Caso de proyecto hidroeléctrico de transnacional China sobre Rucalhue río Biobío será expuesto y denunciado ante Comité DESC ONU

El Ciudadano

En el marco de la Evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales y DDHH de actividades empresariales de China en América Latina.

Paula Riffo, integrante de la organización Semillas del Lirkén, intervendrá en Ginebra para dar a conocer ante el Comité DESC de la ONU el conflicto que habitantes de Rucalhue viven ante la permanencia de un nuevo proyecto hidroeléctrico en el río Biobío.

Este 16 de febrero se realizará una transmisión sobre “Evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales y el respeto de los derechos humanos de las actividades empresariales de China en América Latina”.

A continuación, compartimos el escrito de las organizaciones @sdl.rucalhue y @somosbiobio con respecto a la participación de Paula Riffo y enseguida, información sobre transmisión desde Ginebra en el marco de la evaluación DESC ONU:

Nota informativa de Rucalhue Sin Represas y Somos Biobío

Desde hace un par de años llevamos una lucha a cuesta en contra de la central Rucalhue, cuarto proyecto hidroeléctrico que amenaza con terminar con la poca vida que le queda al río Biobío. Hoy comunicamos con mucho orgullo que nos dirigimos rumbo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU. Allá se irá a exponer el caso de la central Rucalhue, que fue incluido en un informe escrito por la sociedad civil latinoamericana dónde se suman antecedentes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Este documento se presentará con el objetivo de colaborar en la evaluación que hace la CDESC al cumplimiento de las obligaciones internacionales y el respeto de los Derechos Humanos de las actividades empresariales de China en América Latina.

Hoy en día la empresa de la central Rucalhue está a la espera de conseguir el interés nacional para poder continuar con su aberrante proyecto, nosotros seguiremos gritándole al mundo que esta central no puede hacerse y llegaremos a todos los rincones necesarios con tal de ponerle fin a la idea de construirla.

Cómo semillas no nos queda más que agradecerte por seguir traspasando barreras llevando el mensaje a quienes no les gusta escucharlo, tanto en Chile como en el extranjero. Sabemos que ni tú ni nadie de semillas no busca reconocimiento individual en esta lucha, solo ganarla, por el río y para el río. ¡Pero después de tanto tiempo mencionarlo para recordarlo no es malo, éxito como siempre!

****************

“Evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales y el respeto de los derechos humanos de las actividades empresariales de China en América Latina”.

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales y el respeto de los derechos humanos de las actividades empresariales de China en América Latina*

En este evento se presentarán los principales hallazgos del informe colectivo basado en el análisis de 14 casos emblemáticos en 9 países latinoamericanos, y las recomendaciones clave que se aspira sean acogidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en la evaluación de China. Con estas recomendaciones se busca que el Estado chino redoble los esfuerzos para cumplir con sus obligaciones extraterritoriales de derechos humanos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...