Chef de Argentina retiran al salmón de sus restaurantes y le declaran la guerra a la instalación de salmoneras

Todos saben que el salmón en Argentina tiene precio de elite en el menú. Pocos tienen idea de que la mayoría de los salmones rosados que nos sirven poseen colorante. Muchos menos, que vienen de jaulas instaladas en el mar de sur de Chile y que en marzo, por un convenio entre el gobierno nacional, el de Tierra del Fuego y Noruega, la salmonicultura podría anclarse en nuestra Patagonia.

Pero todos conocen a Fernando Trocca, Narda Lepes, Mauro Colagreco (reciente ganador de tres estrellas Michelin) o Germán Martitegui, los chefs más reconocidos del país que viralizaron la campaña #NoALaSalmonicultura. Promovida en las redes sociales por grupos ambientalistas, está en contra de la instalación de criaderos artificiales de salmones en el Canal de Beagle. La actividad genera múltiples cuestionamientos por sus resultados en el sur de Chile. Pero más allá de la salud del comensal buscan velar por la limpieza de los mares.

En un país pesquero como el nuestro en el que que casi no se consume pescado (5 kilos por persona al año), sólo estas estrellas de la cocina logran poner en la mesa de todos la polémica de un convenio que se firmó hace un año con Innovation Norway, la agencia de negocios del gobierno noruego, que se comprometió a aportar 95 mil dólares, recursos de movilidad y personal para estudiar la factibilidad de instalar salmoneras en siete u ocho puntos de la costa fueguina.

“La salmonicultura es una rama de la agricultura enfocada en la producción intensiva de salmonidos. La técnica de utilizar jaulas flotantes en el mar se originó en Noruega a finales de 1960 y es la que se importa a los países menos desarrollados. El salmón que consumimos en Argentina, proviene de la salmonicultura. Es importante que sepan esto para que podamos explicarles qué es realmente lo que están comiendo”. Ese es el comienzo del texto que también subieron a Instagram chefs como Leandro Lele Cristóbal, Aldo Graziani, Tomás Kalika, Fernando Mayoral, Malvina Gehle (Green Bamboo), Nicolás Piatti (Hotel Hilton Bogotá) y Sebastián La Rocca (establecido en Costa Rica).

“Mientras quieren traer la industria a la Argentina, en el resto del mundo se está prohibiendo”, sigue la campaña y da un dato clave: “Tiene un costo ambiental, social y económico que tiene consecuencias devastadoras e irreversibles”.

“Así como nos dimos cuenta que comer pollos o vacas que son criados de manera extensiva (en feedlots) no es bueno para el mediombiente y para la salud, lo mismo va a pasar con el salmón. Al momento van a elegir un pescado que se crió libremente en el mar, en vez de uno al que le dieron de comer alimento balanceado, antibióticos y alimento para transformar la carne blanca en rosada”, dice Trocca a Clarín. A él lo contactó la organización Sin Azul No Hay Verde, que impulsa la creación de parques nacionales marinos en Argentina. La ley está en el Congreso.

El chef sacó el salmón de la carta desde que estaba en Sucre, el exitoso restó que fundó en Belgrano. “Hace varios años ya, y la gente elige otro pescado. Lamentablemente, si ponés salmón en un menú, la gente va directo al salmón. Si no lo ve, no se queja de que no está”, detalla. Narda Lepes apuesta a la misma receta. “No cocino con salmón hace años”, dice y levanta la sartén de esta cruzada en contra de las salmoneras.

“Estabamos esperando que llegue al Congreso para empezar a hacer ruido. Para los políticos no esta en agenda, no te dan bola. Ahora es el momento para que todos nos sumemos a decir lo que pensamos y de informarnos. En redes, así la gente se entera”, sostiene. Trabaja junto a la fundación Tompkins Conservation.

“El lunes empieza la junta de firmas”, cierra, como una activista con delantal anti-salmoneras. Este viernes, en la entrada de la pasarela de la capital fueguina, van a hacer una manifestación.

El salmón es una especie exótica, del hemisferio norte. El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia presentó estudios para demostrar que su producción industrial es altamente contaminante. La causa: la concentración de heces y pellets con antibiótico arrojado a esas jaulas flotantes, que se asientan en el lecho marino y que otras especies -como crustáceos- pueden ingerir. Clarín consultó por este tema al Ministerio de Agroindustria de la Nación y no recibió respuesta. En cuanto a ese área del gobierno fueguino, la respuesta fue: “Por el momento va a haber un comunicado”. Más allá de esto, hace un año, el proyecto fue presentado como el desarrollo de una nueva industria que generará puestos de trabajo. Desde la Secretaría de Medio Ambiente, que conduce Sergio Bergman, fueron claros. Como todavía no existe la ley que habilite la práctica, “y como no está previsto que en lo inmediato sea un tema del Congreso”, según estiman, por el momento no monitorean el tema.

Parte del mensaje viral apunta a que el gobierno de Tierra del Fuego es frágil con lo ambiental frente a un “milagro económico” producto de esta industria. Ahí también apunta Lepes: “Más alla de lo ambiental, está lo económico El segundo ingreso de Ushuaia es el turismo. “(Las salmoneras noruegas) Se quedan 10 años y dejan desempleo y desperdicios. 1.000 puestos de trabajo, un numero super inflado que dan, cuando el turismo en Tierra del Fuego alimenta a 17.000 familias.”

Estefanía Gonzalez, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace, lo explica a Clarín. “Hoy en día, no existe ningún país en el mundo que proponga como alternativa innovadora al desarrollo de la salmonicultura. De hecho, la tendencia internacional está yendo en sentido contrario. Estados Unidos se está cerrando a este tipo de actividad porque ha demostrado ser muy nociva no sólo para el medio ambiente sino también para las economías locales. Por eso, resulta tan extraño que Argentina la considere como una solución ya que ha tenido más impactos negativos que beneficios, como ha sido el caso chileno”.

Fuente: Clarín.

https://www.clarin.com/sociedad/cocineros-famosos-declaran-guerra-instalacion-salmoneras-sur-pais_0_iETPvfEaC.html

Me gusta: Me gusta Cargando...