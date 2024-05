Biden: Una ruptura potencial

Enviado por Shahar

La vinculación pública de Biden de los envíos de armas estadounidenses con la conducta de Israel podría ampliar una brecha entre él y Netanyahu, con quien habló por teléfono el lunes. Esa conversación se produjo cuando Israel ordenó la evacuación de decenas de miles de civiles de Rafah y lanzó ataques cerca de las zonas fronterizas de la ciudad.

Biden dijo que las acciones de Israel en Rafah aún no habían cruzado la línea roja para ingresar a zonas densamente pobladas, incluso si sus acciones habían causado tensiones en la región.

“No han entrado a los centros poblados. Lo que hicieron está justo en la frontera. Y está causando problemas, en este momento, en términos de Egipto, con el que he trabajado muy duro para asegurar que tengamos una relación y ayuda”, dijo.

Dijo que había transmitido a Netanyahu y a otros líderes israelíes que el apoyo estadounidense a las operaciones en centros de población era limitado.

“Le he dejado claro a Bibi y al gabinete de guerra: no obtendrán nuestro apoyo si de hecho atacan estos centros de población”, dijo.

Más tarde, Biden describió haber advertido a Netanyahu sobre los riesgos de quedar estancado en Gaza, estableciendo paralelismos con la experiencia estadounidense en Afganistán e Irak.

“Le dije a Bibi: ‘No cometas el mismo error que cometimos en Estados Unidos. Queríamos atrapar a Bin Laden. Les ayudaremos a conseguir a Sinwar’”, dijo, refiriéndose al líder de Hamás en Gaza. “Tenía sentido capturar a Bin Laden; No tenía sentido intentar unificar Afganistán. En mi opinión, no tenía sentido pensar que en Irak tenían un arma nuclear”.

El conflicto en Medio Oriente ha consumido gran parte del tiempo de Biden en los últimos meses, incluso mientras trabaja para promover su historial interno entre los votantes estadounidenses. Su firme apoyo a Israel ha generado protestas e ira, incluso en los campus universitarios y en sus eventos, donde carteles lo han etiquetado como «Joe Genocidio».

Cuando se le preguntó sobre las manifestaciones, Biden dijo el miércoles: “Absolutamente, escucho el mensaje”.

Pero advirtió contra las protestas que se desvíen hacia el discurso de odio o el antisemitismo.

“Existe un derecho legítimo a la libertad de expresión y de protesta. Hay un derecho legítimo a hacer eso y ellos tienen derecho a hacerlo”, dijo. “Pero no existe un derecho legítimo a utilizar discursos de odio. No existe un derecho legítimo a amenazar a los estudiantes judíos. No existe un derecho legítimo a bloquear el acceso de las personas a clase. Eso va contra la ley”.