CON MASIVA CONVOCATORIA, EL FRENTE DE RESISTENCIAS URBANAS DESARROLLA LA IV MARCHA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y CIUDAD

Este sábado 24 de abril, y con la concurrencia de muchas y variadas organizaciones sociales, además de partidos y figuras políticas, se llevó a cabo en Santiago y regiones la IV Marcha por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad 2018.

La iniciativa, convocada por el Movimiento de Pobladores Ukamau, en el marco de la constitución del Frente de Resistencias Urbanas, y apoyada por movimientos como No+AFP, MLP, Vivienda Digna, No+Abusos de Tag y Peaje, el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor y la Fundación Techo; además de los partidos Movimiento Democrático Popular, Movimiento Socialista Allendista, Izar y Movimiento Autonomista, y la presencia de figuras políticas como Beatriz Sánchez, Esteban Silva, Doris González, Giorgio Jackson y Luis Mesina; contó con la concurrencia de más de tres mil personas que marcharon por la Alameda desde Plaza Italia hasta el sector de Los Héroes, de manera pacífica y en un ambiente familiar, para terminar con un acto en el que los convocantes declamaron sus demandas y agradecieron la respuesta de la ciudadanía.

Doris González, presidenta del MDP, dirigente de la organización Ukamau y vocera del Frente de Resistencias Urbanas, declara:

“Nosotros desde el FRU estamos por la descentralizaión y lo estamos demostrando en la calle con las organizaciones territoriales. En esta marcha expresamos ese clamor de las organizaciones de pobladores, de la ciudadanía (…) que hoy se encuentran marchando para decir que ya no le podemos seguir entregando la construcción de nuestras ciudades a la mano perversa de las inmobiliarias. No sirve que la autoridad rasgue vestiduras contra los guetos verticales (…) sino que debe dictar leyes y políticas públicas que vayan en beneficio de la ciudadanía (…) y esperamos que pronto podamos sentarnos a conversar y a dialogar sobre la construcción de las viviendas, pero también sobre el derecho a la ciudad, que es algo fundamental para el desarrollo y la vida humana…”

Por su parte, Esteban Silva, presidente del Movimiento Socialista Allendista y dirigente del Movimiento Democrático Popular, tuvo palabras para la convocatoria y las demandas comunes que defienden los distintos actores sociales que coincidieron en la marcha de hoy:

“Hemos adherido como MDP a esta marcha, además de proponer en la Mesa Nacional del Frente Amplio una declaración de apoyo, lo que efectivamente se acogió, porque nos parece que el derecho a la ciudad, que incluye vivienda digna, servicios y cobertura real en los derechos sociales de los ciudadanos es fundamental. La política de vivienda en Chile se ha mercantilizado, se ha transformado en un bien especulativo de las grandes inmobiliarias. Esto es necesario revertirlo, además de construir políticas públicas para el acceso y el derecho a la vivienda digna (…)

aquí hay movimientos como Ukamau y otras organizaciones que forman parte del FRU, que tienen una larga historia, no solo de lucha, sino de autogestión para resolver con perspectiva el derecho a la vivienda…”

En este sentido, y aludiendo a los logros conseguidos por Ukamau en el ámbito de las luchas por los derechos de los pobladores y su reciente victoria al lograr la construcción del proyecto Maestranza en la comuna de Estación Central, lo que significó que 425 familias vieran cumplido su sueño de la casa propia, pero además en la comuna de toda su vida, Giorgio Jackson, diputado de RD, integrante del Frente Amplio y asistente a la marcha de hoy, compartió:

“El trabajo que ha hecho Ukamau, el MPL y la Asociación Nacional de Pobladores es un ejemplo para muchos y muchas que, ante la desesperanza terminan por desmovilizarse y desmotivarse en esta lucha que es tan digna (…) estos ejemplos pueden replicarse, pero necesitan de mucha organización, perseverancia y, por supuesto, de mucha lucha…”

Magaly Ávila, secretaria del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, una organización naciente de la comuna de Santiago, al respecto del tema, declara:

