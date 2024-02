Austria: 90 años de la guerra del “austrofascismo” contra la clase trabajadora

21 de febrero de 2024 Laura Rafetseder, Ofensiva Sozialistische (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Austria)

Imagen: Viena, 12 de febrero de 1934.

El 12 de febrero se cumplió el 90º aniversario de una breve guerra civil en Austria, cuando los trabajadores intentaron derrotar los crecientes ataques del entonces gobierno “austrofascista” contra el movimiento obrero y los derechos democráticos. El siguiente texto de Laura Rafetseder es una versión adaptada de un artículo publicado originalmente en 2004.

El 12 de febrero de 2024 se cumple el 90º aniversario de la consolidación del poder por parte del “austrofascismo”, es decir, los fascistas austríacos que querían mantener una Austria independiente y no unirse a la Alemania de Hitler. En una breve guerra civil, el ejército austríaco, la policía y las milicias fascistas –las llamadas “Heimwehr”– dispararon contra edificios municipales y tribunales y dictaron cientos de sentencias de muerte sumarias contra socialistas y activistas sindicales. Todas las organizaciones independientes del movimiento obrero fueron prohibidas.

Unas semanas más tarde, el régimen proclamó una nueva constitución que declaraba a Austria un Estado autoritario y fascista sobre una base cristiana, el llamado “Ständestaat”, un “Estado corporativo”. En última instancia, los principales beneficiarios políticos de estos acontecimientos fueron los nazis pro-Hitler, que finalmente pudieron imponerse durante los años del austrofascismo.

La victoria de los nazis en Alemania en 1933 y el aplastamiento de lo que había sido el movimiento obrero más fuerte del mundo fue un shock tremendo. A nivel internacional, muchos trabajadores llegaron a la conclusión correcta de que había que luchar contra el fascismo, si era necesario con las armas en la mano. Sólo unos días antes de la guerra civil austríaca, fascistas y extrema derechas de París intentaron asaltar el parlamento francés, en enfrentamientos que dejaron 17 muertos. En las “jornadas de febrero” en Austria, por primera vez a nivel internacional, los trabajadores se levantaron en resistencia armada contra el fascismo. En diferentes pueblos y ciudades de Austria, cientos de trabajadores y jóvenes, socialistas y comunistas, se levantaron para defenderse de los cañones y ametralladoras del ejército y de los paramilitares fascistas.

En Austria, en los años 1920 y 1930, la crisis capitalista, la miseria social, pero también la lucha de clases y la resistencia, eran parte de la vida cotidiana de los trabajadores y jóvenes austriacos en los años anteriores a 1934. Desde 1918, el impacto de los acontecimientos revolucionarios del final La Primera Guerra Mundial había dejado su huella en la burguesía. De hecho, el movimiento obrero austriaco había tenido una de las claves de la revolución socialista internacional de 1918/1919. La victoria del fascismo fue un efecto tardío de la oportunidad revolucionaria perdida después de la Primera Guerra Mundial y marcó el final de una serie de derrotas de la clase trabajadora.

Ola revolucionaria y el papel de los líderes austromarxistas

En 1917 triunfó en Rusia la Revolución de Octubre. Este acontecimiento no sólo ayudó a poner fin a la guerra mundial, sino que también provocó conmociones en toda Europa. Pronto, las masas de izquierda en las organizaciones socialdemócratas tradicionales y los nuevos partidos socialistas y comunistas fueron la expresión de una radicalización del movimiento obrero. La cuestión de una ruptura con el capitalismo y la revolución socialista ya no estaba sólo en los programas de los partidos obreros, sino que de hecho estaba en la agenda. En Baviera y Hungría, inspiradas en el modelo ruso, se formaron repúblicas soviéticas. En Italia, los trabajadores ocuparon sus fábricas. En Alemania, la revolución estaba en juego: el primer gobierno después de la revolución de 1918 copió el nombre del gobierno bolchevique de Rusia, pero buscó estabilizar el capitalismo. En Austria, los movimientos huelguistas de 1918 condujeron al fin de la monarquía y a la formación de un movimiento soviético a nivel nacional.

