno puerto más grande de Estados Unidos (por volumen) costará 191 millones de dólares por día en pérdida de actividad económica. Maneja cargas importadas y exportadas que van desde automóviles, maquinaria, equipos agrícolas, gas natural licuado, carbón y azúcar; es un punto de partida para cruceros; y es un centro para el transporte de mercancías, ferrocarriles y camiones. Si bien la mayoría de los tipos de carga pueden desviarse, la industria del carbón estadounidense, por ejemplo, probablemente sufrirá mayores perturbaciones a medida que las exportaciones requieran una infraestructura portuaria especializada.

Durante la pandemia, los puertos con una grave escasez de personal pusieron de relieve el efecto dominó de interrupciones como la del Ever Given encallado en el Canal de Suez. Los impactos en las vulnerables cadenas de suministro globales se ven exacerbados por el mantenimiento diferido, las operaciones “lean” sin redundancia y la inversión mínima en infraestructura o equipo tanto por parte de las corporaciones como de los gobiernos. El Key Bridge, construido en 1977, carecía de protecciones modernas para los soportes del puente, que no fueron construidos para resistir el impacto de los buques de carga más grandes y rápidos de hoy. Desde que se amplió el Canal de Panamá en 2016, el canal de envío de Baltimore maneja algunos de los buques de carga más grandes del mundo, aunque el Dali está clasificado como “de tamaño mediano”. Un ingeniero civil lo calificó como “un accidente a punto de ocurrir” y estima que se necesitarán meses para retirar los escombros y reabrir el canal de envío. Maryland recibirá 60 millones de dólares en fondos iniciales de ayuda de emergencia del gobierno federal para cubrir “movilización, operaciones y recuperación de escombros”.

Si bien las operaciones portuarias son el motor económico de Baltimore, 30.000 personas recorren el puente Key cada día. El presidente Biden prometió que el gobierno federal pagaría la factura de reparación del puente. Estos proyectos suelen tardar una década en completarse, siendo la obtención de fondos la etapa que lleva más tiempo. A una velocidad vertiginosa, es probable que el puente aún requiera dos años y medio para reabrirse. El puente Key, en lugar de otro túnel, se construyó originalmente debido a la necesidad de transportar materiales peligrosos alrededor y a través de Baltimore.

Las fallas en el mantenimiento, la falta de personal y las normas de seguridad inadecuadas (a menudo resultado de que las empresas privadas intentan reducir costos y aumentar sus ganancias) son causas comunes de desastres logísticos e industriales. Los trabajadores pagan con sus vidas. El New York Times informa que el Dali “tenía una deficiencia relacionada con la ‘propulsión y maquinaria auxiliar’”, señaló durante una inspección en Chile el 27 de junio de 2023. La Guardia Costera de EE. UU. investigó el barco en septiembre, pero problemas de personal afectado la frecuencia y minuciosidad de las inspecciones. Sal Mercogliano, profesor de la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos, expresa su preocupación de que los buques no sean inspeccionados con la regularidad necesaria y que en ocasiones los buques no estén obligados a informar de problemas.

El movimiento sindical en Maryland y en todo el país debería unirse para exigir respuestas al desastre. El colapso del Key Bridge es un ejemplo destacado de incidentes que ocurren sistemáticamente bajo el capitalismo. En el corto plazo, la presión pública podría lograr alivio para los trabajadores y las familias afectados por el colapso del puente y el cierre del puerto. Los sindicatos marítimos y de logística en Baltimore necesitan movilizar a sus miembros y a la comunidad de clase trabajadora en general. Además, un movimiento masivo de trabajadores del transporte –ya sea que trabajen en ferrocarriles, mares, carreteras o cielos– y miembros de la comunidad deberían exigir gasto público para actualizar la infraestructura y los estándares de seguridad, regulando la industria para priorizar la vida de los trabajadores sobre las ganancias de las empresas.

Las corporaciones y ambos partidos políticos corporativos han socavado y revocado las regulaciones para condiciones laborales seguras durante décadas. Los sindicatos han estado a la defensiva y en gran medida no han defendido las condiciones de vida y de trabajo. El movimiento sindical puede obtener mejores leyes de seguridad, una aplicación real y fondos para el mantenimiento y actualización de infraestructura y equipos movilizándose en los lugares de trabajo y en las calles. El movimiento sindical puede luchar para revocar las leyes antiobreras y obtener mayores derechos y protecciones legales rompiendo con los demócratas y republicanos y presentando sus propios candidatos independientes.

Estos candidatos podrían ser un paso hacia la construcción de un nuevo partido para la clase trabajadora que pueda organizar luchas masivas por mejores salarios y horarios, infraestructura pública, transporte y programas de vivienda, atención médica universal, protección ambiental y más. Tales demandas podrían ayudar a prevenir, mitigar y responder a los desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre. Además, los trabajadores y los sindicatos deberían pedir que las principales empresas de logística pasen a ser de propiedad pública, bajo control democrático de los trabajadores y las comunidades, para crear una industria donde la seguridad de los trabajadores y el movimiento eficiente de bienes críticos tengan prioridad sobre las ganancias de los capitalistas accionistas.