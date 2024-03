Caso Marielle Franco: Más cerca de la justicia

CLATE

Representantes de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) y miembros del Comité Ejecutivo de CLATE celebraron la noticia de la detención de los autores intelectuales del asesinato de la consejala brasileña, Marielle Franco.

Seis años y díez días después del asesinato de Marielle y de su chofer, Anderson Gomes, la Policía Federal brasileña arrestó este domingo 24 de marzo a los supuestos instigadores del crimen: el diputado derechista, Chiquiño Brazão, el Consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, Domingos Brazão, y el comisario retirado de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa, quien era el jefe de la Polícia Civil al momento del atentado y ahora es acusado de haber obstruido las investigaciones.

Los tres fueron delatados por el expolicía, Ronnie Lessa, sicario y autor confeso del asesinato ocurrido el 18 de marzo de 2018. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Lessa señaló como móvil del crimen una trama de explotación y especulación inmobiliaria orquestada por las milicias armadas de Río de Janeiro y denunciada por Marielle.

Los avances en la investigación del atentado comenzaron a mediados de 2023, cuando el presidente Lula determinó la participación de la Policía Federal en las averiguaciones, dejando a un lado a las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro.

Un día histórico para la democracia

Distintos dirigentes y dirigentas de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB), que además integran el Comité Ejecutivo de la CLATE, celebraron la noticia.

Luciana Aparecida dos Santos, secretaria alterna de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes de CLATE Y directora de Políticas de los Profesionales de la Educación y la Cultura de la CSPB.

«Desde hace seis años Brasil esperaba la respuesta a la pregunta ¿quién mandó a matar a Marielle y Anderson? La detención de los autores intelectuales es una respuesta para la democracia brasileña«, manifestó Luciana Aparecida dos Santos, secretaria alterna de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes de CLATE Y directora de Políticas de los Profesionales de la Educación y la Cultura de la CSPB.

Y añadió: «Espero que todos los involucrados en este asesinato sean condenados. Marielle era un ejemplo de valentía y lucha por los derechos de los trabajadores. ¡Marielle presente!».

Katia Rodrigues, dirigenta de la CSPB y secretaria de Género y Diversidad de CLATE.

También celebró la noticia la secretaria de Género y Diversidad de CLATE y directora de Género de la CSPB, Katia Rodrigues: «Marielle se convirtió en un símbolo de coraje, resistencia y lucha para todas las mujeres, una fuente de inspiración para miles de jóvenes que sueñan con un futuro, un país igualitario, sin prejuicios ni discriminación. Necesitamos que se haga justicia. ¡Marielle vive! ¡Todas somos Marielle!».

Por su parte, el secretario de Relaciones con los Pueblos Afrodescendientes de CLATE, João Paulo Ribeiro, afirmó: «El asesinato de Marielle puso en evidencia que había un Estado al servicio de los delincuentes. Imagínense cuántas Marielles existen, cuántas ejecuciones no sucedieron en Río de Janeiro o en todo el país, cuántos hombres y mujeres negras, indígenas, no han sido asesinados». Y agregó: «Existe un extermínio cualificado de la población afrodescendiente en Brasil y en América Latina. ¿Por qué no hay acciones para frenar lo que pasa en Haití, por ejemplo?»

João Paulo Ribeiro, secretario de Relaciones con los Pueblos Afrodescendientes de CLATE y director de Relaciones Institucionales de la CSPB.

El dirigente destacó que la noticia de la detención de los autores intelectuales del asesinato de Marielle llegó pocos días después del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo de cada año. «Eso es muy simbólico. Con esta noticia, surge un hilo de esperanza para que se haga justicia y podamos tener un mundo más justo e igualitario para todos».