Desmontando las mentiras de «no hay dinero» de los jefes

Sarah Sachs-Eldridge, Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales) Bretaña

Un nuevo informe descubrió que Gran Bretaña, uno de los países más ricos del planeta, se está convirtiendo en un lugar hostil para tener hijos. The Observer informa: «Incluso si ambos padres trabajan a tiempo completo por el salario mínimo, les faltarán más de 1.700 libras esterlinas al año para alcanzar los ingresos necesarios para alcanzar un nivel de vida mínimo básico».

“Esto”, continúa, “refleja el hecho de que, dado que los salarios se han estancado durante la última década, el costo de vida, incluida la vivienda, los alimentos y la energía, ha aumentado y el apoyo del gobierno a los padres con salarios bajos se ha reducido significativamente desde 2010. .” El capitalismo de ‘ellos y nosotros’ significa que los trabajadores no pueden darse el lujo de darles a sus hijos un comienzo básico en la vida.

Pero no es por falta de dinero, es que el poder y la riqueza en la sociedad están en manos de la clase capitalista, no de la clase trabajadora. El Partido Socialista ofrece un programa en torno al cual podemos luchar para transformar la situación en interés de la inmensa mayoría de la sociedad que actualmente sufre.

Los hallazgos del informe anterior son parte de los antecedentes de la actual ola de huelgas de trabajadores en el sector público y privado que exigen aumentos salariales en línea con la inflación galopante, y para abordar el impacto de los gobiernos tory y blairista en los salarios y los ingresos. Si los salarios hubieran seguido creciendo a la tasa anterior a la crisis bancaria en 2007, serían 15.000 libras esterlinas al año más.

El Partido Socialista pide un salario mínimo de 15 libras la hora para todos, sin exenciones. Para que el salario mínimo aumente automáticamente vinculado a los ingresos promedio o la inflación, lo que sea mayor

El Congreso de Sindicatos (TUC) descubrió que el costo del cuidado de niños, por ejemplo, ha aumentado £2,000 al año desde 2010. El 84% del cuidado de niños lo brindan proveedores con fines de lucro y el ‘mercado de cuidado de niños’ se valoró en £5,5 mil millones. en 2017-18. Recientemente, en 1993, el 95% de la atención domiciliaria estaba a cargo de los consejos. Hoy en día, la mayoría está en manos privadas y las empresas esperan un margen de beneficio del 12 % por cuidar a las personas. Hay una imagen similar en la atención social.

El Partido Socialista pide que las instalaciones privadas de atención social y cuidado de niños pasen a ser de propiedad pública bajo control democrático, con el fin de proporcionar servicios gratuitos y de alta calidad para todos los que los necesiten.

Esta especulación da una pista de cómo la cantidad de multimillonarios en Gran Bretaña ha aumentado de 29 en 2010 a 177 en 2022. La riqueza combinada de los multimillonarios creció de £58 mil millones a £653 mil millones entre 1990 y 2022, un aumento del 1000 %. Solo entre 2020 y 2022, su pila de efectivo aumentó en casi £ 150 mil millones.

El Partido Socialista dice: ¡quítenle la riqueza a los superricos! Que un gobierno socialista convierta en propiedad pública las 150 principales empresas y el sistema bancario que domina la economía británica, y los administre bajo el control y la gestión democráticos de la clase trabajadora. Compensación que se pagará solo sobre la base de la necesidad comprobada, no a los peces gordos

Si bien el apoyo del gobierno a las familias de la clase trabajadora ha disminuido, las medidas gubernamentales como la flexibilización cuantitativa y los rescates para las grandes empresas durante el Covid, así como una mayor explotación de los trabajadores, son factores en este crecimiento obsceno de la riqueza de los multimillonarios del Reino Unido. En 2019, las cinco familias más ricas poseían más patrimonio que 13,2 millones de personas. El 1% más rico de las personas en el Reino Unido poseía la misma riqueza que el 80% de la población.

Se prevé que en 2023 la cantidad pagada a los accionistas en dividendos y recompras de acciones por parte de las empresas más grandes del Reino Unido que cotizan en el FTSE 100 alcanzará los 130.000 millones de libras esterlinas. En la década de austeridad hasta 2019, la cantidad destinada a estos peces gordos se duplicó. Los bonos de los banqueros han subido un 28%.

El salario de los jefes en las 100 empresas más grandes aumentó un 39 % con respecto a la cifra de 2022, lo que ahora significa que ganan 103 veces el salario promedio de los trabajadores a tiempo completo del Reino Unido, £33 000 según la Oficina Nacional de Estadísticas. Muchos de nosotros ganamos mucho menos incluso que eso. Entonces, ¿por qué es irrazonable que las enfermeras, que desempeñan un papel vital en la sociedad, exijan el 19% si el doble es aceptable para los patrones que privatizan nuestros servicios públicos o se benefician de la destrucción ambiental en energía y minería? Después de todo, el 19% es solo el comienzo de recuperar lo que se ha perdido mientras los ricos lo han amasado.