Sin embargo, el capitalismo sobrevivió a estos acontecimientos, tanto en Austria como en el resto de Europa, con excepción de Rusia. El Partido Obrero Socialdemócrata de Austria (SDAP) era, en aquel momento, el partido obrero más grande del mundo en relación con su población. Esto fue especialmente cierto después de que el imperio austrohúngaro se fragmentara al final de la Primera Guerra Mundial en diferentes estados nacionales. Esto dejó a Austria con una población de sólo seis millones y medio de personas. Los líderes socialdemócratas desempeñaron un papel ambivalente en el proceso en ese momento, frenando la revolución y, de hecho, salvando el capitalismo, aunque a veces utilizaron frases radicales. Como partido gobernante en 1918-1920, los líderes del SDAP trabajaron junto con las fuerzas burguesas contra la revolución socialista. Al mismo tiempo, el ala izquierda austromarxista del SDAP, en torno a Friedrich Adler y Otto Bauer, en particular, logró impedir con palabras radicales la formación de un nuevo partido comunista de masas. Una y otra vez se hizo referencia a los logros que la burguesía había concedido en la crisis revolucionaria de 1918/1919. Los dirigentes del partido SDAP prometieron a los trabajadores que esto era sólo el comienzo y que el socialismo se implementaría gradualmente en los próximos años.

Quitar los “escombros revolucionarios”

La jornada de ocho horas, la legislación social, las normas de protección laboral e incluso la república parlamentaria fueron entendidas desde el principio por las fuerzas burguesas como producto de una época de caos y de sacudimiento de su poder. Contrariamente a las promesas de los socialdemócratas de “llenar el caparazón parlamentario con contenido socialista”, el movimiento obrero se encontró políticamente a la defensiva después de que la ola revolucionaria amainó. Desde 1920, Austria estuvo gobernada por un bloque de partidos de derecha, cuya fuerza principal era el Partido Social Cristiano (CSP, cuyo legado sigue vivo en el conservador Partido Popular Austriaco de hoy). Sólo la “Viena Roja”, con sus ejemplares viviendas públicas, servicios sociales, reformas escolares e impuestos municipales redistributivos, se convirtió en un modelo de izquierda. Especialmente en tiempos de profunda crisis económica a finales de la década de 1920, Viena se destacó como la gran esperanza de millones de trabajadores en todo el país.

Una vez más, los líderes socialdemócratas prometieron escapar del callejón sin salida capitalista implementando lentamente este modelo en toda Austria. En 1929, 718.000 personas eran miembros del Partido Socialdemócrata de Austria. En Viena, más de un tercio de la población residente con derecho a voto eran miembros. El partido controlaba todos los sindicatos importantes, pero también otras organizaciones de masas (mujeres, jóvenes y asociaciones culturales) y tenía su propia formación armada, con 60.000 hombres: la Liga de Protección Republicana (“Republikanischer Schutzbund”).

Sin embargo, en ningún momento los líderes socialdemócratas pusieron seriamente en duda el poder estatal y la propiedad privada de los medios de producción. Sobre el papel, tenían planes de socialización, pero permanecieron en los cajones de la mesa y no constituían una guía real para la acción política de los líderes del SDAP. Sin embargo, sectores importantes de la burguesía y sus representantes percibían cada vez más la mera existencia de este poderoso movimiento –así como la existencia de la “Viena Roja”– como una amenaza insoportable. La exigencia de la retirada definitiva de “los restos revolucionarios” ya había sido planteada en 1924 por el entonces Canciller Federal, Seipel (CSP). Sin embargo, en aquel momento aún no se sabía qué medios se utilizarían para conseguirlo.

Crisis capitalista

En 1929, la caída del mercado de valores en Nueva York marcó el comienzo de la crisis económica más profunda en la historia del capitalismo. Para grandes sectores de la población austriaca, los “dorados años 20” ya eran una entidad desconocida. La economía austriaca padecía una persistente crisis estructural desde 1918. En ningún momento el desempleo cayó por debajo del 8 por ciento. Incluso en los cinco años anteriores a la crisis bancaria de Creditanstalt (CA) en 1931, se perdieron 150.000 puestos de trabajo en la industria austriaca. Al igual que en Alemania, la crisis económica mundial tuvo un efecto particularmente fatal. En 1933, 557.000 (26%) personas estaban registradas oficialmente (!) como desempleadas, aunque sólo el 60% de ellas recibían ayuda estatal.

A pesar de que una gran parte de la masa cada vez mayor de desempleados no recibió ninguna prestación, el gasto estatal siguió aumentando. Una cuarta parte de todo el gasto estatal tuvo que utilizarse únicamente para pagos a los desempleados. Esta cifra indica la total falta de perspectivas y la desesperanza de superar la crisis en las condiciones existentes. Al mismo tiempo, los principales círculos económicos y gubernamentales pedían medidas de reestructuración cada vez más urgentes y amplias.

Crisis del movimiento obrero

En enero de 1927, una milicia de derecha mató a tiros a un inválido y a un niño durante una marcha del Schutzbund en Schattendorf, Burgenland. Cuando el tribunal burgués absolvió a los asesinos en julio del mismo año, se produjeron huelgas espontáneas y una manifestación masiva frente al Palacio de Justicia de Viena. La dirección del Partido Socialdemócrata pidió moderación; el resultado fue un caos total y un fiasco para todo el movimiento obrero. Cuando finalmente el Palacio de Justicia ardió en llamas, el presidente del gobierno y de la policía dieron la orden de disparar: 85 muertos y 600 heridos. Esta drástica derrota fue el preludio de nuevos acontecimientos.

Las promesas proclamadas en el programa del partido SDAP de 1926 (“Linzer Parteiprogramm”) de recurrir a la dictadura del proletariado, si fuera necesario, habían demostrado ser ineficaces. Bajo las condiciones de la crisis económica mundial, las condiciones generales de lucha de la clase trabajadora también se deterioraron dramáticamente: el número de conflictos laborales cayó en un 87 por ciento entre 1928 y 1932. Durante el mismo período, el número de afiliados a los sindicatos independientes cayó alrededor de 200.000 miembros, sobre todo debido al desempleo masivo. La crisis política y cada vez más estructural del movimiento obrero, así como los acontecimientos internacionales, alentaron a la burguesía a adoptar “nuevos métodos” en Austria.

La amenaza fascista en Europa en las décadas de 1920 y 1930

El surgimiento y la implementación de movimientos fascistas de masas –comenzando con la llegada al poder de los fascistas italianos en 1922– fue un fenómeno nuevo e internacional en Europa en las décadas de 1920 y 1930. A pesar de las diferencias de forma, fuerza y énfasis en las diferencias “nacionales” en los distintos países, los paralelos y la inspiración mutua de estos movimientos y regímenes eran claramente evidentes. Se basaron en las masas pequeñoburguesas y en sectores de los más oprimidos que habían sufrido la crisis. Si bien a veces incluso utilizaron retórica “socialista” y anticapitalista, en última instancia fueron una forma de contrarrevolución capitalista para derrotar a las fuerzas revolucionarias y los movimientos obreros. Trotsky describió el fascismo como un fenómeno de decadencia y podredumbre del capitalismo. Cuando estuvieran en el poder, los regímenes fascistas aplastarían el movimiento obrero y lo reprimirían violentamente para mantener a la clase trabajadora bajo control. Sin embargo, esto no es ideal para la clase dominante en su conjunto y, de hecho, es un signo de su debilidad. Las democracias son generalmente más baratas de presidir, más predecibles y más fáciles de controlar para la élite gobernante, razón por la cual recurren a la carta fascista sólo en crisis extremas, cuando el capitalismo está en peligro.

