Aplicación de Ley y Sanción a transnacional salmonera Mowi gatilla salida de director de Sernapesca en Región de Los Lagos

Santiago de Chile, 28 de Agosto de 2020 (radiodelmar.cl)– La reciente aplicación de la sanción mas alta que permite la normativa de acuicultura en Chile a la transnacional noruega MOWI/ Marine Harvest por el «gravísimo daño ambiental no suceptible de reparación» a los ecosistemas marino costeros de la región de Los Lagos, gatilló el intempestivo despido de Eduardo Aguilera León, director regional de Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en la región de Los Lagos.

La Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Alicia Gallardo Lagno, comunicó a través de Salmonexpert, publicación de la industria productora y exportadora de salmón, la salida de Aguilera León, biólogo marino y doctor en acuicultura de la Universidad de Valparaíso, quien estuvo siete años en el cargo regional del organismo fiscalizador.

Gallardo señaló a Salmonexpert que «en el marco de la evaluación realizada a los directivos públicos, que es constante, tomé la decisión referente a que necesito una persona con características diferentes para los desafíos que presenta la región de Los Lagos, sin desmerecer el trabajo de Eduardo Aguilera». De forma inmediata asumió como director regional subrogante, Branny Montecinos quien se desempeñaba como coordinador regional de la entidad.

La salida de director regional de Sernapesca: ¿Una señal para el Superintendencia de Medio Ambiente?

El Superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal De la Maza al momento de aplicar las duras sanciones a MOWI / Marine Harvest, señaló que la fuga masiva de 690.000 salmones del Atlántico, constituía «un menoscabo y detrimento al ecosistema acuático, al introducirse un nuevo depredador que se alimenta de peces, muchos de éstos en estado de conservación, además de competir por alimento con las especies nativas», lo que además provocaron «una disminución de la cantidad de especies hidrobiológicas del Seno del Reloncaví, causada por la acción depredatoria de esta especie, y la alteración de la cadena trófica».

La sanción que supera los US$ 6 millones de dólares aplicada por la Subsecretaría de Medio Ambiente (SMA) a la empresa MOWI / Marine Harvest, se debió a la infracción calificada como “gravísima” por el hecho que no se mantuviera en el centro de cultivo Punta Redonda de propiedad de la salmonera noruega, las condiciones de seguridad apropiadas, ni elementos de cultivo de óptima calidad y resistencia, establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental N° 2040/2001 y N° 539/2011, “cuya consecuencia fue el escape masivo de ejemplares desde el centro»..

La transnacional salmonera noruega rechazó de plano esta medida sancionatoria gubernamental, la cual contaba con el apoyo del ahora ex director regional Aguilera León. La empresa mediante un comunicado de prensa señaló que «Mowi Chile confirma que siempre ha cumplido integralmente la normativa y los parámetros técnicos establecidos en su Resolución de Calificación Ambiental. Basándose en ello, hará uso de su derecho a impugnar ante las instancias jurisdiccionales correspondientes la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), con cuyos fundamentos no concuerda».

De pasada, MOWI /Marine Harvest envió una potente señal política que no aceptaría ser sancionado por el Estado chileno al indicar que «En relación con este pronunciamiento preliminar de la autoridad medio ambiental, Mowi Chile reitera, una vez más, su firme convicción que el accidente, así como el escape de peces, no generó daño ambiental», para luego descalificar la resolución sancionatoria de la SMA, asegurando que «se basa exclusivamente en una presunción de carácter legal que no tiene sustento científico (sic)», señalando taxativamente que, «a diferencia de otras especies, el salmón Atlántico no es un depredador y no logra colonizar o sobrevivir» en las aguas del sur de Chile.

Este accionar descalificatorio frente a la fiscalización del Estado tenía un precedente, ya que el 10 de diciembre del 2019, Mowi / Marine Harvest había presentado ante la Contraloría General de la República, un requirimiento contra Sernapesca por “tratamiento desigual”, y someter a la empresa «a obligaciones sin sustento legal».

Según el Centro Ecocéanos ,»Con el despido de Aguilera León, desde el gobierno central se le quita el piso y respaldo a esta histórica y correcta aplicación de la normativa legal sancionatoria a la intocable industria salmonera en Chile, lo cual respalda el accionar de la transnacional noruega en los tribunales».

Los tentáculos de MOWI y la patronal Salmón Chile A.G. imponen sus intereses a gobierno chileno

Fuentes del sector señalaron que el sorpresivo despido de Aguilera León de la dirección regional de Sernapesca en la principal área de producción de salmón del país, se debería a las presiones ejercidas por MOWI y la patronal Salmón Chile A.G. a nivel del palacio de La Moneda, y altas esferas políticas, a los cuales se les advirtió que la expansión de esta industria juega un papel clave en la estrategia de reactivación económica post pandemia del gobierno de Sebastián Piñera en la empobrecida región de Los Lagos.

Pese a la buena evaluación que tiene Aguilera de parte de las autoridades regionales,- tal como lo expresó públicamente el Seremi de Economía de la región de Los Lagos, Francisco Muñoz-, la aplicación de la normativa acuícola y sanciones a las grandes empresas responsables de los desastres sanitarios y ambientales en la región de Los Lagos, convirtieron al despedido funcionario de Sernapesca, en un actor incómodo para las transnacionales salmoneras .

Amedrentamiento a funcionarios fiscalizadores del Estado

Al interior del sector se interpreta que el abrupto despido de Aguilera constituiría una clara señal de amedrentamiento desde la patronal salmonera, para aquellos funcionarios públicos que cumplen correctamente su función fiscalizadora en organismos como Sernapesca, Directemar, dependiente de la Armada de Chile, Carabineros de Chile, y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

Fuentes internas de Sernapesca señalan su molestia por el despido del director regional de Los Lagos, debido a lo bizarro del procedimiento que pone en tela de juicio la independencia de esta institución fiscalizadora y de sus funcionaros a nivel nacional e internacional. Agregan además que es impresentable que la directora nacional haya informado públicamente del despido de Aguilera a través del portal de comunicaciones de la industria salmonera noruega en Chile.

Importante señalar que es una práctica habitual entre las altas autoridades gubernamentales del sector pesquero y de acuicultura chileno, que una vez que cesan en sus funciones políticas-administrativas en el ámbito de la regulación y fiscalización, pasan a ser parte de los directorios, o trabajan como consultores para las grandes compañías pesquera o de la industria salmonera.

Centro Ecocéanos: Estado chileno ¿Sumiso empleado de transnacionales salmoneras?

El Centro Ecocéanos señaló que «Esta situación evidencia la existencia de un verdadero «far west salmonero» en el sur de Chile, donde los regulados del sistema acuicultor imponen sus intereses en complicidad con altas autoridades sectoriales y el Palacio de La Moneda”.

Para la organización ciudadana, “esto confirma que el gobierno de Sebastián Piñera es un instrumento de las presiones empresariales, tal como hoy ocurre con el paro de los camioneros, el cual de manera paradójica cuenta con el activo apoyo de Salmón Chile A.G., a través de su participación en la coalición patronal autodenominada MultiGremial”.

Ecocéanos llamó a los ciudadanos, consumidores, comunidades costeras, pueblos originarios y organismos multilaterales «a estar atento al intento de la industria salmonera transnacional de convertir al Estado chileno en un sumiso empleado que avale sus ilegales comportamientos ambientales, sanitarios y laborales, generando un peligroso precedente institucional que no tiene retorno”.

