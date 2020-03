Bloque territorial de Unidad Social exige Cuarentena total y salarios garantizados – Es necesario movilizarnos por nuestros derechos

Esta coordinación territorial agrupa a las mesas de Unidad Social comunales de Arica a Coyhaique. Este bloque territorial anunció públicamente su conformación el sábado 28 de marzo, en medio de la crisis sanitaria y económica que vive nuestro país.

Los movimientos sociales agrupados en este bloque, exigen que se decrete cuarentena total , con urgentes medidas de protección social, de manera que no sean las y los trabajadores quienes paguen los costos de la crisis.

Declaración:

Bloque Territorial de Unidad Social anuncia su constitución nacional y exige medidas sociales, económicas y sanitarias ante la emergencia del Covid-19

Después de 40 años de neoliberalismo en Chile, el sistema ha precarizado a tal punto nuestras vidas que ha privatizado y nos ha despojado la dignidad en aspectos tan esenciales de la vida como la Salud, la Vivienda, la Jubilación, la Educación y el agua, entre otros.

Es por eso que los pueblos organizados en todo el territorio nacional, desde el Desierto hasta la Patagonia, desde la Costa hasta la Cordillera, en las islas, los valles y las pampas, en los campos y las ciudades; nos cansamos de este sistema y nos unimos para derrotarlo, pues sólo la lucha y la organización pueden ir cimentando el camino de una nueva sociedad basado en lo común y en la dignidad para tod@s. A lo largo y ancho de todos los rincones, las luchas sectoriales y territoriales fueron convergiendo en las distintas Mesas Territoriales y de Unidad Social que fueron levantándose en las distintas comunas, provincias y regiones. Hoy, hemos dado un nuevo pequeño gran paso al articular por primera vez las distintas mesas locales en lo que denominamos el Bloque Territorial de Unidad Social.

La revuelta iniciada el 18 de Octubre del año pasado abrió un camino de profundas transformaciones del modelo que augura un cambio social que nos llena de esperanza. El proceso popular constituyente se encuentra en marcha desde entonces y pese a las cocinas políticas de noviembre, sabemos que nada ni nadie nos trancará el paso. Los administradores del modelo, -el empresariado usurero y el gobierno criminal-, no dudaron en responder a nuestro levantamiento con la fuerza militar. Más de 40 asesinad@s, más de 300 de mutilad@s y más de 2.500 encarcelad@s fue la respuesta de un gobierno que debe renunciar y tarde o temprano deberá responder ante la justicia.

Pero ya nos habíamos encontrado y no nos vamos a soltar. En las protestas, asambleas y cacerolas, un nuevo Chile comenzó a nacer, y así, nos preparamos para un Marzo lleno de lucha cuya fuerza quedó demostrada en sus primeras semanas. No obstante, la pandemia del Covid-19 nos obligó a ser responsable con nuestros pueblos –algo que este gobierno no conoce- y suspendimos diversas manifestaciones en pos de preservar lo más valioso que tenemos: nuestras vidas.

Este repliegue sanitario en ningún caso implica el cese de la movilización social. El proceso popular constituyente se mantiene pese a su nuevo itinerario y la huelga humanitaria surgió como nueva forma de lucha y resistencia. La solidaridad es nuestra principal arma en todos los casos frente a un empresariado que no le importa la vida de l@s trabajador@s y a un gobierno que sólo sabe hacer negocios con fondos públicos y sacar militares a la calle. Así, junto con dar a conocer nuestra constitución nacional de las mesas territoriales de unidad social, deseamos dar a conocer las medidas exigidas para hacer frente a la actual crisis sanitaria y su consecuente crisis económica que significa para millones de personas, además que con el teletrabajo, las labores de cuidado y crianza se han visto precarizados más aún, situación que solo agrava la presión y sobrecarga sobre las mujeres jefas de hogar.

Las Mesas Territoriales y de Unidad Social Locales, agrupadas a nivel nacional en el Bloque Territorial, denunciamos enérgicamente la insuficiencia de medidas y políticas por parte del gobierno para enfrentar la actual crisis derivada del Covid-19, en cuanto a prevención y reacción eficaz frente a esta pandemia, por lo que exigimos al gobierno y al congreso, que es la ocasión para de una vez por todas tomar en cuenta la voz de la gente, que reclama una cuarentena total con medidas de protección social, que contenga medidas inmediatas tales como:

1.- Paralización total de actividades laborales que no sean esenciales o de primera necesidad para la ciudadanía. Es decir, Cuarentena Total.

2.- Aseguramiento de servicios de salud, básicos y de emergencia. Extremar las medidas de seguridad y cuidado para tod@s l@s trabajador@s de la salud y aquell@s que prestan servicios básicos y de emergencia; Capacitación y Actualización constante de Protocolos en Vigilancias Epidemiologicas.