Por eso el factor decisivo fue que las clases dominantes tuvieron que recurrir a permitir que los fascistas llegaran al poder debido a la gravedad de la crisis capitalista. Por lo tanto, sólo la resistencia independiente de la clase trabajadora –y no una alianza o bloque con fuerzas procapitalistas– podría impedir la toma del poder por el fascismo, como señaló repetidamente León Trotsky en las décadas de 1920 y 1930. Durante mucho tiempo, los principales políticos del movimiento obrero subestimaron enormemente el alcance y la gravedad de la amenaza fascista en Europa. También en Austria la dirección de los socialdemócratas quedó paralizada por el peligro fascista.



¿Quiénes eran los austrofascistas?

En la cuna del movimiento fascista en Austria se encontraban principalmente asociaciones militares locales, pero también grupos más pequeños, principalmente antisemitas. La Asociación de Combatientes del Frente, dirigida por el coronel Hitl y el posterior funcionario central de la Heimwehr, el mayor Fey, estuvo particularmente activa en el área de Viena. Al mismo tiempo, se veían a sí mismos “en el terreno del cristianismo devoto”. A pesar de estas raíces históricas comunes, posteriormente se formaron en Austria dos movimientos de masas de extrema derecha: el Heimwehr austrofascista y el nacionalsocialismo (los nazis). La Heimwehr y el CSP tenían su base principalmente en las zonas rurales entre los agricultores, mientras que los nazis estaban más arraigados entre los pequeño burgueses urbanos, como profesores, comerciantes, etc.

La rivalidad posterior entre los dos movimientos no consistió en el rechazo total de los austrofascistas al antisemitismo nazi. El antisemita alcalde de Viena antes de la Primera Guerra Mundial, Karl Lueger, por ejemplo, era visto con admiración por ambas corrientes. De hecho, surgieron diferentes ideas estratégicas y reivindicaciones de poder opuestas entre el liderazgo de la Heimwehr, de orientación austriaca, y los nazis panalemanes instruidos desde Berlín. Durante mucho tiempo, círculos clave del austrofascismo dependieron del apoyo de Mussolini y de una alianza con la Italia fascista, mientras que los nazis austríacos estaban deseosos de unirse a una Alemania nacionalsocialista. Al mismo tiempo, siguieron existiendo conexiones cruzadas entre los dos campos. La principal característica del movimiento austrofascista fue, sobre todo, su relativa debilidad y falta de unidad. En el momento de su mayor expansión (1929), las organizaciones Heimwehren, Heimatschutz tenían un máximo de 300.000 miembros que las apoyaban.

Incluso durante este período, el papel principal y el punto común de este escenario no homogéneo fue organizar marchas y enfrentamientos provocadores contra los socialdemócratas y presionar al gobierno para que tomara medidas más radicales contra el marxismo. En 1930 se dio un paso importante hacia la radicalización: con el llamado «Juramento de Korneuburg», la Heimwehr exigió el establecimiento inmediato de un sistema fascista en Austria y, por tanto, puso sus miras en un desarrollo independiente más fuerte que antes. Sin embargo, en las siguientes elecciones de noviembre, sólo el 6,2 por ciento de los votos para el “Heimatblock” demostraron que estas formaciones ya habían superado su punto máximo. En 1931, un aventurero intento de golpe por parte de Pfrimer, un líder regional de la Heimwehr, fracasó estrepitosamente y huyó brevemente a Yugoslavia. En 1932, el Partido Socialcristiano, liderado por Engelbert Dollfuss, y la Heimwehr, liderada por el Conde Starhemberg y el Mayor Fey, acordaron una alianza, cuyo frágil equilibrio de poder se complementó con las «Tropas de Asalto de Ostmark» del futuro Canciller Federal Kurt. Schuschnigg. De este modo se había forjado la coalición decisiva para la toma fascista del poder.

De camino al “Ständestaat” (“Estado corporativo”)

El 4 de marzo de 1933, el líder del CSP Dollfuß aprovechó un incidente en el parlamento para cerrarlo por completo. Basado en la Ley de Habilitación de la Economía de Guerra, el gobierno de Dollfuß ahora podía emitir decretos de emergencia sin el Parlamento. La dirección socialdemócrata no ofreció resistencia activa. El 16 de marzo de 1933 se prohibió la organización paramilitar socialdemócrata Schutzbund, aunque, a pesar de la persecución, siguió existiendo. La marcha del Primero de Mayo también fue prohibida por decreto de emergencia. El gobierno de Dollfuß prohibió las huelgas, prohibió el Partido Comunista, empeoró las regulaciones sobre el tiempo de trabajo y recortó las prestaciones por desempleo. Al principio, la Viena Roja iba a pasar hambre financiera.

El gobierno y la Heimwehr anunciaron ahora cada vez más claramente que pronto eliminarían los “restos del marxismo” que quedaban. Los funcionarios de la Heimwehr asumieron papeles decisivos, particularmente en el aparato de seguridad: su líder, el mayor Fey, fue nombrado en 1932 secretario de Estado y en 1933 ministro de Seguridad Pública, lo que le dio el control de la policía y la gendarmería austriacas. Al mismo tiempo, la Heimwehr fue declarada “fuerza auxiliar” de la policía y el ejército austríacos. En consecuencia, aumentaron las arbitrariedades de las autoridades contra el movimiento obrero, especialmente los registros de armas. Sin embargo, en ese momento, el régimen era de carácter bonapartista, ya que el movimiento obrero aún no había sido completamente aplastado.

Febrero de 1934

El 12 de febrero de 1934 se registraron los locales del partido SDAP en busca de armas escondidas. Cuando la Heimwehr registró oficialmente armas en el Hotel Schiff de Linz, sede de la Schutzbund regional, ésta opuso resistencia armada. Como resultado, finalmente se produjeron levantamientos armados por parte de sectores del Schutzbund en varias ciudades como Viena, Steyr y Graz.

Con algunas excepciones, los altos funcionarios del SDAP no participaron en esta heroica lucha de la clase obrera austriaca. Una de las razones por las que fracasó la resistencia del Schutzbund fue que no había coordinación central ni plan para el levantamiento. Muchos trabajadores que estaban dispuestos a luchar no sabían dónde estaban los depósitos de armas y los líderes que sí lo sabían no participaron o, en algunos casos, incluso voluntariamente fueron puestos bajo custodia protectora. Con la ayuda del ejército, los bloques de viviendas públicas de propiedad comunal fueron bombardeados con artillería pesada. La resistencia de los trabajadores fue brutalmente aplastada por los fascistas. Del lado del Schutzbund hubo 137 muertos y 319 heridos. Dollfuss ya había instalado campos de detención para opositores políticos.

El “Ständestaat” austrofascista y su fracaso

A pesar del aplastamiento del movimiento obrero, el desmantelamiento de las prestaciones estatales y los derechos sociales (los empleadores rompieron cientos de convenios colectivos en los primeros meses), el austrofascismo no pudo cumplir con las expectativas puestas en él. Ni siquiera la estabilización económica a corto plazo se materializó y el número de desempleados apenas disminuyó. Grandes sectores de la clase trabajadora, frustrados por los acontecimientos e intimidados por el terror, esperaron a ver cómo se desarrollarían las cosas. Sin embargo, continuaron existiendo estructuras ilegales relativamente fuertes del movimiento obrero. Partes de la clase trabajadora se radicalizaron después de 1934 y buscaron alternativas revolucionarias al fascismo y al capitalismo. El Partido Comunista de Austria se convirtió por primera vez en un factor relativamente importante. Los socialdemócratas en la clandestinidad cambiaron su nombre por el de “Socialistas Revolucionarios”, una señal de las conclusiones que algunos estaban sacando de esta derrota, aunque no estaban completamente consolidados políticamente como marxistas. Por el contrario, el intento del régimen de ganar apoyo masivo fracasó, especialmente entre los trabajadores. A pesar de la enorme presión para afiliarse, la recién creada «Confederación Unificada de Sindicatos» apenas logró más de la mitad de las cifras de afiliados que los «sindicatos libres» dirigidos por los socialdemócratas tenían antes de 1934. En los lugares de trabajo donde era posible elegir delegados sindicales, bueno -Representantes conocidos del régimen sufrieron duras derrotas.

