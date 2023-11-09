Alemania: ¡Alto al ataque a Gaza! Declaración por la paz y la autodeterminación – contra la ocupación, la opresión, la guerra y el terror

7 de noviembre de 2023 Declaración sobre el ataque del Estado israelí a Gaza (traducciones al castellano y al árabe)



La siguiente declaración (traducida del alemán) sobre la oposición al ataque del Estado israelí contra Gaza ha sido firmada hasta ahora por más de 200 personas y organizaciones en Alemania, incluidos sindicalistas, miembros del Partido de Izquierda y por la Organización Socialista Solidaridad (CIT en Alemania). ).

Debajo de la traducción al castellano hay una versión en árabe. mundosocialista.net

¡Detengan el ataque a Gaza! Por la paz y la autodeterminación

– contra la ocupación, la opresión, la guerra y el terror – No a la represión de la solidaridad palestina en Alemania

– Las críticas al gobierno de Israel no son antisemitismo

El debate mediático sobre la escalada del conflicto en Oriente Medio se caracteriza por la doble moral y la hipocresía. Las críticas a las políticas del Estado israelí se deslegitiman como antisemitas y como apoyo al ataque asesino de Hamás contra civiles en Israel. Los políticos del gobierno y de la CDU/CSU declaran abiertamente que hay que apoyar al Estado de Israel, independientemente de lo que haga en la Franja de Gaza.

Están prohibidas las manifestaciones y la exhibición de símbolos palestinos. Los jóvenes de origen árabe en particular están siendo criminalizados en todos los ámbitos. Los derechos democráticos están siendo restringidos en las escuelas. En una carta a los directores de escuelas, el senador de Educación de Berlín, Günther-Wünsch (CDU), anunció que incluso se pueden prohibir «símbolos, gestos y expresiones de opinión que aún no alcancen el límite de la punibilidad», como por ejemplo llevar el pañuelo palestino o las pegatinas con inscripciones como “Palestina libre”.

La exclusión y privación de derechos de los niños y jóvenes con raíces árabes tiende a llevarlos a manos de fuerzas islamistas reaccionarias. Al mismo tiempo, entre los alumnos alemanes se fortalece el resentimiento contra los inmigrantes, legitimado por la política estatal.

Exigimos que se retiren tales instrucciones y prohibiciones y que se desarrolle un concepto de escuela para abordar el conflicto de Oriente Medio con la participación del GEW (sindicato de docentes), las asociaciones de inmigrantes y los representantes de padres y alumnos. Los gobernantes de Alemania están creando una atmósfera en la que sólo hay dos alternativas: por el malvado Hamás o por el “buen” Estado de Israel.

¡Rechazamos esto! Traemos al debate una posición internacionalista contra la guerra y el terrorismo, contra la ocupación y la opresión, por la paz y la autodeterminación.

​



Dr. des Saamah Abdallah,

Eberswalde Alexandra Arnsburg, miembro del comité ejecutivo del distrito A de ver.di Berlín-Brandeburgo y del consejo estatal de mujeres de ver.di Berlín-Brandeburgo

René Arnsburg, miembro del comité ejecutivo regional de ver.di Berlín-Brandenburgo

Ursel Beck, miembro del comité ejecutivo de Die Linke Stuttgart-Bad Cannstatt

Marinus Becker, Comité Ejecutivo Juventud por el Socialismo

Alexander Brandner, delegado sindical de ver.di, distrito de Stuttgart

Andreas Buderus (co-iniciador de SAGT NEIN! Sindicalistas contra la guerra, el militarismo y la tregua)

Christiane Escher, directora de distrito DIE LINKE Lippe

Sebastian Förster, trabajador social, delegado sindical de ver.di, miembro del comité de empresa, Kassel Foro de Izquierda Sindical de Berlín

Jochen Gester, AK Internationales IG Metall Berlín Said Basel Ghafouri, miembro del Comité Ejecutivo DIE LINKE KV

Unna Zeki Gökhan, activista climático, ex MdB DIE LINKE, distrito de Rhein-Erft

Jonas Grampp, miembro de la dirección juvenil local de EVG en Berlín y de la representación juvenil general de DB Netz AG

