Carta de PATRICE LUMUMBA desde la prisión. Asesinado por el colonialismo hace 60 años.

PATRICE LUMUMBA



Carta de la prisión de Thysville a la señora Lumumba.



Mi querida esposa,



Te estoy escribiendo estas palabras, sin saber si alguna vez te alcanzarán, o si estaré vivo cuando las leas.



A lo largo de mi lucha por la independencia de nuestro país, nunca he dudado de la victoria de nuestra causa sagrada, a la que yo y mis compañeros hemos dedicado toda nuestra vida.



Pero lo único que queríamos para nuestro país es el derecho a una vida digna, a la dignidad sin pretensiones, a la independencia sin restricciones.



Este nunca fue el deseo de los colonialistas belgas y sus aliados occidentales, quienes recibieron, directa o indirectamente, abierta u oculta, el apoyo de algunos funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas, el organismo al que depositamos toda nuestra esperanza cuando lo apelamos por ayuda.



Sedujeron a algunos de nuestros compatriotas, compraron a otros e hicieron todo lo posible para distorsionar la verdad y manchar nuestra independencia.



Lo que puedo decir es que esto, vivo o muerto, libre o en la cárcel, no es una cuestión de mí personalmente.



Lo principal es el Congo, nuestra gente infeliz, cuya independencia está siendo pisoteada.



Es por eso que nos han encerrado en la cárcel y por eso nos mantienen alejados de la gente. Pero mi fe sigue siendo indestructible.



Sé y siento profundamente en mi corazón que tarde o temprano mi pueblo se librará de sus enemigos internos y externos, que se levantarán como uno solo para decir ‘No’ al colonialismo, al descarado y agonizante colonialismo, para ganar su dignidad en una tierra limpia.



No estamos solos. África, Asia, los pueblos libres y los pueblos que luchan por su libertad en todos los rincones del mundo siempre estarán al lado de los millones de congoleños que no abandonarán la lucha mientras haya incluso un mercenario colonialista o colonialista en nuestro país.



A mis hijos, a los que me voy y a los que, tal vez, no volveré a ver, quiero decir que el futuro del Congo es espléndido y que espero de ellos, como de todos los congoleños, el cumplimiento de la tarea sagrada de Restaurando nuestra independencia y nuestra soberanía.



Sin dignidad no hay libertad, sin justicia no hay dignidad y sin independencia no hay hombres libres.



La crueldad, los insultos y la tortura nunca pueden obligarme a pedir misericordia, porque prefiero morir con la cabeza alta, con una fe indestructible y una profunda creencia en el destino de nuestro país que vivir en humildad y renunciar a los principios que son sagrados para mí.



Llegará el día en que hablará la historia. Pero no será la historia que se enseñará en Bruselas, París, Washington o las Naciones Unidas.



Será la historia que se enseñará en los países que se han liberado del colonialismo y sus títeres.



África escribirá su propia historia y tanto en el norte como en el sur será una historia de gloria y dignidad.



No llores por mi. Sé que mi país atormentado podrá defender su libertad y su independencia.



¡Viva el Congo!

¡Larga vida a África!



Prisión de Thysville.



Patricio Lumumba (gran libertador del Congo, torturado y asesinado un 17 de enero de 1961, hoy hace 60 años).