El avance del NSdAP

El avance de los nazis en Austria comenzó en 1930 como consecuencia de la continua represión del movimiento obrero. Aunque el NSdAP fue prohibido formalmente en 1933, el 12 de febrero de 1934 supuso un enorme impulso para los nazis. Ya en julio de 1934 se atrevieron a rebelarse, en cuyo transcurso fue asesinado el canciller Dollfuß. El llamado “tercer campo” había crecido a pesar de estar prohibido, debido a que los líderes del movimiento obrero no mostraron un camino a seguir. Sin embargo, la anexión de Austria a la Alemania nazi no fue impedida por los austrofascistas –contrariamente a lo que esperaba el Partido Comunista– sino por la rivalidad entre el fascismo alemán e italiano por la influencia en Europa Central. Mussolini incluso amenazó a Hitler con una guerra en caso de una “anexión”. A partir de 1935, las ambiciones de política exterior de Italia cambiaron y se forjó el eje Roma-Berlín. La “resistencia” del austrofascismo terminó a más tardar en 1936, cuando Berlín y Viena acordaron relaciones especiales, representantes del campo nacional panalemán fueron admitidos en el gobierno austriaco y Austria fue considerada en adelante como un “segundo estado alemán”. En marzo de 1938, en el período previo al Anschluss (la fusión nazi de Austria con Alemania), los todavía ilegales “Sindicatos Libres” ofrecieron apoyo al gobierno austrofascista si se oponía a los nazis, a cambio de algunas concesiones económicas. Esta posición fue acordada en la “Floridsdorfer Vertrauensmännerkonferenz”, una conferencia de unos 350 delegados laborales celebrada en el distrito Floridsdorf de Viena. Pero cuatro días después, el gobierno dimitió y fue reemplazado por uno dirigido por un líder nazi austríaco. Así, los nazis finalmente entraron en Austria “protegidos” por la policía austriaca, llevando brazaletes con la esvástica y alentados por cientos de miles de personas.

Después de 1934, en particular, los nazis intentaron ganarse a los trabajadores agitando contra el supuestamente “capital judío” y sus ayudantes y servidores: los representantes del Estado corporativo. El austrofascismo no se opuso en principio a esta agitación. Por el contrario, se afirmó que, de todos modos, los judíos no ocuparían ninguna posición de liderazgo en el Estado. A pesar de los esfuerzos masivos, los intentos de los nazis de ganarse a los trabajadores sólo tuvieron un éxito limitado: antes de 1938, la proporción de trabajadores afiliados al NSdAP creció de un cuarto a poco menos de un tercio. En comparación con la proporción de la clase trabajadora en la población en su conjunto (53 por ciento), los trabajadores siguieron estando significativamente subrepresentados.

El “mal menor” llevado al extremo

El Partido Comunista, en particular, esperaba poder resistir a los nazis apoyando al régimen austrofascista, declarando que la lucha contra el fascismo era una lucha de liberación nacional de la “nación austriaca”. Este fue un trágico error. El ilegal movimiento socialdemócrata y comunista todavía contaba con un amplio apoyo: en 1937, 100.000 trabajadores firmaron un memorando contra Hitler dirigido a Schuschnigg. Políticamente, sin embargo, estos llamamientos de los líderes socialdemócratas y comunistas al austrofascismo resultaron completamente erróneos. No deberían haber puesto sus esperanzas en un régimen fascista contra otro, sino trabajar para construir un movimiento independiente para derrocar al capitalismo en una revolución socialista. En cambio, como demostró la conferencia de Floridsdorf, los socialdemócratas ilegales y el Partido Comunista de Austria (KPÖ) todavía se propusieron resistir a los nazis junto con representantes de los austrofascistas. Sin embargo, los representantes y partidarios austrofascistas –especialmente si creían que no tenían nada que temer de los nazis– ya se veían reconciliados con el nuevo régimen. Destacados líderes de la Heimatschutz publicaron un llamamiento el 8 de marzo de 1938, tres días antes de que comenzara la toma del poder nazi, en el que saludaban y exigían la «unión de todas las fuerzas para luchar contra el peligro mundial del bolchevismo» y la promoción de todos los «esfuerzos». reconciliarnos con el campo nacional”.

