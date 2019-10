Construir un instrumento político

Marcel Claude

Compañeros, esto que está pasando era algo natural y que iba a pasar sí o sí, las cifras lo estaban gritando, lo extraño es que no hubiera pasado antes….Sin embargo, esto va a diluirse y a eso juegan estos cabrones…pasará como pasó lo del 2007, 2011, el no +AFP, acuérdense lo que decían los medios y la gente en la calle, el pueblo despertó…Asamblea Constituyente…Renuncia Piñera…ETC, ETC y no pasó nada…..no hubo educación gratuita y no hubo término AFP y no hubo fin del lucro….Simplemente porque no hay poder político suficiente para lograrlo…….no hay que equivocarse…..Cuando ocurrió hace 70 años exactamente la Revolución de la Chaucha, algunos lúcidos hombres de política, como resultado de eso, crearon el Comité Unido de Obreros que fue la antesala de la gloriosa CUT que supo conducir hasta el golpe los intereses de los trabajadores…….

No puede pasar lo mismo que después del estallido vuelvan los trabajadores al sometimiento cotidiano…tenemos que crear algo que permita hacer permanente el descontento, darle capacidad política y presencia permanente….HAY QUE TRABAJAR POR EL PARO GENERAL, fíjense bien, el país se ha desordenado pero siguen trabajando los mineros, los portuarios, los forestales….y fíjense también la debilidad de este orden…Bolsa de Comercio Santiago se desplomó este lunes….ese miedo al paro de los oligarcas se refleja ahí… Hay que hacer en estos momentos lo que otros no hacen…..durante años de años yo hice lo que otros no hacían y miraban para el lado…hoy todos protestan, todos dicen lo que había que decir hace años….pero nadie está tratando de lograr que esto no sea un simple estallido en la historia…Más fuerte eso sí, pero no es más que eso: un estallido social. Muchas cosas son similares a lo que ocurrió hace 70 años, un hijo e puta en el gobierno (tío del Coco Legran) Gabriel Gonzales Videla, una ley antiterrorista (Ley de defensa de la Democracia, llamada ley maldita).

Si no construimos un instrumento político para darle continuidad al descontento, seguiremos puro weveando….la buena noticia es que esta explosión es un hecho político, hablaron los que no votan….y hablaron con un profundo sentido político. Los ataques fueron masívamente contra los bancos, los supermercados, las AFP, El Mercurio……eso no es simple vandalismo,es una clara expresión política…hasta ahora pensábamos que los que no votaban no pensaban políticamente, eran flaites, desclasados, etc….hoy sabemos que sí entienden la causa de sus miserias y eso abre las puertas a la posibilidad a una política de verdad y no al puro pendejeo versallesco del Congreso…Un abrazo y A SEGUIR TRABAJANDO HOY MÁS DURO QUE NUNCA EN EL PARTIDO DE TRABAJADORES Y LA ECOLOGÍA

Te dejo este link sobre la Rev de la Chaucha: https://www.publimetro.cl/cl/social/2019/10/18/revolucion-la-chaucha-evasion-masiva-metro-santiago-protesta-historica-alza-precio-pasajes.html

