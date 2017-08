Chile – Acciones de AES Gener se desploman tras default técnico de Alto Maipo y dudas sobre viabilidad del proyecto

La deuda financiera de Alto Maipo a la fecha asciende a US$613 millones

Los títulos de la empresa caen hasta 7 por ciento en la bolsa local. La compañía informó ayer, a través de un hecho esencial, que el proyecto no ha podido encontrar un contratista que reemplace a Constructora Nuevo Maipo (CNM) y para reestructurar el contrato de construcción que tiene con el que era hasta hace unos meses el contratista principal. En junio de este año Alto Maipo puso fin al contrato con CNM, el consorcio europeo responsable del túnel de 67 kilómetros entre dos centrales, Las Lajas y Alfalfal II, claves para el proyecto. Y como este medio reveló en su momento, eso gatilló que la banca congelara parte del financiamiento.

Alto Maipo, el polémico proyecto que controla AES Gener, cuelga de un hilo.

La empresa informó ayer, a través de un hecho esencial, que el proyecto ha caído en un default técnico. Las noticias de inmediato hicieron eco en la Bolsa de Comercio de Santiago, donde las acciones de AES Gener caen hasta 7% este martes. En la apertura los papeles de la firma bajaron un 6,96%. A las 10:30 de esta mañana las acciones anotaban una caída de 6,71%.

Alto Maipo no ha podido encontrar un contratista que reemplace a Constructora Nuevo Maipo (CNM) y para reestructurar el contrato de construcción que tiene con el contratista principal.

En junio de este año, Alto Maipo puso fin al contrato con CNM, el consorcio europeo responsable del túnel de 67 kilómetros entre dos centrales, Las Lajas y Alfalfal II, claves para el proyecto. Según fuentes al interior de Gener, el consorcio, integrado por la empresa alemana Hochtief y la italiana CMC Di Ravenna, habría cometido “infracciones importantes al contrato”.

De acuerdo a los contratos de financiamiento, Alto Maipo no puede solicitar nuevos desembolsos mientras no se regularice esta situación. Y es por eso que cayó en default.

“La condición de default técnico, sumado a una productividad menor a la establecida en los contratos de construcción podría generar nuevos sobrecostos, respecto de los cuales, el equipo de Alto Maipo se encuentra realizando sus mejores esfuerzos con miras a cuantificar y resolver”, advierte AES Gener.

Cabe recordar que hace unas semanas, y tal como lo publicó El Mostrador Mercados, el quiebre entre AES Gener y el contratista clave del proyecto hizo sonar las alarmas entre el consorcio de bancos e instituciones financieras que financian la iniciativa.

Ya en marzo, cuando la empresa presentó sus estados financieros, adelantaba los problemas que tenía con CNM. “El proyecto ha estado experimentando desafíos en túneles, resultando en sobrecostos estimados de entre 10% a 20%”, dijo el presidente y CEO de AES Corporation, Andrés Gluski, en una reunión con analistas e inversionistas.

Hace solo un par de meses habían acordado inyectar nuevos fondos para financiar los sobrecostos. El vicepresidente de Finanzas de AES Gener, Ricardo Falú, sostuvo una conferencia telefónica con los acreedores para explicar las ramificaciones del quiebre con CNM –que ahora está en manos de un tribunal arbitral en Nueva York–, pero no quedaron conformes. El ejecutivo explicó que la nueva situación implicaría nuevos sobrecostos de entre 20 y 40 millones de dólares. El monto en cuestión en arbitraje es U$S 75 millones.

De acuerdo al hecho esencial, la deuda financiera de Alto Maipo a la fecha asciende a US$613 millones.

Alto Maipo informó que “tomó de manera interina las obras que pertenecían al contrato de CNM y continúa con la construcción del Proyecto con los fondos disponibles, mientras se desarrollan las negociaciones anteriormente mencionadas. El proyecto lleva un 54.5% de progreso, al 30 de junio de 2017”.

Gener dio a conocer que sigue en negociaciones con los financistas del proyecto, el contratista principal y otros potenciales contratistas para reemplazar a CNM. Pero advierte que, en caso de no prosperar, “tendrían efectos materiales en la Sociedad, por cuanto se vería afectada la continuidad del Proyecto”.

AES Gener insiste en que está realizando “los esfuerzos necesarios que permitan sortear con éxito las dificultades financieras que enfrenta el proyecto Alto Maipo”.

A marzo de este año, el valor libro de los activos de Alto Maipo llegaban a US$ 1.200 millones. Gener ha invertido US$ 536 millones y está comprometida a inyectar US$ 83 millones adicionales.

Salida de Grupo Luksic

Caber recordar que en enero de este año el Grupo Luksic selló su salida del polémico proyecto, donde asumió una pérdida de casi US$ 380 millones. El acuerdo permitió que se acceda a financiar los entre US$ 200 millones y US$ 400 millones extras que se necesitan para terminar Alto Maipo. Ahora hay que sumarle los entre 20 millones y 40 millones adicionales que significa el quiebre con CNM.

Al mismo tiempo que se firmó la salida de Luksic, se confirmó el ingreso de Strabag, constructora austriaca, como nuevo socio minoritario del mismo, con un casi 7% de la propiedad.

Ese acuerdo tuvo el OK de las 12 las instituciones bancarias y organismos internacionales involucrados, los que financiaron más de la mitad del proyecto original y que tienen que aprobar todos los acuerdos.

En esa reestructuración AES Gener acordó inyectar aportes adicionales por hasta US$117 millones, que se efectuarán a prorrata con la deuda a desembolsar por los bancos.

En un principio había dudas entre los bancos acerca de si estos sobrecostos son únicos y cuestionaban los precios de la energía, dada la fuerte irrupción de las ERNC en el último año. Originalmente Alto Maipo debía estar operando a fines de 2018, pero ahora una fecha más realista es 2019 o 2020. El nuevo impasse y nuevos costos les estarían dando la razón a las dudas de la banca.

El financiamiento original fue estructurado bajo la forma de un Financiamiento de Proyecto otorgado a un plazo de 20 años por un sindicato de bancos multilaterales y otros comerciales, nacionales y extranjeros, integrado por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), International Finance Corporation (IFC), CorpBanca, Banco de Crédito e Inversiones (Bci), Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank GmbH y DNB Bank ASA, en cumplimiento de estrictos estándares ambientales y sociales a nivel internacional.

En el mercado siempre han insistido en que Gener ha sido un mal gestor del proyecto y ha tomado malas decisiones.

La reestructuración que se acordó a principios de año significó nuevos créditos a 22 años, pero con nuevas garantías y derivó también en una modificación de tasas de interés con los bancos Bci e Itaú CorpBanca.