¿Cómo se pudo haber evitado todo esto?

El enemigo común de todos los movimientos fascistas es el movimiento obrero. Durante mucho tiempo en Austria después de 1918, su fuerza potencial contrastó dramáticamente con la debilidad de las fuerzas fascistas, o más bien de toda la clase dominante, que nunca fue realmente capaz de estabilizar su dominio. Incluso la rápida invasión nazi en 1938 fue atribuida en gran medida por el testigo contemporáneo Georg Scheuer al peligro de un rápido “renacimiento del movimiento obrero”. El “Anschluss” fue bien recibido por los sectores más importantes de la elite austriaca, o al menos aceptado como un mal necesario.

Sólo a través del nacionalsocialismo pareció eliminarse finalmente el “peligro rojo” para la clase dominante, incluso si costó la vida a decenas de miles de judíos, otras personas racialmente “inferiores” y disidentes políticos. Pero fueron las derrotas del movimiento obrero las que hicieron posible este desarrollo. ¿Cómo se llegó a esto? En ningún momento los líderes del SDAP, en particular, estuvieron dispuestos a contrarrestar consistentemente el peligro del fascismo y aprovechar toda la fuerza del movimiento. Esto habría desafiado directamente al capitalismo –y los líderes socialdemócratas no querían una revolución socialista. Siguieron prometiendo huelgas generales, que nunca llegaron porque habría significado una batalla para derrocar al capitalismo. En 1918/19, este enfoque impidió el derrocamiento del capitalismo y, como resultado, la retirada del fascismo condujo a toda una serie de derrotas.

En la resistencia, los líderes del Partido Comunista continuaron con esta postura defensiva, a pesar de muchas acciones heroicas de las bases. Incluso la esperanza de que Schuschnigg hiciera algo impidió una última resistencia independiente del movimiento obrero contra el inminente Anschluss en 1938. Esto fue diferente a España, donde el levantamiento militar de julio de 1936 fue recibido con una rápida respuesta de los trabajadores, que asaltaron bases militares, lo que en muchas zonas impidió que el golpe tuviera éxito inmediato. Incluso si, en retrospectiva, no hay garantía de que un movimiento de masas de la izquierda en marzo de 1938 hubiera podido impedir en última instancia el éxito de Hitler, la resistencia habría significado que las condiciones para el rápido y completo establecimiento del régimen de terror nazi se habrían deteriorado considerablemente.

Lecciones para hoy

La clave para prevenir el fascismo habría sido una revolución exitosa en 1918 –que los líderes socialdemócratas impidieron– y el curso de la historia habría cambiado decisivamente. En años posteriores, para derrotar a los fascistas en Austria, el movimiento obrero habría necesitado una estrategia revolucionaria para derrocar al capitalismo. El heroísmo de la batalla de febrero en la primera resistencia armada contra el fascismo en Europa fue un recordatorio de la tragedia que se desarrolló gracias a la política de los “austromarxistas”, que hablaban de socialismo pero no lo implementaban en una ruptura decisiva con el capitalismo. Fue, en efecto, una batalla entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución dada la profundidad de la crisis capitalista. Poner su fe en un sector de la clase dominante contra otro, o incluso en un régimen fascista contra otro, resultó ser un error fatal por parte del Partido Comunista y otros.

El peligro populista de derecha actual no plantea inmediatamente el peligro del fascismo, sino más bien elementos de medidas bonapartistas en algunos países. Pero la profunda crisis del capitalismo es un recordatorio de que sólo podremos luchar con éxito contra la extrema derecha si se cuestiona el capitalismo, con partidos obreros de masas armados con un programa revolucionario que luche por un futuro socialista. No seremos salvados por el “mal menor”. Sí, siempre es necesaria una acción unida contra el fascismo, pero debe utilizarse para abrir el camino a una acción unida para el cambio socialista. Sólo la clase trabajadora tiene el poder de determinar su propio futuro.

