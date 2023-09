A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

por Jorge Lavandero

ESTIMADO AMIGO Y COMPATRIOTA, ME IMAGINO, QUE HABRÁS PASADO UNAS BUENAS VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS, HASTA QUE…

Otros menos afortunados aún, se habrán quedado a mirar lo desfiles de nuestros valientes soldados, llenos de miles de medallas y anteojos negros, montados en sus sudorosos caballos y tamboriles, acompañados de esas grandes mulas, hijas de los burros más burros. Mirábamos al descuido la televisión, junto a mi hija menor, quien me interrumpió, para preguntarme: ¿cuántas batallas esos valientes soldados se han ganado, con tal cantidad de medallas en sus pechos y lo hizo con esa sonrisa de niña.

Tuve que explicarle, que no las tenían allí, porque hubiesen ganado alguna batalla, sino que era una tradición, entregarles, cada tiempo, una medalla, porque hacía mucho, mucho tiempo, que no habían ganado ninguna batalla. De pronto me insistió con otra pregunta. Porque todos con antejos negros, si está nublado y casi llover, me hice el leso porque yo tampoco tenía la respuesta a esa ingenua pregunta, pero me hizo pensar, cuanto se habrán gastado en esos miles de soldados, en adquirir tal cantidad de anteojos y me fui amurrado con la sorpresa, para cambiar a un tema distinto.

Les decía, que habrán festejado bien y alegremente el día de la patria, donde esencialmente se celebra el día de la independencia, y tenemos que celebrarlo bien como sea. Somos un país soberano, al fin y al cabo, pero comenzaron a entrarme algunas dudas, porque, me pregunté finalmente, ¿de qué somos dueños? ¿Somos dueños de la salud, ¿somos dueños de la educación, de tantas glorias en el pasado Latino americano?, ¿de la energía, de las comunicaciones? ¿De nuestras colosales riquezas de cobre y de litio? Ya molesto, poco a poco, se me fue agriando el ánimo y comencé a rebuscar en mi interior, algo de que fuéramos dueños. Me di cuenta de que no éramos dueños de nada, tampoco de la previsión, de las comunicaciones.

En fin, ya enojado conmigo mismo, porque no luche más, trate de calmarme, intentando distraerme, me acordé, que en este artículo, quedó vacía la respuesta del título del comienzo, cuando más arriba señalé, UNAS BUENAS VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS, HASTA QUE… Ah, me di cuenta, que a la vuelta de estas vacaciones, debían pasar por algunos portales pagando peajes, que son cada vez más caros. Ahí se me vino el mundo abajo. Me dije, ¿pero como si cuando estabas en el Senado? El equipo de Ricardo Lagos, presidente, le recomendaba, al expresidente Frei Ruiz-Tagle, a la sazón, presidente de la Comisión de Obras públicas del Senado, al insistirle, que esto sería por un tiempo relativamente corto.

Los estudios estaban hechos, como hay constancia en la Biblioteca del Congreso, que, con un parque automotor, de 1 millón y medio de vehículos, todo se pagaría, desde entonces, a solo 20 años futuros y después de esos años, VOLVERÍAN LAS CARRETERAS AL ESTADO, COMO SU DUEÑO. Se me volvió a subir la sangre a la cabeza, porque resulta, que han pasado más de 20 años, los Peajes siguen funcionando y cada vez, más altos, como si se construyeran carreteras nuevas por su costo. Y con indignación, todavía ellas no vuelven al estado. Esto me puso de tan mal humor, tanto como a ti, que al regresar, vas notando la realidad de tus vacaciones, con los super-peajes.

Lo peor de todo, para que también te enojes contigo mismo. ¿Por qué nunca reclamaste?. Desde hace algunos años, el parque automotriz, ya no es de 1 millón 500 mil vehículos, sino, de más de 6 millones de automóviles, con los que se podrían haber construido 3 carreteras Panamericanas entre La serena y Puerto Montt y le habría sobrado plata para construir un tren de alta velocidad, también entre La Serena y Puerto Montt.

El presidente Boric, habría terminado estos festejos patrios, a pesar de las observaciones de mi hija, con una amplia sonrisa, por haber cumplido su sueño. Ahora, si eres ciudadano correcto como yo, ¿por qué no nos preocupamos de indagar, donde fueron a parar esos miles, de miles de millones, que por cierto NO ESTÁN EN EL PRESUPUESTO NACIONAL? Ya, me voy muy enojado, ¿y tú? ¿Por qué no hacemos algo Juntos con el resto de los chilenos para festejar de verdad?

