Chile – POR EL FIN A LAS AFP

¿Qué son las lagunas previsionales?



Son periodos en los que no cotizaste y que afectan en tu futura pensión. Se pueden generar por cesantía o cuando trabajas como independiente y no cotizas.



Una muy buena alternativa para compensar los periodos no cotizados es el Ahorro Previsional Voluntario (APV), el cual es adicional al 10% obligatorio y además de cubrir tus lagunas previsionales, te entrega beneficios tributarios.



Bien, nuestra amiga lleva trabajando 36,8 años con una laguna de seis meses porque la despidieron en una oportunidad y le faltan cuatro años para cumplir la edad de jubilar.Con su ahorro previsional, la pensión proyectada es de $ 330.000 después de toda una vida trabajando y la AFP sin ninguna consideración social le sugiere que llene esa laguna de seis meses tomando un ahorro previsional voluntario.La AFP prácticamente la culpa a ella por esa laguna "debiste cotizar 448 meses".



Hay que decir que no existe ningún sistema en el mundo que se sustente solo con el ahorro individual de los trabajadores y trabajadoras, en todos los países donde existe el ahorro individual, que son muy pocos, también hay un componente de reparto y un aporte por parte de los empleadores.



En Chile con las AFP solo existe el ahorro de las y los trabajadores y aunque una persona no tenga lagunas y trabaje durante más de cuarenta años seguidos, su pensión jamás llegará al umbral del salario mínimo y esto está demostrado por miles de pensiones miserables que ha entregado el sistema hasta ahora.



Además, hay que tomar en cuenta el otro factor del sistema Neoliberal chileno, Los salarios son precarios y la inestabilidad laboral es endémica por lo tanto muchas personas se ven arrojadas a la cesantía por periodos largos, sobre todo si se tiene más cincuenta años.



El texto constitucional presentado por la derecha, pretende darle rango constitucional al sistema de las AFP y con esto hacer casi imposible hacer una reforma previsional en el futuro. Los dineros previsionales individuales, si bien son propiedad del afiliado, en la práctica éste no puede hacer uso esos recursos, ya que además el nuevo texto prohíbe los retiros de fondos.



Con todo, la elite lo que quiere es seguir explotando a la clase trabajadora en el trabajo, pero también obligando a que seamos los trabajadores quienes financiemos su sistema financiero.



Este caso real y actual demuestra con brutal claridad el sistema en que nos han sometido, primero la dictadura con sus Chicago´s boys y luego los treinta años de gobiernos supuestamente progresistas.



La señora Glenda es, podríamos decir, un caso excepcional, ya que la gran mayoría de la clase trabajadora en Chile tiene lagunas mucho mayores por el precario sistema laboral impuesto por el Neo liberalismo.



POR TODO ESTO, NUESTRO VOTO ES EN CONTRA

POR UN SISTEMA PREVISIONAL SOLIDARIO Y DE REPARTOPOR UNA VERDADERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA