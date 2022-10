Bruselas, 24 de octubre de 1992: 40.000 personas de toda Europa se manifiestan contra el racismo

24 de octubre de 2022 Sascha Staničić, portavoz nacional de la Juventud contra el Racismo en Alemania de 1992 a 1995

Imagen: Simpatizantes de YRE Alemania en la protesta masiva del 24 de octubre de 1992 en Bruselas



Por iniciativa de los miembros del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT), 40.000 personas, principalmente jóvenes, se manifestaron contra el racismo en Bruselas el 24 de octubre de 1992. Fue la primera manifestación internacional contra la extrema derecha. De ella surgió la iniciativa Juventud contra el Racismo en Europa (JER por su sigla en alemán, y YAR por su sigla en Inglés), que organizó a miles de jóvenes en muchos países europeos y llevó a cabo muchas acciones y movilizaciones importantes contra el racismo, los nazis y el capitalismo.

En la conferencia fundacional de la JRE en Alemania, «Jugend gegen Rassismus in Europa – JRE», estuvieron presentes 200 jóvenes. La organización se convirtió rápidamente en la iniciativa antifascista más exitosa de Alemania, con grupos en más de cincuenta ciudades.

El trasfondo de la fundación de la JRE fue el aumento de las actividades fascistas en toda Europa. En Alemania, en particular, se habían producido los pogromos y los ataques asesinos en Rostock, Mölln y Solingen. El gobierno federal, todos los partidos establecidos y los medios de comunicación pro-capitalistas habían declarado que la afluencia de solicitantes de asilo era el principal problema del país, el derecho de asilo fue cuestionado (y luego extremadamente restringido en 1993) y los fascistas vieron esto como un impulso. Los partidos nazis, como el NPD o la DVU, se hicieron populares. En algunas ciudades, sobre todo de Alemania Oriental, existían las llamadas «zonas nacionales liberadas», donde los fascistas controlaban las calles y los inmigrantes y antifascistas no podían estar seguros. En este contexto, se desarrolló un movimiento de masas contra el terror racista y fascista y contra el crecimiento de las organizaciones fascistas, especialmente entre los jóvenes, pero también en amplios sectores de la población, en su conjunto. La JRE pudo desarrollarse rápidamente como la organización juvenil más dinámica y activa con un programa político.

Pero el crecimiento del racismo y el fascismo no fue sólo un fenómeno alemán. Tras el colapso del estalinismo en Europa del Este y la antigua Unión Soviética, la izquierda y el movimiento obrero estaban ideológicamente a la defensiva. Sin embargo, la victoria del capitalismo sobre las economías dirigidas burocráticas no tuvo ningún efecto positivo en las condiciones de vida de las masas. En las antiguas economías planificadas estalinistas se produjo una enorme desindustrialización y un desempleo masivo. En los Estados capitalistas occidentales, los asalariados no ganaron nada con la victoria de los capitalistas.

Esto dio lugar a un descontento generalizado, pero dada la aburguesamiento y el giro a la derecha de la socialdemocracia y la falta de alternativas fuertes de izquierda y socialistas, las fuerzas de extrema derecha pudieron canalizar parte del descontento hacia canales racistas. Fuera de Alemania, en Austria el FPÖ era fuerte, en Bélgica el Vlaams Blok y en Francia crecía el Front National, mientras que en Gran Bretaña el Partido Nacional Británico se hacía oír, y en Suecia había intentos de asesinato de activistas de izquierda por parte de la extrema derecha. Pero la reacción de los jóvenes y de los trabajadores también fue un fenómeno europeo, aunque con distintos grados de intensidad en los diferentes países.

Internacionalismo

En última instancia, la JER se distinguió por tres aspectos centrales. El primero era el aspecto internacional. Dijimos que los fascistas están en aumento a nivel internacional y que en muchos países el racismo de Estado estaba empeorando a través de leyes discriminatorias contra los inmigrantes, deportaciones, etc. Así que teníamos que contrarrestarlo a nivel internacional.

Esto comenzó con la manifestación internacional del 24 de octubre de 1992, en Bruselas, en la que participaron más de 40.000 jóvenes de once países diferentes. Cuando el CIT elaboró el plan para esta manifestación en la primavera de ese año, también había escepticismo sobre las posibilidades de éxito de esta campaña, sobre todo entre los camaradas alemanes. Era un plan audaz, pero en aquel momento nos habríamos dado por satisfechos si 5.000 personas hubieran respondido a nuestra convocatoria. El hecho de que fueran 40.000 fue abrumador, pero tuvo que ver con los acontecimientos del verano de 1992, incluidos los pogromos racistas de Rostock. Sin embargo, el éxito de la manifestación es un ejemplo de que, como organización socialista, también hay que tener el valor de tomar iniciativas audaces si se ha hecho un análisis fundamentalmente correcto de la situación. En ese momento, más de 5.000 personas, sólo de Alemania, viajaron a Bruselas. En las dos semanas anteriores al 24 de octubre, acudieron grupos todos los días para organizar los autobuses. En Aquisgrán, las empresas de autobuses incluso pusieron a disposición de los ciudadanos autocares gratuitos.

