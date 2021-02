Ante conflicto bélico en el Sáhara Occidental el Foro de Sao Paulo se solidariza con el Frente Polisario.

Declaración del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo ante el conflicto bélico en el Sáhara Occidental



1.El Foro de Sao Paulo se solidariza con la justa lucha del pueblo Saharaui por su descolonización, autodeterminación e independencia, encabezada por su organización, el Frente Polisario.



2. El rompimiento unilateral del cese al fuego por parte de Marruecos en noviembre de 2020, desencadenó nuevamente la guerra en el Sáhara Occidental, agudizado por décadas de estancamiento del proceso de Paz, tras el cese del fuego de 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos, lo que debió concretarse en un Referéndum de Autodeterminación para el pueblo saharaui.



3. Mientras cada año el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas,aborda la descolonización pendiente del Sáhara Occidental y la Asamblea General de la ONU, proclama que nos encontramos en la Cuarta Década por la descolonización total en el mundo y el pueblo Saharaui ha seguido pacientemente apostando por la paz, el derecho internacional es pisoteado y los acuerdos internacionales para garantizar la autodeterminación de ese pueblo han sido bloqueados sistemáticamente durante tres décadas.Todo aquello, se produjo debido a las reiteradas violaciones de Marruecos, a la inacción e incapacidad de la ONU y la complicidad de gobiernos de Francia y España, al no asumir su responsabilidad como ex potencia colonial en el Sáhara Occidental, el gobierno) a la que se suma el imperialismo estadunidense del saliente presidente Donald Trump, reconociendo unilateralmente una ilegal soberanía a Marruecos sobre el Sáhara Occidental, como canje para asegurar la “normalización”de relaciones entre la monarquía marroquí e Israel en detrimento del pueblo palestino.



4.La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) ha fracasado en su rol de asegurar la paz y el cese al fuego y ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del Plan de Arreglo vía la realización del Referéndum de autodeterminación.



5. La solución de este conflicto político y militar pasa porque la ONU asuma sin ambigüedades ni subordinaciones a las grandes potencias su rol de hacer respetar la legalidad internacional para garantizar la descolonización y la paz duradera en el Sáhara occidental y asegurar la realización inmediata del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.



6.Condenamos la represión y la persecución que desatan las fuerzas de ocupación del Reino de Marruecos contra el pueblo Saharaui en territorio ocupado ilegalmente y llamamos a la comunidad internacional a movilizarse exigiendo el respeto a los derechos humanos.



7.Demandamos de la Unión Europea y las empresas transnacionales que participan en el saqueo de los recursos naturales existentes en el Sáhara Occidental—Patria y patrimonio del pueblo Saharaui—que cesen inmediatamente toda operación allí.



Llamamos a los pueblos del mundo, a las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y movimientos sociales y populares de América Latina y el Caribe, y en particular a la CELAC y ALBA, a la Unión Africana y al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) a asumir una clara y activa solidaridad con la lucha contra el colonialismo y el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo saharaui conducido por su único y legítimo representante el Frente Polisario.



30 de enero de 2021.

