DÓLARES FALSOS EN CUBA

Escribe: Milcíades Ruiz, Perú

El 15 de julio pasado, Diego García-Sayán, ex regidor de IU, ex candidato a diputado por IU (1990) y congresista accesitario en el 2000 (IU), ministro y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, ha escrito en su columna del diario La República, lo siguiente:

“Cuba: La protesta es un derecho fundamental y se tiene que respetar. Más aun, ante los padecimientos de la población fruto de la ineficiencia gubernamental y la falta de libertades, agudizado todo por el inmoral bloqueo.” (Adendum a su nota “Asamblea Constituyente: Ser o no ser”).

Con este párrafo mostraba su apoyo a los manifestantes que, en días pasados, marcharon contra el gobierno cubano. Quién lo hubiera creído. Una persona de esa trayectoria o quizá por ello, tenga un juicio tan equivocado de la problemática sobre la cual se pronuncia, en momentos en que no solo la ONU condena el bloqueo, sino también, diversos líderes mundiales entienden que el acontecimiento al que alude, ha sido fraguado, dada las evidencias tan claras. Tal parece que algunas personas, pierden con el tiempo, su fidelidad ideológica.

Le pasó al escritor Mario Vargas, y están en su derecho legítimo de cambiar de ideología política, abierta o encubiertamente. Aunque resulta condenable que traicionen la fe de quienes creyeron en ellos, es la izquierda la que se equivoca al propiciar liderazgos de oportunistas allegados que carecen de solidez ideológica y trayectoria de lucha. El mencionado personaje es influyente, pero lo menciono porque su caso es aleccionador. De otro modo, no valdría la pena.

Podríamos concederle la razón en que la protesta es un derecho fundamental que hay que respetar. ¿Hacemos eso en Perú? Hay que tener moral para acusar. Sería mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Pero resulta extraño que este diplomático, no pueda distinguir lo que es una protesta espontánea de lo que es una protesta artificial prefabricada con fines engañosos. ¿Deberíamos respetarla por igual? ¿La moneda falsa tiene el mismo valor que la verdadera?

No obstante, atribuye la movilización fraudulenta a la ineficiencia gubernamental y a la falta de libertades. ¿Es el Perú, modelo de eficiencia y de libertades en el que no hay protestas sociales? El Perú, ¿es libre de comercializar con Cuba? Si en la libre competencia de carrera entre países, al más chico se le bloquea para evitar que avance, no hay razón para culpar de ineficiente a la víctima del sabotaje sino, a los tramposos que juegan sucio ¿No les parece? Las dificultades económicas y las penas que sufre la población en Cuba son introducidas desde afuera por bloqueo.

Esto que es tan sencillo de entender, ¿Cómo es que el susodicho no se ha dado cuenta? Salvo que haya una intención oculta para culpar de ineficiente al gobierno cubano por hechos que no ha cometido. Habría que ver el móvil, como hacen los policías para descubrir la verdad criminosa. ¿Qué se busca con esta incriminación tergiversada? ¿Será que no se ha enterado de la cantidad de muertos y presos políticos que hay en el Perú, por protestar contra los órganos de gobierno, las condiciones laborales de las agroexportadoras y los daños ambientales en las minas?

Quizá por eso, nunca salió a decir que tenemos derecho a la protesta, ni pidió respeto a ellas. Son doscientos conflictos sociales que tenemos oficialmente en Perú en este momento. ¿Con que cara criticar a Cuba por una sola protesta callejera fraudulenta? No es un juicio equilibrado, no es lógico y eso hace sospechar, de que sumarse al engaño perpetuado por los enemigos de Cuba, podría tener otras connotaciones en las miras del citado personaje.

En los documentos desclasificados de la Central de Inteligencia Americana- CIA, está esta metodología utilizada para crear condiciones adversas al gobierno de Fidel, generando protestas populares que conduzcan a su derrocamiento. Los mismos documentos mencionan que este ardid no tuvo éxito por el respaldo que el pueblo daba al gobierno cubano. No lo volvieron a intentar mientras Fidel y Raúl lideraban la revolución. Ahora que estos, ya no están en el liderazgo, es que vuelven a la carga con la farsa, cuyo fin es el derrocamiento del actual gobierno.

Esta metodología también la aplicaron en China, donde drásticamente fue cortada la intención. Pero lo han aplicado también contra Venezuela, fracasando en la creación de un gobierno paralelo. No creo que el citado columnista no se haya enterado de estas movidas. Entonces, ¿Qué objeto tendría su adendum?

Finalmente, nos dice que lo señalado en contra de Cuba se ha agudizado por el “inmoral” bloqueo. Después de 60 años de bloqueo económico financiero, político, alimentario, medicinal, cultural, deportivo, científico, etc., recién ahora reduce todo esto, a un asunto de moral simplemente. Un bloqueo inmoral y nada más. Sabe que EE UU está detrás de todo, pero ni lo menciona. No condena al abusivo sino al abusado.

Es una persona influyente con capacidad de trepar a cargos importantes, y no sería raro verlo en puestos gubernamentales nuevamente. Pero es así como muchos procuran mantener protagonismo con el viento a favor, a la espera de la oportunidad que se presente para sus intereses particulares. Por eso es importante saber con quienes se mete la izquierda para gobernar. Salvo mejor parecer.

Julio 16-2021

