Acoso, amenazas y rebaja de su sueldo: La historia detrás de la dramática muerte de la profesora Katherine Yoma en Antofagasta

Una semana antes de tomar la trágica decisión, Katherine Yoma recibió muy malas noticias por parte de la Corporación Municipal (CMDS). No solo no habrían sanciones para quienes la amenazaron, agredieron, acosaron y no tomaron acciones para apoyarla, sino que además la institución que dirige el alcalde Jonathan Velásquez había decidido apartarla de la mayoría de sus horas de clases y con ello su sueldo sería reducido a solamente cerca de $300 mil pesos.

Por El Diario de Antofagasta

13 Marzo 2024

La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) admitió este miércoles la veracidad de una cruel medida que afectó a la profesora Katherine Yoma Valdivia, quien se quitó la vida tras denunciar acoso, agresiones y amenazas en su contra, por parte de un apoderado y su hija

Una semana antes de su deceso, Katherine recibió la noticia de que sería reubicada en otro establecimiento y su carga horaria sería reducida a 16 horas. Es decir, su sueldo se vería reducido a cerca de 300 mil pesos.



La veracidad de este hecho fue confirmada este miércoles por la Secretaria Ejecutiva de la CMDS, Belguin Cisternas, en medio de la última sesión del concejo municipal de Antofagasta, donde precisamente como primer punto se debatió sobre la situación que afectó a la profesora.

El caso

La profesora Katherine Yoma había denunciado públicamente en septiembre del 2023 las amenazas de muerte y agresiones físicas de las que era víctima por parte de un apoderado del establecimiento y su hija.

Además, dio a conocer la falta de apoyo y protección por parte de su empleador, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), cuando recurrió a los conductos regulares para denunciar la situación que le afectaba.

El patrón de amenazas se repitió, situación permitida por una de las inspectoras del colegio, que conforme a lo dictado por Katherine, es abuela de la estudiante acusada por agresión. “Incluso durante una tarde se atrevieron a bloquear mi camino mientras iba a entregar a mi curso y tuve que cambiar el rumbo en el que íbamos. Le informé de esto al director pero nuevamente no hubo ninguna sanción”, reclamó.

Pese a que las amenazas siguieron, lo que provocó a la profesora entrar en estados de crisis y shock fue la aparición del apoderado de la menor a las afueras del establecimiento, quien se acercó a ella a insultarla y agredirla. “Comenzó a decirme, ahora me las vas a pagar, eres una mierda de profesora“.

El individuo, no satisfecho con los insultos, agarró a la docente de la mano para quitarle su celular y reventó el aparato contra el piso. Ante este hecho, la inspectora que se encontraba en el lugar, sólo recogió el teléfono diciendo, “no hijo, así no”.

Tras esto y después de llamar a Carabineros, pues el llamado no se había efectuado por parte de inspectoría, la educadora fue contenida por el equipo psicosocial de la escuela, debido al estado de shock en el que se encontraba. El director se acercó a Katherine, justificándose que “él no pensó que algo así iba a pasar”. “La ingenuidad del director me parece conveniente para sus amistades que se relacionan con la familia de la agresora, pero no para mí porque en ese momento mi celular, dignidad y salud mental estaban destruidas”, contaba entonces Katherine.

“Aún cuando las amenazas de muerte son una falta gravísima según nuestro manual de convivencia escolar, en lugar de sentir protección, me sentí sola”, recalcaba entonces a El Diario de Antofagasta, la profesora Katherine Yoma.

Por el contrario, lejos de tomar medidas para protegerla, algunos directivos del establecimiento y la Corporación Municipal decidieron realizar una defensa corporativa, afirmando que estas denuncias difundidas por redes sociales y medios de comunicación dañaban la imagen del establecimiento educacional.

Asimismo, los primeros días de marzo de 2024 Katherine Yoma se enteró de la decisión final adoptada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social: Su empleador había decidido reubicarla en otro establecimiento educacional y además reducir sus horas de clases, de 46 a 16, con la consiguiente disminución drástica de su sueldo a cerca de 300 mil pesos.

Días después, la tragedia enlutó a Antofagasta, justo en la víspera del 8 de marzo, Día de la Mujer. Una instancia donde Katherine hubiera participado, ya que además de su pasión por la educación, respaldaba diversas causas sociales. En esta ocasión no estuvo físicamente, pero si en la voz de cientos de mujeres que corearon “No estamos todas, falta Kathy Yoma”.

Relacionado:

