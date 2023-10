AFPs Estafas Perdón: Otros Modelos de Negocios Rentables

Bautista Orrego Vicuña

Las AFP Siempre Fueron Un Desastre!!!

Pronto algunas van a Declarar La QUIEBRA!!!!

Ya ha pasado con otras AFP que han hecho igual Cuando el Negocio ya No es «Rentable» Los Dueños de las AFPs dejan todo «Botado» y ven otras Estafas Perdón: Otros Modelos de Negocios Rentables !!!!

Así funciona el sistema Salvaje del Neoliberalismo No se piensa en La Gente Ni en sus Necesidades

En éste caso particular:

Las AFPs No están ni ahí con Otorgar buena pensión a personas de Tercera Edad. Éso No es «Negocio» !!

El Negocio de las AFP es que todas las personas Entreguen un porcentaje mensual de su Sueldo y con ése Dinero las AFP los Entregan al Banco para que El Banco entregué los Créditos a las personas…

Luego el Banco Gana gran Interés por el Crédito y le pasa parte de ésas Grandes Millonarias Ganancias a los Dueños de las AFPs…. pero Cuando uno de sus pobres afiliados Jubila: Le dicen No hay Plata !!! Está toda la Economía muy mala !!!!!… Estamos en Crisis !!!!

Mire le puedo dar solo 120 Mensual a muy Largo Plazo así Usted podrá, por otro lado: Llorarle al Gobierno para que también le dé una Ayuda Adicional o también puede ir a su Municipalidad. Le pueden dar Mercadería (A nadie le falta Dios ni ayuda) !

Con ésas palabras las AFPs Han Violado el Compromiso de Otorgar Jubilación Digna. El Modelo Perfecto del «Mercedes Benz» es sólo para los Dueños de las AFPs y de los Bancos !!!!

Por eso mismo Las AFPs están en Crisis. No son; No fueron y Nunca Serán Una Ayuda Digna para Obtener buena Jubilación !!!!

Un Dato importante:

Una Vez Confesó uno de los dueños de AFP; Yo No estoy cotizando en ningúna AFP. Yo ocupo otro instrumento financiero para Asegurarme una Buena Vejez !!!

Entonces, por qué se obliga a las personas estar cotizando mes a mes en las AFPs ?????

La simple respuesta:

Señorita Periodista

Las Personas No Saben!! No Saben de Negocios!!! No Saben de Ahorrar

Miré lo que pasó en la URSS. Los Comunistas se lo Roban Absolutamente Todo !!!!

(Palabras del Pepe Piraña)

Mmm… Qué tiene que ver la URSS con las AFPs ???

Hay Señorita Periodista, veo que Usted No entiende;

El COMUNISMO es Malo. Por eso mismo CAYÓ!!!

El COMUNISMO No sabe absolutamente nada del Mundo de los Negocios!!!

El Comunismo solo desea rpartir en forma justa la Miseria de todo El Pueblo…

En cambio las AFPs dan una Salida efectiva al Negocio !!! Existen Distintos Negocios. El Negocio de la Salud. El Negocio de la Educación. El Negocio de Cementerios. El Negocio de las Farmacias. El Negocio del Retail. El Negocio de los Bancos. Etcétera etcétera etcétera

Las AFPs son otro Negocio. Éso es lo que No sabe Usted y tampoco lo sabrán jamás los Comunistas pues !!!

Ahora el Negocio muy Interesante es El Agua. Tan bueno como el Gran Negocio Minero en Chile. Aquí , el inventor de las AFP hermano del Ex Ladrón del Banco de Talca

Nos dice efectivamente. Las AFP son un Negocio!!!!

El Modelo es Perfecto. porque todos los meses las AFPs reciben Dinero. Mucho Dinero Gratis !!!!

Ése Dinero los prestan a Los Bancos a una tasa de Interés Mensual y Ellos Ganan Millónes y Millones de Dólares en Utilidades!!! En cambio, el trabajador que está Obligado a poner todos los Meses parte de su Sueldo en las AFPs :

No recibe ninguna ganancia. No recibe Retribución alguna. No recibe ningún beneficio y lo peor de todo es que cuando El Trabajo, después de tantos años de labores y sacrificios por subsistir: Recibe Una Miseria !!! que incluso muchos deben salir a trabajar para que les pueda casi alcanzar para poder llegar a fin de Mes; porque después se Suman los Achaques de la Vida: Los Famosos Medicamentos!! Que también son un Negocio Pepe Piraña, tiene Razón:

El Modelo de Negocios es Realmente PERFECTO. En Verdad es Mercedes Benz. Mercedes Benz Nuevo con Grandes Millones en Ganancias y Utilidades para Los Dueños de AFP y Banco pero; El Pueblo Trabajador Sigue en peor condición de vida que antes de haberse inventado, éste Nefasto Sistema Financiero de Pensiones Miserables !!!

Por eso mismo

El llamado Urgente es:

No + AFP

No + Abusos

No + Pensiones de Miseria

También queremos ahora el Sexto Retiro por Dignidad. Queremos El 100% de los Fondos en nuestras cuentas de Capitalizaciones personal o individual. Es mi Plata!!! La Queremos Ahora !!!!!

Unidad y Lucha hasta Vencer

Trabajadores Al Poder

Me gusta esto: Me gusta Cargando...