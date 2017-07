Chile – Corte Suprema y caso Nabila Riffo me quedo muda

Susana Karen Bolzman Melnick

Le reventó la cabeza con una piedra, le sacó los ojos, la dejo tirada, pero no hay evidencia que quería matarla, por lo tanto no se trata de un femicidio frustrado.

Me quedo muda, no se que decir, para dónde arrancar?

Corte Suprema rebaja condena a agresor de Nabila Rifo porque no habría querido matarla por EL MOSTRADOR BRAGA 9 julio, 2017

Según informa hoy el diario La Tercera, la Sala Penal mantuvo la condena contra Mauricio Ortega, sin embargo, acogió parte del recurso de nulidad presentado por su defensa al desestimar que la agresión ocurrida en Coyhaique fuera femicidio frustrado, acusándolo sólo por lesiones graves y la mutilación de sus ojos.

http://www.elmostrador.cl/dia/2017/07/09/corte-suprema-rebaja-condena-a-agresor-de-nabila-rifo-porque-no-habria-querido-matarla/

