Chile «normal»: Trabajadores públicos no vuelven, profesores tampoco

En una cadena nacional llevada a cabo este domingo, el Mandatario aseveró que «todos sabemos que la educación virtual no reemplaza ni es equivalente a la educación presencial, en la sala de clases y que los compañeros, los amigos, los profesores, la sala de clase y los recreos, son parte esencial y enriquecen la vida de los estudiantes».

«En conjunto con los Ministerios de Educación y Salud, hemos elaborado un Plan Gradual de Vuelta a Clases, que por supuesto incluye todas las protecciones y medidas sanitarias para los estudiantes, profesores, personal educativo y padres y apoderados», dijo.

«La fecha originalmente programada para la vuelta a clases era el lunes 27 de abril. Hoy anuncio que esta fecha será postergada y que el Plan de Vuelta a Clases,será pronto dado a conocer y se empezará a aplicar, en forma gradual, a partir del mes de mayo», indicó.

Piñera insistió que «estamos muy conscientes de la importancia de tener una buena coordinación entre los planes de vuelta al trabajo y los planes de vuelta a las escuelas».

«Atenta con la salud de los estudiantes»

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tildó de «inaudito» el eventual regreso a clases, en especial considerando que «el mismo Piñera reconoce que el peak sería hasta inicios de junio».

«Nos parece inaudito que, justamente cuando la pandemia esté en su máximo punto, (haya) un retorno a las clases. Es atentar directamente con la salud de la gente y los estudiantes«, afirmó el dirigente en Cooperativa.

Por tanto, adelantó que si se mantiene esta decisión, «seguramente nos vamos a organizar con los apoderados para que no envíen a sus hijos al colegio mientras no esté plenamente garantizado que no hay riesgo de expansión del contagio».

Asimismo, el presidente del Magisterio estimó que la medida se funda en que ya se levantaron las restricciones en «los sectores más pudientes» de Santiago.

Para Aguilar, al Gobierno le «da un poco lo mismo el resto de la población, y eso nos parece gravísimo. Nos parece que no se está pensando en la seguridad de la gente».