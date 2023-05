Crisis de la deuda de Ghana: fracaso del capitalismo

10 de mayo de 2023 Peluola Adewale, Movimiento Socialista Democrático (CIT Nigeria)

Imagen: Presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo (Foto: CC)



La Federación de Sindicatos debe proporcionar una plataforma para acciones unidas contra los ataques dictados por el FMI y el alto costo de la vida.

Ghana se encuentra en una grave crisis de deuda. El país incumplió con sus deudas externas en diciembre de 2022, poco después de haber impuesto un programa de reestructuración de los bonos del gobierno local en línea con el dictado del FMI. Además, como condición para un préstamo del FMI de $ 3 mil millones, tuvo que reestructurar los eurobonos y los componentes bilaterales de las deudas externas. Entonces, el país, cuyo presidente, Nana Akufo-Addo, había prometido anteriormente mantener al FMI a distancia, volvió a sus vómitos. Acaba de salir del programa dictado por la institución de Bretton Woods en 2019. Ahora, este acuerdo hace que sea la decimoctava vez que Ghana acude al FMI, algo que es una señal audaz del fracaso del capitalismo en un país que alguna vez fue descrito como la estrella brillante de África por el Banco Mundial.

De hecho, la crisis de la deuda es solo una característica pronunciada de los principales problemas económicos que actualmente aquejan al país, que se dice que es el peor en décadas. Los índices económicos son aterradores y poco envidiables. La inflación alcanzó un récord de 54,1 por ciento en diciembre de 2022, el más alto en 22 años. Ghana fue clasificado como el país con los precios de alimentos más altos del África subsahariana según el Informe Africa Pulse 2022 del Banco Mundial. El informe que se publicó a fines de octubre de 2022 indicó que los precios de los alimentos aumentaron un 122 % desde enero de 2022. El precio del combustible se disparó más de un 140 % en 2022. El cedi de Ghana perdió casi el 52 % de su valor en 2022 y se clasificó la de peor desempeño de 148 monedas en todo el mundo. Ya antes del impacto de este acuerdo con el FMI, el Banco Mundial estimó que más del 23% de los ghaneses viven en la pobreza.

«Fuerzas malévolas»

Dada la enormidad de la crisis, el presidente Akufo-Adodo lamentó que “no puede encontrar un ejemplo en la historia en el que tantas fuerzas malévolas se hayan unido al mismo tiempo”. Pero las “fuerzas malévolas” no son antinaturales. Surgieron del sistema corrupto y de la naturaleza del capitalismo que prioriza las ganancias.

Por ejemplo, en medio de una tormenta económica que surgió de los efectos devastadores del bloqueo de Covid-19 y la guerra rusa en Ucrania junto con las políticas económicas locales, las empresas de calificación crediticia como Moody’s degradaron Ghana a la categoría de basura en 2022. Como Como resultado, Ghana no pudo recaudar dinero en el mercado internacional y solo tenía un santuario en el mercado de deuda nacional, cuyos costos de endeudamiento se dispararon. La tasa de interés era tan alta como 32 por ciento.

En diciembre de 2022, el ministro de Finanzas, Ken Ofori-Atta, reveló que los pagos de intereses consumían entre el 70 y el 100 % de los ingresos del gobierno. Aparte de Sri Lanka, golpeada por el impago, esa es la peor estadística del mundo, según la agencia de calificación crediticia Fitch (Reuters, 9 de diciembre de 2022). Sin embargo, de esa cantidad, un 75% masivo se destinó a acreedores nacionales (The African Report, 16 de febrero de 2023).

Soluciones de cosecha propia

En un alarde de mantener su mantra “Ghana más allá de la ayuda”, el gobierno de Akufo-Adodo inicialmente no dio la bienvenida abiertamente a la opción del FMI, incluso cuando todo indicaba que la crisis fiscal estaba empeorando. El gobierno no se acercó al FMI hasta julio de 2022. Prefería lo que el ministro de Finanzas llamó soluciones “de cosecha propia”. Pero como era de esperar, sobre la base del capitalismo, especialmente en una economía neocolonial, las supuestas soluciones solo agravaron el problema con medidas que hicieron que los trabajadores y los pobres, que ya estaban bajo presiones aplastantes por el costo de vida, pagaran más por la crisis.

Las «soluciones» incluyeron un nuevo impuesto a las transacciones electrónicas o E-levy, que se introdujo en abril de 2022 y tenía como objetivo ayudar a recaudar $ 900 millones en ingresos muy necesarios junto con recortes de gastos. Sin embargo, a junio de 2022 el impuesto, que desencadenó algunas protestas, solo había generado el 10 por ciento de los ingresos estimados (AFP, 25 de julio de 2022). La tarifa eléctrica y el IVA también se incrementaron en casi un 60% y un 20% respectivamente (The African Report, 16 de febrero de 2023).

De hecho, las soluciones “de cosecha propia” fueron como una demostración para el FMI de la disposición del gobierno de Akufo-Adodo para forzar a las masas a tragar la píldora amarga del FMI para ganar su rescate. Entonces, un comerciante fue acertado cuando le dijo a la AFP durante una protesta antigubernamental en julio de 2022: “No pueden imponernos impuestos con el pretexto de salvar la economía y luego venir de la noche a la mañana y decirnos que van a la FMI. Creo que se quedaron sin ideas”. (AFP, 25 de julio de 2022).