Siempre hemos valorado mucho los intercambios y las campañas internacionales. Por ejemplo, en 1994, en seis meses, organizamos un campamento internacional en Alemania, en el que participaron 1.200 jóvenes. Para ello, establecimos una oficina en Colonia, y formamos un «equipo de campamento», en el que trabajaban algunas personas remuneradas, pero, sobre todo, muchos jóvenes camaradas de diferentes países se ofrecieron como voluntarios para que el campamento fuera un éxito. Si hubiéramos organizado un campamento de este tipo un año antes, probablemente habrían acudido el doble o el triple de jóvenes, porque en 1994 el movimiento de masas antirracista ya había pasado su punto álgido. Sin embargo, el campamento de la ERY, que se organizó bajo el lema «No pasarán» («No pasarán», el grito de guerra de los antifascistas en la lucha contra el fascismo en la Guerra Civil española) fue un éxito y fue honrado, entre otras cosas, con un reportaje especial en el canal de música MTV.

El hecho de que los espías de la policía británica también estuvieran presentes en el campamento sólo se conoció años después. Que la JRE también estaba siendo observada e infiltrada en Alemania nos quedó claro en el momento en que los miembros del Bundestag (Parlamento alemán) fueron advertidos por el Servicio de Seguridad del Estado de que la JRE estaba planeando ocupaciones de oficinas (una posibilidad que sólo habíamos discutido internamente).

Anticapitalismo

En segundo lugar, la JER ha dicho que hay que luchar contra las causas del fascismo y el racismo, y también ha señalado claramente que tienen su origen en la sociedad capitalista. No lo dejamos en apelaciones morales contra la inhumanidad de los nazis. Explicamos que el crecimiento de los nazis está directamente relacionado con los problemas sociales, las contradicciones sociales, el desempleo masivo, los recortes sociales y el miedo al futuro. También explicamos que la mejor lucha contra el racismo es la lucha común por la mejora social de los trabajadores y los jóvenes de todas las nacionalidades.

En tercer lugar, creíamos que había que enfrentarse a los nazis, que fieles al lema «el fascismo no es una opinión sino un crimen», no debían concederse los derechos democráticos que querían abolir. Así, en las movilizaciones masivas directas contra las actividades fascistas, hemos conseguido impedirlas en repetidas ocasiones. Sin embargo, había una diferencia importante con la estrategia de otros grupos anarquistas y de izquierda: siempre intentamos preparar esas acciones con la mayor publicidad posible y movilizar a amplios sectores de la juventud y la clase obrera.

Festival de la YRE en Liverpool

Acciones de la JER

Así que hubo innumerables acciones a nivel local en las que impedimos reuniones fascistas, y marchas y organizamos puestos de información muchas veces. El grupo de la JRE en Lindau, por ejemplo, se disfrazó de «Jóvenes de extrema derecha (JRE)». Se introdujo con engaños en una reunión de los «republicanos» de extrema derecha y la interrumpió. En Kassel, organizamos una manifestación con 1.800 participantes, que pasaron por delante de las casas de los cuadros nazis y los delataron. En Colonia, aislamos al principal nazi de la ciudad en su barrio bajo el lema «No hay pan para Manfred Rhous» y conseguimos que se marchara. Hicimos trabajo de barrio en urbanizaciones de Alemania del Este. Pero también participamos en la organización de una huelga de aprendices en Siegen contra el cierre de una acería y organizamos protestas en Stuttgart contra los recortes en los centros juveniles. Sin duda, las acciones más exitosas fueron la prevención de dos congresos nacionales del partido fascista NPD en 1993.

En aquel momento, junto con los sindicalistas de Turingia, perseguimos al NPD por tres estados federales del centro de Alemania, lo que pasó a la historia como el «Tour d’Antifa». En aquel momento, el NPD sólo había anunciado que celebraría su conferencia del partido en Turingia y nosotros habíamos movilizado a cientos de antifascistas con bastantes coches hasta Erfurt. Allí recibimos por primera vez la información de que el NPD se reunía en Fulda, donde realizamos una manifestación por toda la ciudad, para luego ser informados de que los fascistas habían iniciado su conferencia de partido en Coppenbrügge, en la Baja Sajonia. Junto con los habitantes de la zona, la JRE asedió el edificio de la conferencia y obligó al NPD a interrumpir el acto. Una segunda conferencia del partido NPD fue prohibida en Baviera por temor a protestas similares de la JRE.

Acciones similares de la JER tuvieron lugar en otros países. En particular, la campaña de la JER en Gran Bretaña contra la sede del Partido Nacional Británico en Londres fue un gran éxito, que condujo a varias manifestaciones masivas y finalmente al cierre de la oficina del BNP.

También organizamos conciertos antifascistas. En uno de ellos, en el marco de la conferencia nacional de la JER celebrada en 1994 en Fráncfort del Meno, actuó, entre otros, Justin Sullivan, cantante de la exitosa banda británica New Model Army. La JER británica llegó a editar un CD de muestra, para el que grupos como Chumbawamba, Jamiroquai y Björk aportaron canciones.

