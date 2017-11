Chile / Wallmapu – En una ventana nueva Encuentro con Aucan Huilcaman en Santiago, domingo 12 de noviembre

De: Aucan Huilcaman Paillama

Candidato a Senador Araucanía

A: Todas las organizaciones, asociaciones y personas Mapuche residentes

en Santiago, Rancagua, Valparaíso San Felipe y otras ciudades.

Como Uds. todos sabrán soy candidato a senador por la Araucanía, parte del Wallmapuche para las elecciones del 19 de noviembre 2017.

2.- He tomado la decisión de comunicarme con Uds. quienes se encuentran en Santiago, Rancagua, Valparaíso, San Felipe entre otras ciudades, tanto los que

permanecen allí de manera definitiva, temporal y que han migrado de manera voluntaria e involuntaria a esas ciudades del país, pero que en su gran mayoría siguen teniendo diversos contactos con el Wallmapuche con sus respectivas familias, sus Lofche y su tuwun y kupalme.

3.- Quisiera invitar a todos ustedes a un Nütram, conversación o reunión para informarles formalmente sobre mi candidatura a Senador, considerando que Uds. son parte del Pueblo Mapuche y de mi lado he trabajado por tres décadas en favor del Pueblo Mapuche, afirmando el concepto de Pueblo Mapuche y sus derechos en sus formas más amplias, evitando de reproducir maneras de organización y prácticas ajenas a nuestras instituciones y formas de organización identitaria.

4.- No tan solo tomo contacto con cada uno de Uds. en este momento porque soy candidato a Senador, sino, lo he hecho en todas mis acciones de manera continua tanto al interior del país. así como en mis acciones en la diplomacia internacional que hoy se pueden constatar en la vigencia de dos normas del derecho internacional como es la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas del cual participé durante 20 años, las dos veces que no concurrí fue cuando fui llevado a la cárcel por la lucha Mapuche y del mismo modo participe durante 15 años en la redacción y adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la organización de Estados Americanos OEA. Estas normas están vigentes en el país y del cual fui legislador.

5.- No enumeraré lo que he hecho por la defensa y promoción de los derechos del Pueblo Mapuche, sino, más bien quisiera en esta oportunidad invitar a conversar lo que representa mi candidatura a Senador y las consecuencias que esta tendrá para el conjunto del pueblo mapuche.

6.- Con mucha ligereza se sostiene comúnmente que los Mapuche no votan por los Mapuche o que votan por la derecha u otros sectores políticos ajenos a sus intereses. Sin embargo, personalmente tengo la convicción que esa u otra situación la podemos hacer variar en la medida que tengamos una comprensión y un compromiso con el presente y el futuro Mapuche.

7.- Esta elección así como otras que se realizan en el país, no siendo una cuestión exclusiva de los Mapuche, sin embargo, tiene efecto en la vida cotidiana con los Mapuche.

8.- De mi lado quisiera conocer si hay conciencia y voluntad del Pueblo Mapuche o la voluntad de nuestra gente simplemente esta previamente comprometida con otras instituciones ajenas y foráneas que nos impiden tomar decisiones soberanas y de interés común.

9.- No me lamento de las desventajas para mi participación sin embargo por las condiciones históricas y actuales de los Mapuche y realizando un esfuerzo colectivo basado en el principio de afirmar nuestra identidad podemos hacer cambiar nuestra historia, nuestro destino en todos los asuntos que nos afectan.

Finalmente, reitero la invitación que les extiendo a cada uno de las organizaciones y personas mapuche para dialogar sobre este hecho que se avecina en el marco de mi candidatura a Senador por la Araucanía y entiendo que nadie podría restarse a dialogar sobre un asunto que afectara a los Mapuche.

Dicha reunión se realizará en el Cerro Huelen el día domingo 12 de Noviembre de 2017 a las 11.00 hrs. de la mañana en la ciudad de Santiago.

Wallmapuche, Temuco, 07 noviembre de 2017