Se espera que el programa contra los pobres del FMI, que es una condición para el préstamo de $ 3 mil millones, dure al menos los próximos cinco años, con el objetivo de llevar el nivel de deuda del 105 por ciento estimado actual del PIB al 55 por ciento para 2028. Esto significará un fuerte paquete de carga fiscal y recortes de gastos en educación, sanidad, etc., así como una intensificación de las políticas neoliberales como la devaluación de la moneda. El último programa de este tipo que finalizó en 2019 incluyó la congelación de salarios y la eliminación de los subsidios al petróleo.

Más allá del Covid-19 y la Guerra de Ucrania

Si bien es cierto que tanto la pandemia de Covid-19 como la guerra de Ucrania fueron los principales contribuyentes al caos económico actual en Ghana al igual que muchos países, no son los únicos. Los choques externos solo agravaron los efectos de algunas acciones tomadas por los gobiernos en interés de las ganancias privadas pero que constituyeron un lastre para la economía. Por ejemplo, en 2021, el gobierno de Akufo-Addo proporcionó un rescate de $ 3 mil millones esencialmente a productores privados de energía (The Exchange Africa, 27 de septiembre de 2022). Desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2018, el gobierno gastó más de 2100 millones de dólares en lo que denominó “limpieza del sector bancario”. (Al Jazeera, 31 de diciembre de 2022). Para 2022, el gobierno también había prodigado $ 58 millones de dinero público en la catedral nacional, un proyecto de prestigio de $ 100 millones, concebido en 2018 (Economist, 24 de diciembre de 2022).

Contraatacar

Sin embargo, los trabajadores de Ghana no se han resignado al destino por las dificultades económicas sin oponer resistencia. En el último año, el país ha sido testigo de una serie de protestas por la crisis del costo de vida, las alzas en los precios de los combustibles y la electricidad y los impuestos escandalosos, incluido el impuesto al pago electrónico. Los trabajadores del sector público también estuvieron en acción. Después de que algunos sindicatos estuvieron en huelga durante más de una semana, el gobierno finalmente acordó el 15 de julio proporcionar un subsidio de ajuste por costo de vida del 15% a todos los trabajadores del sector público a partir del 1 de julio. El gobierno también se vio obligado a eximir las pensiones del programa de reestructuración de la deuda interna dictado el FMI por la oposición de los sindicatos, incluida una amenaza de huelga general en diciembre. Desafortunadamente, el Congreso de Sindicatos de Ghana (TUC) no ha convocado una huelga general y una protesta masiva que agregue todos los problemas y una las diferentes acciones aisladas. Esto ayudaría a construir una fuerza formidable para derrotar muchas de las políticas contra los pobres. Los trabajadores y activistas deberían pedirle al TUC que organice tal acción.

También ha habido oposición contra todo el acuerdo con la FITIM dentro de los sindicatos y los trabajadores en general. Una lección aprendida de la historia ha demostrado que el acuerdo del FMI no puede resolver fundamentalmente la crisis. Yaw Baah, secretario general de TUC, la federación de sindicatos de Ghana, dijo a la AFP que. “La solución a los problemas de Ghana no está en Washington. Este es un trágico error del gobierno” (AFP 25 de julio). Por Washington, se refería al FMI y al Banco Mundial. Lo que falta, además de un programa centralmente organizado de acciones de masas, es una alternativa genuina al FMI y la construcción de un movimiento de masas que lo impulse.

Alternativa Socialista

Sin embargo, la alternativa necesaria no se puede encontrar en ninguna forma de soluciones «de cosecha propia» construidas sobre un modelo capitalista, algo que los propios líderes del TUC creen a pesar del fracaso de «Ghana Beyond Aid» de Akufo-Adodo. Akufo-Adodo habló una vez sobre emular a los tigres asiáticos. Pero el orden internacional prevaleciente dictado por la política de la era de la Guerra Fría que hizo que el imperialismo occidental apoyara el modelo impulsado por el Estado que ayudó a desarrollar los tigres asiáticos ya no prevalece. Entonces, lo que se necesita es una planificación socialista que posibilite el uso de los recursos humanos y materiales para el desarrollo del país y las necesidades de la gran mayoría. Esta es la tarea de la clase obrera. Aunque en la actualidad no existe una conciencia socialista, el continuo fracaso del capitalismo en Ghana y en todo el mundo y la resistencia contra los ataques capitalistas podrían hacer que los trabajadores y los jóvenes en busca de alternativas lleguen a una conclusión socialista.

En general, el regreso a la crisis de la deuda como resultado del fracaso del capitalismo no se limita a Ghana. El FMI calificó a 22 países del África subsahariana como en situación de sobreendeudamiento o de alto riesgo sobreendeudamiento (Despacho de la ONU, 12 de enero de 2023). La cifra fue superior a los ocho países de 2015. Hay que cambiar el sistema que hace que un continente enormemente rico en recursos naturales permanezca en una crisis perpetua. Pero lograr esto requiere una revolución socialista junto con la solidaridad internacional de la clase obrera. Construir fuerzas para tal tarea revolucionaria no solo en África sino a nivel mundial es el principal objetivo del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...