Patrick Haas, secretario de distrito de LINKE.Rhein-Sieg,

Siegburg Georg Heidel, miembro de ver.di y de la asociación regional DGB Tempelhof-Schöneberg, Berlín Marcus Hesse, miembro de ver.di, comité de empresa, Aquisgrán Gundula Hoffmann, miembro de ver.di y activista inquilina de la iniciativa “Stop Heimstaden”, Berlín

Suraya Hoffmann, Café Palestina Colonia

Tom Hoffmann, CE nacional de la Organización Socialista Solidaridad (Sol)

Dorit Hollasky, portavoz del grupo de trabajadores de ver.di en el hospital municipal de Dresde

Steve Hollasky, delegado sindical de GEW, Dresde

Wolfgang Huste, DIE LINKE, miembro del consejo regional de Ahrweiler Henry Isbaner, miembro de GEW, Colonia

Maximilian Jacob, ejecutivo del distrito DIE LINKE Lippe

Ursula Jacob-Reisinger, portavoz del distrito DIE LINKE

Lippe Jens Jaschik, Comité Ejecutivo Juventud por el Socialismo Juventud por el Socialismo (JfS)

Alev Karatas, delegado sindical y miembro del IGBCE, Berlín

Wolfram Klein, portavoz estatal de la Izquierda Anticapitalista (AKL) en Baden-Württemberg

Max Klinkner, Comité Ejecutivo Juventud por el Socialismo

Dave Koch, ejecutivo estatal DIE LINKE Renania-Palatinado, secretario sindical Michael Koschitzki, delegado sindical de GEW, Berlín

Jannik Kropf, Comité Ejecutivo Juventud por el Socialismo

Uwe Krug, representante de la tercera edad en la dirección del grupo local y representante de los empleados de GDL en el consejo de supervisión de S-Bahn Berlin GmbH

Michael Lerch, presidente del comité de empresa de Bulten GmbH, miembro de IGM,

Unna Caspar Loettgers, Comité Ejecutivo Juventud por el Socialismo

Martin Löber, delegado sindical y vicepresidente del comité de empresa de ver.di, Colonia

Claus Ludwig, presidente del comité de empresa HGU Hennef, Colonia

Ariane Müller, enfermera de cuidados intensivos y representante del comité de empresa de KBM, miembro de ver.di,

Bremen Claudius Naumann, portavoz del grupo de trabajo ver.di de la Universidad Libre de Berlín

Anne Pötzsch, enfermera de cuidados intensivos, miembro de ver.di y activa en Alliance for Care Dresden Sebastian Rave, editor de sozialismus.info, Bremen

Frank Redelberger, concejal de DIE LINKE en Lemgo y miembro de la junta directiva del distrito de LINKE en Lippe

Cassy Riebinski, portavoz de la Juventud del Socialismo de Aquisgrán Soraya Sala, terapeuta teatral, Wuppertal

David Schlegel, portavoz de Juventud por el Socialismo de Aquisgrán Manuel Schnackertz, miembro de DIE LINKE, Borken

Eduard Schneider, director de distrito DIE LINKE Lippe

Guido Schönian, miembro de la junta directiva de GEW Colonia, editor responsable de la revista Foro GEW

Dorothea Senz-Ndiaye, ejecutiva del distrito DIE LINKE Lippe

Katja Sonntag, miembro de ver.di, Gütersloh Sascha Staničić, portavoz nacional de la Organización Socialista Solidaridad (Sol) y miembro del partido DIE LINKE

Marie Schulpig, miembro del comité ejecutivo del distrito FB C, ver.di Berlin

Alternativa Socialista (SAV) Organización Socialista Solidaridad (Sol)

Chiara Stenger, Comité Ejecutivo Juventud por el Socialismo Torsten Sting, ver.di, miembro de la Sección de Industria Marítima, Distrito Norte, Rostock

Marc Treude, delegado sindical, miembro de la junta directiva local de IGM Aachen

Angelika Teweleit, portavoz de la Red por una ver.di militante y democrática y cocírculo de la Red de Sindicatos Militantes (VKG)

Peter Vlatten, miembro de IG Metall y del Grupo de Trabajo Internacional IGM, Berlín

Marén Wiese, ex consejera de personal de ver.di, GEW y profesora de primaria, Berlín.

أوقفوا الهجوم على غزة

من أجل السلام وتقرير المصير – ضد الاحتلال والقمع والحرب والإرهاب

لا لقمع التضامن مع فلسطين في ألمانيا – الانتقادات لحكومة إسرائيل ليست عداءً للسامية

المناقشة الإعلامية حول تصعيد النزاع في الشرق الأوسط مليئة بالمعايير المزدوجة والنفاق. يُعتبر الانتقاد لسياسة الدولة الإسرائيلية معادياً للسامية ودعماً للهجوم القاتل لحماس على المدنيين في إسرائيل. يعلن السياسيون من الحكومة وحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بوضوح أنه يجب دعم دولة إسرائيل بغض النظر عن ما قد يفعله هذا البلد في قطاع غزة. تُمنع التظاهرات وعرض الرموز الفلسطينية. يتم اتهام الشباب الذين ينتمون إلى الأصل العربي بشكل عام بشكل عشوائي.

يتم تقييد الحقوق الديمقراطية في المدارس. في رسالة إلى مديري المدارس، قالت وزيرة التعليم في برلين، غينتر-فونش (عضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، إنه يمكن منع “الرموز والإشارات والتعبيرات التي لم تصل بعد إلى حد الجريمة”، مثل ارتداء حجاب الفلسطينيين أو اللاصقات والملصقات التي تحمل عبارات مثل “فلسطين حرة”. يدفع التهميش وحرمان الأطفال والشباب من أصول عربية إياهم نحو يد القوى الإسلامية المتطرفة. في الوقت نفسه، يتم تعزيز الانتقام ضد المهاجرين بين طلاب المدارس الألمان بشكل قانوني عبر السياسات الحكومية. نحن نطالب بسحب هذه التوجيهات وحظرها ووضع خطة مدرسية للتعامل مع النزاع في الشرق الأوسط بمشاركة النقابات التعليمية والمنظمات المهاجرة وجمعيات أولياء الأمور والطلاب.

يخلق الحكام في ألمانيا جوًا يُفترض فيه وجود خيارين فقط: إما حماس الشريرة أو إسرائيل الجيدة. نحن نرفض ذلك! نحن نقدم موقفاً دولياً ضد الحرب والإرهاب، ضد الاحتلال والقمع، من أجل السلام وتقرير المصير في هذه المناقشة. نحن نقف إلى جانب الشعب على كلا الجانبين، الذي يخشون على حياتهم وأمانهم وأحبائهم.

هجوم حماس هو إرهاب ضد المدنيين الذي نرفضه بحزم. ومع ذلك، فإن مناقشة هذا الإرهاب بشكل معزول وغير متصل بالسياق تجاهل بشكل كبير وتجاهل الأسباب الأساسية للحرب في فلسطين/إسرائيل. السبب الأعمق لمثل هذه الأحداث، وحتى لوجود منظمات مثل حماس التي تعتبر عدائية للعمال والنساء، يكمن في الاحتلال الطويل الأمد والقمع للشعب الفلسطيني من قبل دولة إسرائيل، أو الحصار والحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006.

تؤدي ردة فعل دولة إسرائيل – العزلة الكاملة لقطاع غزة، والقصف، والهجوم المتوقع من الجيش الإسرائيلي – إلى معاناة لا تنتهي للشعب الفلسطيني، وآلاف القتلى.

نحن نعارض العنصرية ضد اليهود وضد المسلمين وضد الفلسطينيين. نحن نطالب بحرية التعبير وحق التظاهر حتى لمن يعارضون الهجوم وسياسات الاحتلال التي تنتهجها دولة إسرائيل. نحن نقاوم حظر الرموز والمنظمات الفلسطينية. الانتقادات لدولة إسرائيل والحروب والاحتلال وسياسات الاستيطان والقمع ليست عنصرية ولا دعماً لحماس! الذين يدّعون ذلك، يقدمون خدمة سيئة لمحاربة العنصرية عندما يُساوون بين جميع اليهود ودولة إسرائيل وسياستها الحربية والقمعية. نحن نعارض المحاولة الواضحة من الحكومة والمعارضة المدنية لزيادة حدة النقاش حول الهجرة في ظل الأحداث في الشرق الأوسط، وقمع حقوق اللاجئين وحق اللجوء، والحقوق الديمقراطية مثل حق التظاهر وحرية التعبير.