Y sin embargo, la línea de los dos principales partidos parlamentarios es que no hay dinero para transformar esta situación, que no se puede hacer nada, que así son las cosas. Rishi Sunak ha dicho que el pago de las enfermeras es «obviamente inasequible».

La fría crueldad de los tories, su falta de voluntad para intervenir para aliviar la pobreza y el sufrimiento de la clase trabajadora, deriva del hecho de que su partido existe para defender los intereses de la clase patronal. El trabajo se formó para representar los intereses opuestos: los de la clase trabajadora. Sin embargo, bajo Keir Starmer, siguiendo los pasos de Tony Blair y Gordon Brown, quienes también estuvieron en el poder en el período de la explosión de la riqueza multimillonaria, el laborismo vuelve a ser un ‘segundo once’ para los patrones.

El Partido Socialista hace un llamado a un nuevo partido obrero de masas, basado en los sindicatos, y que reúna a trabajadores, jóvenes y activistas de los lugares de trabajo, y campañas comunitarias, ambientales, antirracistas y anti-recortes, para proporcionar una lucha socialista. alternativa política a los partidos pro-grandes negocios

No fue por nada que el escritor de parodias de The Guardian detectó la diferencia entre los discursos de Año Nuevo de Keir Starmer y Rishi Sunak y no encontró nada sustancial que informar. Sí, Starmer habló de cosas como «dar a la gente un sentido de posibilidad nuevamente», «mostrar la luz al final del túnel», etc. Pero la línea más importante en el discurso de Starmer para la clase trabajadora fue cuando dijo: «Nada de esto debe tomarse como un código para que los laboristas vuelvan a sacar su gran chequera del gobierno”. Él dijo, «no vamos a ser capaces de gastar nuestra manera de salir de su lío». Está poniendo líneas claras entre su liderazgo en el Partido Laborista y el de Jeremy Corbyn.

Pero esta afirmación de que no hay dinero para pagar lo que exigen los trabajadores en huelga es falsa. Hay mucho dinero para aumentos salariales a prueba de inflación y para financiar nuestros servicios públicos. Pero hay que luchar por ello. Los jefes de los 150 conductores de camiones cisterna que hacen entregas de combustible a las estaciones de servicio de Valero en todo el Reino Unido sin duda les dijeron que no había dinero para aumentos salariales en condiciones reales. Pero su huelga ganó aumentos del 20-37%. Cuando se enfrenten al reclamo de no dinero de los patrones del sector privado, los trabajadores deben exigir que los libros de cuentas sean abiertos al escrutinio de los sindicatos como parte de las negociaciones.

El Partido Socialista dice: derogad las leyes antisindicales y todas aquellas que pisotean las libertades civiles. ¡Por el derecho a la protesta ya la huelga! Poner fin al acoso policial. Que la policía rinda cuentas ante los comités locales, integrados por representantes de sindicatos, organizaciones comunitarias locales y autoridades locales elegidos democráticamente

Hasta 1945, ‘no había dinero’ para financiar la asistencia sanitaria pública, hasta que la clase trabajadora se organizó, incluso políticamente, y ganó el NHS. El argumento de que no se puede encontrar dinero para pagar y servicios públicos no se sostiene. Por ejemplo, Tax Justice UK argumenta que igualar las tasas del impuesto sobre las ganancias de capital con las tasas del impuesto sobre la renta y reformar el estatus non-dom recaudaría más de 17 000 millones de libras esterlinas al año. Se estima que eso es más que suficiente para dar a los trabajadores del sector público aumentos salariales a prueba de inflación. Tax Justice también dice que un mero impuesto del 1 % sobre los activos de más de 10 millones de libras esterlinas recaudaría hasta 10 000 millones de libras al año.

No se trata solo de una cuestión de salarios, sino de cómo se financian los servicios públicos: el salario social. Por ejemplo, si el gasto por persona en el Reino Unido hubiera igualado el promedio de los 14 estados miembros de la UE más antiguos (no modelos de ninguna manera) entre 2010 y 2019, se habría gastado un promedio de £ 40 mil millones más en nuestro servicio de salud.

No olvidemos que grandes porciones del gasto en servicios públicos simplemente se pasan a los especuladores. Durante las próximas dos décadas, el sector público pagará alrededor de £ 200 mil millones a las empresas privadas involucradas en esquemas de iniciativas de financiación privada (PFI). Los fideicomisos del NHS gastaron cerca de 500 millones de libras solo en cargos por intereses de PFI el año pasado, lo que equivale a los salarios de 15,000 enfermeras recién calificadas. En otras palabras, es parte de la transferencia de riqueza de nosotros a ellos.