Casi legendario fue el servicio de vigilancia y médico de la JER para las manifestaciones. Esto era muy importante para nosotros porque queríamos oponernos tanto a los nazis como a la policía, que a menudo actuaba contra los antifascistas. Nos movilizábamos de forma unida y organizada, en la medida de lo posible, para poder ofrecer una protección eficaz a todos los participantes en la manifestación. Cuando se produjeron violentos enfrentamientos entre los partidarios de los Lobos Grises fascistas turcos y los antifascistas en la gran manifestación tras el mortal incendio provocado en Solingen, la Cruz Roja alemana retiró a sus paramédicos de la manifestación para su propia protección y sólo los paramédicos de la JER pudieron atender a los heridos.

Parte del movimiento obrero

La JER no pretendía ser la única fuerza que luchaba contra la extrema derecha. Siempre tuvimos claro que queríamos luchar y movilizarnos con todas las partes de la izquierda y del movimiento obrero contra los fascistas. Formamos muchas alianzas de acción con grupos de jóvenes sindicalistas y con otros grupos antifascistas, con organizaciones de izquierda. La manifestación de octubre de 1992 en Bruselas contó con el apoyo de diferentes comités de organizaciones juveniles sindicales. El secretario nacional de la juventud del sindicato químico, por ejemplo, participó en la conferencia nacional de la JRE de 1994 en Alemania. Cuando el gobierno alemán debatió la prohibición de la JRE en 1994, hubo mucha solidaridad, sobre todo de las juventudes de la DGB, la federación de sindicatos alemanes.

Pero la JER era sin duda la organización juvenil que más crecía en aquella época, aunque éramos más un movimiento organizado que una organización permanente. En su apogeo en Alemania, teníamos grupos en más de cincuenta ciudades. Ciertamente, había más de mil jóvenes más o menos organizados. En toda Europa, la JER organizó y activó ciertamente a muchas decenas de miles.

El atractivo de la JER, en aquella época, era la combinación de un concepto organizativo abierto y acogedor, la orientación hacia las movilizaciones de masas y los enfrentamientos directos contra los fascistas, combinado con la lucha contra las causas del crecimiento del racismo y el fascismo. De este modo, la JER se diferenciaba de los grupos antifa autónomos, que a menudo actuaban de forma cerrada y casi clandestina, y parecían más bien elitistas. Y la JER también se diferenciaba de los intentos de las fuerzas burguesas y socialdemócratas de llevar a cabo un antifascismo puramente moral, que no abordaba el racismo de Estado de las clases dominantes ni las causas sociales del racismo y el fascismo.

Lecciones

La YRE funcionó en un momento en el que el movimiento obrero y la izquierda, en general, estaban muy a la defensiva. Muchos jóvenes que habrían participado en organizaciones juveniles socialistas en los años 80 sólo estaban dispuestos a participar en cuestiones individuales, como el fascismo y el racismo. Nosotros partimos de ahí e intentamos explicar las causas sociales del racismo y el fascismo a través de la labor educativa y los debates. Hoy, la crisis social es mucho más profunda. Ahora, con la AfD (Alternativa para Alemania), hay un partido populista de derechas con fascistas en sus filas que representa un nuevo y peligroso fenómeno y ha penetrado en amplios sectores de la población.

Las actividades antirracistas y antifascistas deben estar estrechamente vinculadas a la lucha contra la crisis capitalista, los recortes sociales y los despidos. Ante las múltiples crisis del capitalismo, existe el peligro de que crezca el nacionalismo. Esto sólo se puede frenar con una respuesta convincente de la izquierda e internacionalista. Muchos jóvenes, pero también los trabajadores de más edad y los desempleados ven estas conexiones. Hoy existe de nuevo la posibilidad de construir organizaciones fuertes que lideren la lucha contra el fascismo y la lucha contra el capital. Sin embargo, en Alemania, en los últimos años, el partido de izquierdas DIE LINKE y su organización juvenil linksjugend (‘sólid’) han perdido la oportunidad de construir una fuerte alternativa de izquierdas a los partidos establecidos que también pueda hacer retroceder a los populistas de derechas y a los fascistas. En cambio, la adaptación del DIE LINKE a trabajar dentro del sistema, sobre todo en su participación en los gobiernos regionales y municipales con los socialdemócratas y los verdes procapitalistas, ha aumentado enormemente el espacio para la AfD.

Esto no niega la importancia de las amplias campañas antirracistas de los sindicatos, las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales, especialmente cuando se trata de impedir las marchas nazis y otras actividades fascistas. Pero el pantano fascista sólo puede ser drenado si se combaten las causas. Y éstas radican en el sistema capitalista.

Una cosa, sobre todo, debe sacarse de la YRE: la resistencia debe ser internacional. Hoy, en vista de la crisis mundial del capitalismo, esto es aún más cierto que hace treinta años.