إن الحل لنزاع الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف المتبادل بالحقوق الديمقراطية والوطنية لجميع الفئات السكانية. يجب أن يتم وقف الفقر والاستغلال والتمييز. مصالح الإمبريالية الغربية، التي تعتبر دولة إسرائيل نقطة مراقبة لها في الشرق الأوسط، ومصالح الحكومة في إسرائيل والطبقات والنخب الحاكمة في الشرق والشرق الأوسط تحول دون الاعتراف المتبادل بالحقوق الديموقراطية والوطنية لجميع الفئات السكانية.

نحن ندعم جميع الجهود الموجهة نحو الحركات الديمقراطية الشعبية ضد الحروب والاحتلال والقمع والاستغلال، وضمن ذلك بناء منظمات نقابية واشتراكية للعمال والشباب والجماهير الشعبية. يمكن لهذه الحركات، من خلال التعاون المشترك، التغلب على التجزئة الوطنية من الأسفل وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الناس البسطاء في المنطقة. يجب أن يحدث ذلك سواء كان ذلك مستقلاً عن الدولة الإسرائيلية، أو السلطة الفلسطينية، أو منظمات مثل حماس التي لا تمثل مصالح الجماهير.

العالم لا يشهد تدهوراً فقط في الشرق الأوسط بل ويدخل في دوامة متسارعة من الحروب وحروب التجارة والأزمات المتعددة. الطبقة العاملة تخسر في كل حرب من هذه الحروب حتى الآن، بغض النظر عن الجانب الذي تدعمه حكوماتهم. لذا فإنها تحتاج إلى موقف طبقي مستقل في هذه الصراعات، يعبر عن المصالح المشتركة للعمال بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم الديني. الرؤية الخاصة بالسلام وحق تقرير المصير في الشرق الأوسط مرتبطة بشكل لا يتجزأ بالنضال الدولي ضد الإمبريالية والرأسمالية ومن أجل التغيير الديمقراطي الاشتراكي في المجتمع.

الموقعون:

.1د. سامة عبد الله، إيبيرسفالده

أليكساندرا أرنسبورغ، عضو في مجلس فرعي لنقابة العمال الألمانية وفي مجلس نساء نقابة العمال الألمانية برلين-براندنبورغ رينيه أرنسبورغ، عضو في المجلس الإقليمي لنقابة العمال الألمانية برلين-براندنبورغ أورسل بيك، عضو في الهيئة الإدارية لحزب اليسار شتوتغارت-باد كانستات مارينوس بيكر، هيئة إدارية لشباب الاشتراكيين ألكسندر براندنر، ثقة نقابة العمال الألمانية، منطقة شتوتغارت أندرياس بوديروس (من المبادرين لقل: قولوا لا! نقابيون ضد الحرب والتسليح وسياسة الهدنة) كريستيان إيشر، هيئة إدارية لحزب اليسار. سيباستيان فورستر، عامل اجتماعي، ثقة نقابة العمال الألمانية، مجلس العمال، كاسل منتدى اليسار النقابي برلين يوخن جيستر، لجنة الشؤون الدولية لنقابة العمال الدولية IG Metall برلين سعيد باسل غافوري، عضو في هيئة إدارية لحزب اليسار في كريسفورد أونا زكي جوكهان، ناشط مناخي، نائب سابق في البرلمان الألماني، راين-إرفت-كرايس جوناس جرامب، عضو في إدارة شباب النقل الألمانية والهيئة الإدارية لشركة DB Netz AG باتريك هاس، مدير منطقة حزب اليسار في راين-سيغ، زيغبورغ جورج هايدل، عضو في نقابة العمال الألمانية واتحاد العمال الألماني، فرع تمبلهوف-شونهايبرغ، برلين ماركوس هيس، عضو في نقابة العمال الألمانية، مجلس العمال، آخن غوندولا هوفمان، عضو في نقابة العمال الألمانية وناشطة في مجموعة “قفوا مستوطنة هايمشتادن”، برلين سورايا هوفمان، كافيه فلسطين كولونيا توم هوفمان، القيادة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للتضامن (سول)