3.- Abastecimiento a centros de salud con todos los insumos médicos que requieran y otorguen total seguridad a l@s trabajador@s del área salud. Aplicación de vacunas contra influenza a trabajador@s primera línea ( farmacias, transporte, supermercados, y trabajadores de la educación, etc);

4.- Fijación de precios de insumos médicos, alimentos y artículos de primera necesidad (a los precios pre emergencia sanitaria) y aplicar tolerancia cero contra la colusión y el lucro desmedido del sector privado. Gratuidad del test covid-19 para la ciudadanía y aplicación masiva de test.



5.- Mayor control sanitario y fortalecer seguimiento a l@s posibles infectad@s;

6.- Ocupación gratuita por parte de la red pública de toda instalación privada que resulte necesaria para aumentar la dotación de camas críticas para enfrentar la crisis en cada región. No a la utilización de recursos públicos para la realización de negocios con privados. Que los seguros privados de salud (isapres) aporten al abordaje de este problema de salud que nos involucra a todas y todos. Exigimos que se levante la restricción de emitir y pagar licencias médicas que se ha emitido por parte del ministerio de salud.

7.- Disponer a las FFAA para trabajar en la preparación de insumos médicos (mascarillas, Sabanillas, etc.) como se ha realizado en otros países. Necesitamos profesionales de la salud en las calles, no más militares.

8.– A los trabajadores/as sujetos de cualquier paralización a causa de la contingencia sanitaria, se les debe asegurar el pago de todos los sueldos, salarios, remuneraciones en general, y derechos previsionales y de salud. Derogación del dictamen 1283/006 de la Dirección del Trabajo que suspende temporalmente las obligaciones contractuales del empleador, y freno a la ley que impulsa el gobierno que pretende oficializar el abuso patronal.

9.- Subsidios para trabajadores independientes, informales y subcontratad@s. Ayudas económicas para las familias más vulnerables;

10.- Ayuda económica real a pymes, trabajadores independientes y subcontratad@s;

11.- Suspensión universal de cobros de servicios básicos (electricidad, agua, telefonía, internet… etc.), además de créditos hipotecarios y de todo tipo;

12- Medidas de protección del empleo ante la ola de despidos arbitrarios e injustificados.

13.- Adelantar operaciones de declaraciones de renta para todos los trabajador@s independientes eliminando el porcentaje de descuento;

14.- Mayor entrega de recursos a municipios para apoyo comunitario hacia l@s vecin@s

15.- Libertad inmediata a l@s pres@s polític@s para que enfrenten la crisis junto a sus familias. Cambio de medida Cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario ahora.

16.- No al traspaso de las pérdidas de los fondos de pensiones a los trabajadores, que sean asumidas íntegramente por las AFP, que las pensiones sean protegidas y posibilidad de disponer de los Fondos de Pensiones.

17.- Medidas especiales para territorios aislados como la región de Aysén (por ejemplo), recursos para implementar más camas para pacientes críticos y adquisición de ventiladores mecánicos.

18.- Poner especial atención a que no se dejen de atender los casos de violencia intrafamiliar y de agresiones a las mujeres que al verse recluidas están obligadas a cohabitar con sus agresores, exigir que la fiscalía pueda habilitar instancias permanentes de atención a denuncias y medidas de protección que se puedan manejar dentro de esta contingencia.

19.- Como medida económica que se suspendan los pagos de obligaciones crediticias de las familias y hogares mientras dure esta pandemia, ya que los esfuerzos principales en las familias serán el proveer alimentos y cuidados para prevenir el contagio y/o hacer frente a la crisis.

20.- Que el Estado garantice el funcionamiento del transporte público, con los resguardos sanitarios correspondientes, en especial en regiones donde existan flotas locales de micros, que necesitan apoyo económico.

Asimismo, como Mesas Territoriales y de Unidad Social, informamos que el día Lunes 30 de Marzo recurriremos a los tribunales de justicia en distintas regiones e interpondremos Recursos de Protección para que se declare cuanto antes cuarentena total (con las garantías sociales correspondientes). Con respecto a esto, también pondremos a disposición de la ciudadanía un formulario tipo para que tod@s quienes quieran también realicen esta acción legal en todo Chile, en modo protesta y presión ante la tozudez e indiferencia de las autoridades.

Convocamos a tod@s los territorios, organizaciones y ciudadan@s, a manifestarse con un Cacerolazo Nacional este día Lunes 30 de marzo a las 21:00 hrs exigiendo «CUARENTENA TOTAL CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL», medida que ha

dado gran resultado en otros países que han enfrentado esta misma realidad. Así mismo, llamamos a ocupar ventanas y balcones como espacio de difusión de nuestras demandas históricas como forma de mostrar que el movimiento social sigue en pie.

Finalmente, hacemos un llamado a la Unidad, a la Organización y a la Solidaridad de la ciudadanía y al autocuidado. Hoy más que nunca a nivel país debemos estar junt@s, organizad@s y atent@s, ya que ante la incapacidad de gestión de un gobierno indolente, una vez más se comprueba que «SOLO EL PUEBLO CUIDA AL PUEBLO».

NOS CANSAMOS, NOS UNIMOS y NOS CUIDAMOS BLOQUE TERRITORIAL – UNIDAD SOCIAL

Para ver declaración original hacer clic Aquí

Me gusta: Me gusta Cargando...