No es que sean los jefes los que crean esta riqueza, ¿o sí? El organismo comercial UKHospitality ha estimado que las huelgas ferroviarias, por ejemplo, podrían haberle costado al sector 2.500 millones de libras esterlinas desde el verano de 2022. Esa es una indicación de la riqueza creada por los trabajadores. Pero los trabajadores no tienen control sobre cómo se gasta ese dinero. Es producido colectivamente por la clase obrera, pero es propiedad privada de los patrones. La clase capitalista, asistida por políticos capitalistas, hace todo lo que puede para maximizar esa ganancia. Reducir los salarios y recortar el gasto público es la lógica de mantener su sistema de ‘ellos y nosotros’.

La fuerza organizativa de los trabajadores para defender su salario y sus derechos en el trabajo es fundamental para que se mantenga o no el ‘no hay dinero’ para los aumentos salariales y los servicios públicos. Entre 1937 y 1979, la afiliación sindical en Gran Bretaña se duplicó, mientras que la parte de los ingresos que iba al 1% superior se redujo en dos tercios. Pero cuando, entre 1979 y 2014, la membresía de los sindicatos se redujo a la mitad, la participación en los ingresos del 1% más rico se duplicó con creces.

Gravar a los ricos parece una obviedad. Un impuesto único sobre el patrimonio del 50 % solo para esas 177 familias multimillonarias recaudaría 326 500 millones de libras esterlinas. ¿Incluso notarían la diferencia? ¡Lo haríamos! Para ponerlo en contexto, el manifiesto de Jeremy Corbyn de 2019 incluía extender las comidas escolares gratuitas a todos los alumnos de primaria, abolir las tasas de matrícula y restablecer las becas de mantenimiento para estudiantes a tiempo completo y parcial, banda ancha gratuita, atención gratuita para mayores de 65 años, sector público. ponerse al día, y más. Llegó con un precio de 82.900 millones de libras esterlinas y nos dijeron que era un sueño utópico imposible.

Desafortunadamente, una causa justa y un buen argumento no son suficientes. Fíjese en el impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las empresas de energía. Los especuladores de la energía, BP y Shell, están a la cabeza este año en términos de pago de dividendos a sus accionistas, pero amenazaron con retener la inversión en energía verde cuando se propuso el impuesto sobre las ganancias extraordinarias, en el que encontraron muchas lagunas para evitar el pago.

El Partido Socialista pide la nacionalización de las empresas energéticas, bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores, con compensación pagada solo en función de la necesidad comprobada, para llevar a cabo un cambio importante hacia energías limpias y verdes, sin pérdida de puestos de trabajo. pago o condiciones

Del mismo modo, las corporaciones que han desangrado nuestro sector público no renunciarán fácilmente a ese dinero. Es más, tienen leyes y gobiernos que los ayudan y los instigan. ¿Es de extrañar que cada vez más personas vean el capitalismo como un sistema amañado? Solo en 2017, cinco países recibieron recomendaciones de la UE para privatizar empresas estatales. El secretario de salud en la sombra del Partido Laborista, Wes Streeting, se ha comprometido a expandir la privatización del NHS.

Cuando tales medidas se impiden o revierten es sólo como resultado de la lucha decidida de los trabajadores y usuarios de los servicios. Los trabajadores mal pagados, porteros, limpiadores, personal de catering y seguridad organizados en Unite en Barts NHS Trust obtuvieron una famosa victoria que trajo a 1.800 trabajadores de vuelta a la empresa y un aumento salarial más allá de lo que el contratista especulador Serco dijo que era ‘asequible’.

Para la clase obrera, el capitalismo significa explotación económica; por lo tanto, los trabajadores tienen un interés colectivo en lograr su fin. La clase trabajadora también tiene el poder colectivo para hacer eso que se deriva del papel colectivo que desempeña en la producción de los bienes y servicios que todos necesitamos. Esta experiencia compartida también contribuye a construir la solidaridad, superando las ideologías de la división capitalista.

La lucha para acabar con el capitalismo, el sistema de ‘ellos y nosotros’, que condenaría a las familias de la clase trabajadora a una pobreza cada vez mayor, tiene que hacerse en los lugares de trabajo, pero también en el plano político. Los trabajadores que se organizan para luchar por nuestros intereses se trata de construir la ola de huelgas: exigir que los líderes sindicales coordinen una huelga general de 24 horas y luchar para ganar cada disputa por separado. También se trata de exigir a los líderes sindicales que tomen medidas decisivas para dar voz a los trabajadores en las urnas. El Partido Socialista, como parte de la Coalición de Sindicalistas y Socialistas, hará todo lo posible para ayudar a tomar medidas en esa dirección, incluso presentando candidatos en las próximas elecciones generales.

El Partido Socialista lucha por un nuevo partido obrero de masas. Pero para que ese partido libere a la humanidad de la miseria de la crisis capitalista, significa luchar por un plan de producción socialista democrático basado en los intereses de la abrumadora mayoría de la gente, de manera que resguarde el medio ambiente y con un enfoque internacionalista.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...