“Para nosotros Ukamau es un modelo a seguir, nosotros tenemos 160 socios y socias, que son vecinos y vecinas que salen por primera vez a marchar, que por muchos años han estado en forma más pasiva, pero que ya están indignados porque sus derechos están siendo pasados a llevar por las autoridades, que quieren llevarnos sin darnos la posibilidad de elegir nosotros mismos el lugar donde queremos vivir. Entonces desde ahí este comité se ha unido al Frente de Resistencias Urbanas para crear una unidad de lucha, porque unidos podemos hacer más, no separados como nos quiere el modelo (…) que quiere que los vecinos nos enfrentemos, aun cuando nosotros padecemos el ser pasados a llevar en los derechos de nuestros hijos en educación, salud, sueldos dignos y trabajo (…)además de que el 20% de los vecinos y vecinas son migrantes(…). Con todo esto el modelo quiere enfrentarnos, hacernos enemigos… ”

En ese mismo ámbito, Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del Frente Amplio y que también apoyó la convocatoria, va más allá:

“Creo que hay que otros pasos más que seguir. Hoy en día en la Región Metropolitana se van cerrando los espacios para la construcción de viviendas en sitios más céntricos o en los lugares en que las familias ya tienen construida su vida. Hay una guerra de precios, porque esto se transa en el mercado como si fueran paños que pueden disputarse con las grandes inmobiliarias, por ejemplo. Entonces, se pueden tomar otras soluciones, ya lo han hecho otros países, como bancos de suelos, por ejemplo, para evitar la especulación inmobiliaria. La vivienda es un derecho, y no se puede dejar solamente a que sea un negocio…”

Bárbara Molina, dirigente de Ukamau y vocera del Frente de Resistencias Urbanas, hizo un dibujo del camino que dejó trazado el movimiento de pobladores y que ahora comenzará a recorrer el FRU:

“Este es nuestro hito, con esto comenzamos junto con las distintas organizaciones sociales y esperamos que se sumen muchas más, para seguir avanzando organizados. Nosotros como Ukamau ya tenemos un proyecto ganado con harta lucha y esperamos ser un ejemplo: que de aquí para adelante todos los comités y organizaciones de la vivienda no exijan menos de lo que nosotros tenemos. Se puede, con trabajo, esfuerzo, lucha y calle…”

Pero no solo figuras públicas y movimientos consolidados llenaron esta mañana la Alameda. Junto con los partidos, ex candidatos y honorables del congreso, marcharon miles de ciudadanos y muchas organizaciones que buscan visibilizarse y, de la mano de los que han luchado y vencido en sus demandas, quieren poner sus requerimientos sobre la mesa.

César Vidal, vocero del movimiento No+Abuso de Tag y Peaje, que el pasado lunes 19 de marzo dio una muestra de organización y respaldo ciudadano en una movilización que paralizó las autopistas y copó los medios de comunicación, marchó junto con el resto de organizaciones sociales. Al respecto declaró:

“Nosotros somos un movimiento social y creemos que debemos solidarizar con los otros movimientos sociales, creemos que cualquier lucha social es válida y debe ser respaldada por todos los ciudadanos (…) nosotros estamos programando una movilización para el próximo 9 de abril. La idea es presionar al gobierno para establecer una mesa de diálogo. Así, a través del FRU, los distintos movimientos sociales podemos converger y trabajar las diferentes aristas que nos unen a partir del descontento ciudadano…”

Con todo, la convocatoria de hoy fue un éxito y los movimientos sociales ratifican la constante que se viene dando en los últimos años: el pueblo está descontento y lo demuestra en la calle, de forma pacífica y en familia. En esta ocasión, dando su apoyo a una figura naciente y que, con toda seguridad, dará qué hablar en los próximos meses y que el gobierno entrante tendrá que tomar en cuenta, pues de seguro estará afuera, en las marchas y cobijando a todos esos actores sociales invisibles.

Señoras y señores: con ustedes el Frente de Resistencias Urbanas.

Freddy Rivera

