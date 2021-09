Banco Central: Entre La Miseria y el Chantaje

por Benjamín Lobos

IDEAS SOCIALISTAS 05 . 09 . 21

Esta semana EL Banco Central sorprendió a la economía, con un aumento de la tasa de política monetaria (TPM) – en el mundo de izquierda, figuras del frente amplio y el Partido Comunista salieron contra Mario Marcel, presidente del Banco Central, acusándolo de estar presionando para evitar el cuarto retiro y cortar el gasto fiscal.

Desde nuestra perspectiva, aunque la denuncia presentada por el Frente Amplio y el Partido Comunista es correcta, a la vez, es carente de explicar a las mayorías lo que es el Banco Central, como paladín defensor de los grandes capitales contra las mayorías y sostenedor de la economía de hambre del capitalismo chileno.

La inflación y el Chantaje.

El Banco Central quiere establecer que “los retiros están produciendo un aumento del consumo, lo que esta aumentando la inflación”. Esto no es más que un corolario de una economía de hambre , donde los recursos son mínimos para la clase trabajadora y de millones para los empresarios.

Lo que hay más de fondo es que dado que los trabajadores lograron retirar ahorros de las AFP, esto está produciendo aumentos en los precios, ¿Pero acaso a las constructoras, supermercados, empresas de gas, aumentaron sus costos, sus insumos? Por supuesto que no, pero esto no lo dice ni Marcel ni el Banco Central, la colusión de los monopolios chilenos ante los retiros elevando el costo de la vida, no es parte del informe entregado por el Banco Central, ¿Dónde está la supuesta autonomía e imparcialidad del Central?

Es decir, lo que esta de fondo es el control de los precios, hoy en manos de los grandes monopolios, pero esto se lo callan todos los economistas, ni el partido comunista ni el frente amplio dicen algo, incluso Gabriel Boric sale a respaldar la supuesta autonomía del BC.

El Banco Central mira la economía desde un punto de vista monetario, donde todo se rige por la cantidad de liquidez que hay en el mercado. Lo que no ve o no quiere ver , es que esa liquidez está sometida a los monopolios comerciales y financieros. Es decir, el mantener la inflación en la meta del 3% es una medida construida teóricamente para favorecer a los empresarios, sin cuestionar el rol de los grandes conglomerados que presionan los precios de mercado, mucho menos en establecer planes económicos para superar a estos grupos, cuestión que implicaría afectar la estabilidad económica del “país”, pero que no es mas que la estabilidad de un puñado de capitalistas.

Asi, el “autónomo” Banco Central va más allá aún y plantea:

“… es muy probable que nuevos retiros de ahorros previsionales, más aún la probabilidad de retirar el 100% de ellos, lleven a los distintos agentes a considerar que está ocurriendo un cambio estructural en la base de ahorro de la economía, la que ha sido clave para el desarrollo del país, la dinámica de la inversión y el acceso del fisco a financiamiento a un costo adecuado”

Acá muestra su carácter no autónomo y absolutamente político, lo que está de fondo es la defensa del sistema de AFP y el sistema financiero, es decir todo el modelo heredado de la dictadura, que según a ojos del BC, ha sido clave para el desarrollo del país. En otras palabras lo que quiere Marcel Y el Banco Central es mantener el sistema de AFP, para no producir algún cambio que pueda incomodar a los capitales, que ocupan nuestros ahorros para acrecentar sus fortunas, mientras la mayoría se queda con pensiones de hambre.

El Banco Central no quiere que se ponga en cuestión la caja grande de dinero líquido que ha sido el motor de la inversión y especulación de los grandes grupos económicos, tanto nacionales como internacionales (fundación sol: ¿AFP para quién?), lo de fondo, es que esos grupos económicos han sido el sostén de la economía de hambre de los trabajadores en Chile. El chantaje del Central está en hacernos creer que esta estabilidad nos conviene a todos, cuando han sido los grandes capitalistas los favorecidos en desmedro de la mayoría de los trabajadores.



Los grandes ganadores de la pandemia: La Transferencia de Liquidez a los Bancos

Pero hay un olvido del Banco Central , en el informe de política monetaria no se comenta todo el dinero que se está entregando a la banca desde el inicio de la pandemia (Ver en Banco Central)

El argumento de estos dineros, es para que los bancos “puedan seguir prestando dinero a las pequeñas empresas y los hogares” pero desde el inicio de la pandemia los créditos a hogares han caído, las colocaciones de crédito han disminuido fuertemente (fuente CMF), lo que ha aumentado son las ganancias de los bancos, asi, el banco mas grande de Chile, Banco Chile, aumentó sus ganancias en 376 % en un año (fuente: Fundación Sol), lo que tampoco es parte del resumen ejecutivo del informe del banco central, es que lo traspasado a los bancos corresponde al 15% del PIB, 4 mil millones de dólares a cada banco.



La Política Económica de la Miseria y el rol del Imperialismo

Hace una semanas las grandes aseguradoras de Estados Unidos recurrieron al mismo Biden para pedir su intervención en el retiro de los fondos de pensiones en Chile. En particular el gremio de aseguradoras de Estados Unidos (del cual forman parte compañias como Metlife y Principal) plantearon que Estados Unidos debia “proteger la seguridad del sistema de pensiones Chileno del desfinanciamiento y la expropiación”, esto es una escalada de intervencion imperialista vista solo en los años 70 en la minería ante las expropiaciones de la unidad popular (Expropiación de Anaconda Copper, 1971). En concreto, los conglomerados aseguradores son directos:

“El impacto micro y macroeconómico perjudicará a nuestros consumidores y esperamos que se detenga la tendencia negativa del desfinanciamiento, por lo que solicitamos la consideración de su departamento, con el fin de que Estados Unidos pueda respaldar la seguridad del sistema de pensiones de capitalización chileno, frente la desfinanciamiento y la expropiación.” Fuente: Diario Financiero.

La miseria del Banco Central es justamente su dependencia de los grandes capitales financieros. Esto ha llevado a la burguesía chilena a actuar bajo los marcos de los capitales Extranjeros, sacando su pedazo correspondiente de la torta, manteniendo a Chile como un país subordinado a las inversiones extranjeras, cuestion que ha dejado a Chile como un pais atrasado, con poco valor agregado en sus productos, sometido a la entrada y salida de capitales.

Como corolario para los trabajadores se desprende que para que se haga efectivo el miedo de Marcel y el Banco Central ( nos referimos a destruir el sistema de pensiones), se debe luchar contra los grandes capitales extranjeros, esto implicará tener una polítíca económica que pueda hacer frente a los embates del capital, Por eso la importancia de abrir la discusión a los sindicatos bancarios y de trabajadores, para un nuevo banco Central y política económica, que parta del bienestar de las mayorías trabajadoras y no de la estabilidad de la economía capitalista del hambre