21. دوريت هولاسكي، المتحدثة باسم فرع نقابة العمال الألمانية في مستشفى ديرسدن الحضري ستيف هولاسكي، ثقة نقابة التربية والتعليم، دريسدن فولفجانج هوست، حزب اليسار، عضو في مجلس النقابة في آرفيلر هنري إسبانير، عضو في نقابة التربية والتعليم، كولونيا ماكسيميليان جاكوب، هيئة إدارية لحزب اليسار، ليبه أورسولا جاكوب-رايزنجر، المتحدثة باسم الحزب في ليبه جينس ياسشيك، هيئة إدارية لشباب الاشتراكيين شباب الاشتراكيين (JfS) أليف كاراتاش، عضو في مجلس العمال وعضو في النقابة العمالية الكيميائية والتعدينية والإنشائية والكهربائية، برلين ولفرام كلاين، المتحدث في مجلس الرؤساء الإقليمي لليسار المناهض للرأسمالية (AKL) في بادن فورتمبرغ ماكس كلينكنر، هيئة إدارية لشباب الاشتراكيين ديف كوخ، المجلس الإقليمي لحزب اليسار في راينلاند بفالتس، أمين النقابة مايكل كوشيتسكي، ثقة نقابة التربية والتعليم، برلين جانيك كروبف، هيئة إدارية لشباب الاشتراكيين أوفي كروغ، ممثل كبار السن في مجلس الفرع وممثل العمال في اللجنة التنفيذية لنقابة السكك الحديدية الألمانية، برلين مايكل ليرش، رئيس مجلس العمال في شركة بولتن غمبه، عضو في نقابة العمال الألمانية، أونا كاسبار لوتغرز، هيئة إدارية لشباب الاشتراكيين مارتن لوبر، ثقة نقابة العمال الألمانية ونائب رئيس مجلس العمال، كولونيا كلاوس لودفيغ، رئيس مجلس العمال في شركة HGU هينيف، كولونيا أريان مولر، ممرضة متخصصة في الرعاية المركزة وعضو في مجلس العمال في KBM، عضو في نقابة العمال الألمانية، بريمن كلاوديوس ناومان، المتحدث باسم فرع نقابة العمال الألمانية في جامعة برلين الحرة آن بوتش، ممرضة متخصصة في الرعاية المركزة، عضو في نقابة العمال الألمانية وناشطة في تحالف من أجل الرعاية في دريسدن سيباستيان ريف، محرر في موقع sozialismus.info، بريمن فرانك ريدلبرجر، عضو في مجلس المدينة عن حزب اليسار في ليمجو وعضو في مجلس الحزب في ليبه كاسي ريبينسكي، المتحدثة باسم شباب الاشتراكيين في آخن سورايا سالا، أخصائية في العلاج بالمسرح، فوبيرتال ديفيد شليغل، المتحدث باسم شباب الاشتراكيين في آخن مانويل شناكرتس، عضو في حزب اليسار، بوركن إدوارد شنايدر، هيئة إدارية لحزب اليسار، ليبه جويدو شونيان، عضو في مجلس الإدارة التنفيذي لنقابة التربية والتعليم، كولونيا، المحرر المسؤول لمجلة نقابة التربية والتعليم forum دوروثيا سينز-ندياي، هيئة إدارية لحزب اليسار، ليبه كاتجا زونتاغ، عضو في نقابة التربية والتعليم الألمانية، جوترسلوه ساشا ستانيسيتش، الناطق الرسمي للمنظمة الاشتراكية للتضامن (سول) وعضو في حزب اليسار

54.) ماري شولبيغ، عضو في مجلس فرع نقابة العمال الألمانية، برلين

55.) البديل الاشتراكي (SAV)

56.) المنظمة الاشتراكية للتضامن (سول)

كيارا شتنغر، هيئة إدارية لشباب الاشتراكيين تورستن شتينج، نقابة التربية والتعليم الألمانية، عضو في مجموعة العمل البحرية، الإقليم الشمالي، روستوك مارك ترويد، رئيس مجلس العمال، عضو في المجلس المحلي لنقابة العمال الألمانية، آخن أنجليكا تيفيليت، المتحدثة باسم الشبكة من أجل نقابة فعالة وديمقراطية، برلين بيتر فلاتن، عضو في نقابة التربية والتعليم الألمانية والمجموعة الدولية للعمل الخيري للأمنيات، برلين

62 مارين فيس، عضو سابق في مجلس الشؤون الإدارية لنقابة العمال الألمانية، ومدرسة ابتدائية وعضو في نقابة التربية والتعليم، برلين

جميع المعلومات حول الانتماءات والمناصب مقدمة فقط لتوضيح الاشخاص.

للتواصل والمزيد من التوقيعات: aufrufstopptangriffaufgaza@gmail.com

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...