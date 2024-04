Ecuador – Noboa no logra aprobar dos puntos claves de su consulta y se pone en crisis su liderazgo

Ecuador – Noboa no logra aprobar dos puntos claves de su consulta...

El presidente ecuatoriano ganó 9 de las 11 preguntas pero las dos más importantes fueron rechazadas por la población. «El resto eran de relleno», explicaron a LPO fuentes ecuatorianas.

Por Augusto Taglioni 22/04/2024

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, terminó la jornada de la consulta popular con un sabor más de derrota que de victoria.

Una primera lectura indicaría que ganar 9 de 11 preguntas del referéndum es una razón para celebrar, sin embargo, las dos preguntas rechazadas fueron las que el gobierno depositaba más expectativas.

Una de ellas está ligada al arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Eso, según fuentes consultadas por LPO, «es para las empresas del padre del Presidente, Álvaro Noboa, que tienen domicilio en paraísos fiscales».

El otro era el trabajo por horas que buscó la flexibilización laboral como eje central de su modelo económico y social. La evidencia del malestar fue la decisión de Noboa de no dar declaraciones públicas tras la finalización del proceso electoral. «Eran de relleno, son temas que tienen que pasar por la Asamblea Nacional», explicó una fuente ecuatoriana.

Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas

Sin embargo, el ecuatoriano publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que «hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas».

El argumento de figuras públicas que hicieron campaña por el NO como el ex presidente Rafael Correa y el líder indígena Leonidas Iza, afirman que en materia de seguridad ya nota excusas para no mostrar logros en el combate con el crimen organizado y que otras de las iniciativas «de relleno» en el referéndum tiene que pasar por la Asamblea Nacional.

En términos políticos, el resultado no arroja la contundencia como para liderar el anti-correísmo de cara a las elecciones presidenciales de 2025 y dependerá de los éxitos de gestión en un contexto de extrema crisis de seguridad, energética y económica.