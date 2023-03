Día de «superhuelga» de los sindicatos del sector público y ferroviario en Alemania

CIT 28 de marzo de 2023

Angelika Teweleit

El lunes 27 de marzo, decenas de miles de ferroviarios y trabajadores del sector público se unieron en una «mega huelga». Esta acción paralizó gran parte del sistema de transporte público alemán. Era la primera vez en décadas que se producía una huelga conjunta de dos sindicatos. Al mismo tiempo están llevando a cabo negociaciones salariales.

La huelga fue un gran éxito y sigue a una oleada de «huelgas de advertencia» de los trabajadores de correos y del sector público, que fue creciendo con cada movilización en las últimas semanas. Mientras que la comisión negociadora de los sindicatos acordó un mal compromiso para los trabajadores de correos -que se está votando hasta el final de la semana-, en el sector público se está negociando hasta el jueves.

Publicamos a continuación un artículo de solidaritaet.info, la página web de la organización Sozialistische Solidarität (CIT en Alemania) escrito por Angelika Teweleit, portavoz de la red por una ver.di luchadora y democrática y miembro del comité directivo de la red de sindicatos combativos (VKG)

La huelga de advertencia conjunta de ver.di (sindicato del sector público y de servicios) y EVG (sindicato ferroviario) del lunes paralizó en gran medida el transporte público local y de larga distancia, así como partes del sector del transporte aéreo. Esta jornada de huelga demuestra el potencial de las huelgas conjuntas de los trabajadores.

Ese día también comenzó la tercera ronda de negociaciones de los gobiernos federal y municipal. Con esta ronda se pretende llegar a una decisión: ¿Pero habrá un resultado con el que la comisión negociadora de ver.di esté de acuerdo? No es de esperar que una oferta de la Asociación de Empresarios Municipales (VKA) y del gobierno federal se acerque siquiera a las demandas justificadas. Por lo tanto, una oferta de este tipo no debería conducir a un acuerdo. Por el contrario, ver.di debe dejar claro que sus demandas van en serio. Si no se cumplen, hay que dar el siguiente paso: convocar una huelga forzosa.

Hacer cumplir plenamente las reivindicaciones

La voluntad de lucha es enorme. Muchos compañeros dicen que la reivindicación de que los trabajadores federales y municipales obtengan un aumento de 500 euros al mes en su salario fijo, por contrato salarial de doce meses, ya es un mínimo y que el sindicato no debe bajar de él. También son inaceptables las compensaciones en forma de cambios fiscales y un pago único gratuito. Y si va a haber una paga única, el aumento de 500 euros debe llegar ya, y no debe excluir las demás reivindicaciones.

No a los malos compromisos

Cada vez son más los compañeros de trabajo que consideran inaceptable un resultado como el de Deutsche Post (la empresa alemana de servicios postales). En ella se ha congelado el salario hasta marzo de 2024, y hasta entonces sólo existe la paga única. Además, en Deutsche Post se acordó un acuerdo a dos años demasiado largo. Esto no debe permitirse en las negociaciones en el sector de los servicios públicos. Muchos trabajadores de Deutsche Post están descontentos. La votación sobre la aceptación del acuerdo con Deutsche Post finalizará el 30 de marzo. La red por un ver.di luchador y democrático ha llamado a votar «no».

¡Aprovecha las oportunidades!

Más de 65.000 nuevos miembros se han unido a ver.di desde principios de 2023. Eso es bueno. Pero si no queremos perder tantos o más afiliados después, tenemos que luchar consecuentemente por las reivindicaciones del sindicato. Grupos de sindicalistas de Berlín y Leipzig aprobaron resoluciones en este sentido. Además, la petición «Tarifrunden 2023 – Die Chancen nutzen» («Rondas de negociación colectiva 2023 – Aprovecha las oportunidades») ha tenido una buena acogida y debería ser ampliamente difundida y firmada. La iniciativa partió de la red por un ver.di luchador y democrático, que organizó una reunión en línea, la semana pasada, a la que asistieron 45 sindicalistas. El próximo lunes se celebrará otra reunión en la que se debatirán los próximos pasos.

