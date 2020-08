A 80 AÑOS DE LA MUERTE DE TROTSKY: REVOLUCIÓN PERMANENTE CONTRA TERRAPLANISMO FRENTEPOPULISTA

La cuestión del poder: el gobierno obrero y campesino

La discusión sobre el sujeto histórico, de la forma como se plantea en la teoría de la Revolución Permanente, conduce directamente al problema del poder. Cómo se allana el camino al poder, en qué consiste y cómo se ejerce. Son cosas muy prácticas sin las cuales resulta imposible esclarecer la identidad de clase del proceso revolucionario. Tal cosa nos conduce a la definición de la Dictadura del Proletariado y su fórmula de popularización, el Gobierno Obrero Campesino.

El Programa de Transición se refiere a esta cuestión afirmando que «la consigna de “gobierno obrero y campesino” es empleada por nosotros, únicamente, en el sentido que tenía en 1917 en boca de los bolcheviques, es decir, como una consigna anti-burguesa y anti-capitalista, pero en ningún caso en el sentido “democrático” que posteriormente le han dado los epígonos haciendo, de ella, que era un puente a la revolución, la principal barrera en su camino.// Nosotros exigimos de todos los partidos y organizaciones que se apoyan en los obreros y campesinos, que rompan políticamente con la burguesía y tomen el carro campesino. En este camino de la lucha por el poder obrero prometemos un completo apoyo contra la reacción capitalista. Al mismo tiempo desarrollamos una agitación incansable alrededor de las reivindicaciones que deben constituir, en nuestra opinión, el programa del “gobierno obrero y campesino”.

Ya está esclarecida la significación de la fórmula «obrero-compesina«, tal no significa una formulación algebraica, sino que es una manera de señalar que la clase obrera, los trabajadores, arrastrarán a las capas explotadas y oprimidas no proletarias en su lucha por el poder. En el Chile actual, la mayor parte de estas capas sociales distan mucho del campesinado por ser predominantemente urbanas, sin embargo su mecánica en la lucha de clases sigue a la conducta del campesinado.

La clase trabajadora debe saber forjar esta alianza con la finalidad de asegurar su propio triunfo revolucionario. En efecto, la clase obrera no podrá acceder al poder, menos en un país de capitalismo atrasado como el nuestro, si no es capaz de liderar a estos importantes sectores de la población.

Demostración concreta de esta cuestión, en Chile, la encontramos en las movilizaciones de masas fuera de las grandes urbes en la última década. En torno al alza revolucionaria de masas del 2011 Coyhaique, Punta Arenas, Freirina, y más cerca Chiloé, por señalar las más notorias, destacaron por protagonizar movilizaciones que pusieron en jaque al primer Gobierno de Piñera. Y en ellas sectores de pescadores, pequeños campesinos, transportistas, comerciantes y pequeños rentistas, se pusieron en línea con el movimiento de trabajadores utilizando sus métodos bloquearon caminos, enfrentaron a los aparatos represivos y llevaron adelante sostenidas luchas y paralizaciones de actividades.

Tal cuestión prefigura la perspectiva del poder y señala, blanco sobre negro, que la alianza de la clase trabajadora con la mayoría nacional, bajo liderazgo obrero es el pilar de la revolución social y que como tal ha de proyectarse en la forma de Gobierno que impondrán los trabajadores.

Cuando hablamos de Dictadura del Proletariado, no pretendemos aludir a los regímenes totalitarios y contrarrevolucionarios del estalinismo. La Dictadura del Proletariado lo es para los explotadores, en tanto para la mayoría trabajadora es el régimen de mayores libertades y derechos, la materialización de todos los reclamos democráticos y sociales que el propio movimiento levanta.

Aquí encontramos -en la definición de poder- otra antinomia entre el programa obrero y aquél reformista del frentepopulismo. Estos últimos, si las circunstancias lo demandan enuncian la cuestión del poder. Como ya hemos aludido, no son pocas las veces que llegan a utilizar expresiones militares para referirse a sus conductas políticas. El ya indicado Programa de la Unidad Popular, planteaba en el papel la lucha por el poder. Los grupos democratizantes de la izquierda parlamentaria, también lo expresan, no podría ser de otro modo pues realizan actividad política. Sin embargo su definición de poder la expresan únicamente en el espacio institucional burgués, como poder burgués democratizado, humanizado y participativo. Los adjetivos no importan aquí, sino la cuestión de clase.

Para la clase obrera, al contrario, al poder se accede como el resultado de la movilización y la lucha insurreccional. El poder se ejerce en tanto los explotados conformen esos órganos asamblearios desde los cuáles ejercer el nuevo gobierno proletario, porque sin ellos no hay revolución. Es en ese terreno, el de la acción directa en el que habrá de ser derrotada militarmente la burguesía y tal derrota supone necesariamente la destrucción del aparato estatal en tanto aparato de dominación capitalista. Esto es central, si no existe una concepción programática que se haga cargo de esta tarea, entonces no habrá camino revolucionario socialista posible.

La derrota de las clases patronales comienza en la esfera política, se desarrolla en el problema militar y se consuma en lo económico, mediante la expropiación de la burguesía. Estas cuestiones, que constituyen el ABC de las concepciones marxistas, son negadas por los frentepopulistas que niegan el carácter protagónico de la clase trabajadora en la revolución, profesan un metódico pacifismo legalista y si les hablan de cuestionar la propiedad privada de los grandes medios de producción, piensan en sus limitaciones y en el mejor de los casos en su «función social» y el Estado de Bienestar de Keynes.

La involución que en esta materia representa el ciudadanismo pequeño burgués, con su explícita reivindicación de la propiedad privada, de la tecnificación productiva y de la agregación de valor industrial, ubica a estas variantes más recientes de reformismo más bien en el plano liberal burgués que en el de la tradición socialdemócrata. La reciente votación en el Parlamento del plan económico piñerista, con los votos favorables de casi la unanimidad de los votos del Frente Amplio y el PC, es expresiva de su posición de clase y del contenido que tienen sus planteamientos de poder. Un 30% de la fuerza de trabajo expulsada de sus puestos laborales, la ocupación militar del país y uno de los índices más desastrosos en el mundo en el manejo de la pandemia, son la verificación concreta del completo fracaso de toda política burguesa o de colaboración con ella.

El problema de dirección política de la clase

La cuestión del sujeto político, obrero, de la revolución y la estrategia de gobierno de los trabajadores, en los términos de clase expuestos, condicionan a su turno el tipo y naturaleza de dirección política que demanda el proceso. En el Programa de Transición, Trotsky alude a la IV Internacional al hablar del partido y la define con total nitidez el espacio político que ha de ocupar esta nueva dirección y señala que ella: «No tiene ni puede tener lugar alguno en ningún frente popular. Combate irreductiblemente a todos los grupos políticos ligados a la burguesía. Su misión consiste en aniquilar la dominación del capital, su objetivo es el socialismo. Su método, la revolución proletaria. Sin democracia interna no hay educación revolucionaria. Sin disciplina no hay acción revolucionaria«.

Se ha debatido intensamente sobre este problema. A fines de los 90 en Chile arreció en la izquierda las concepciones antipartido del anarquismo, sin embargo el propio proceso ha ido decantando estas cuestiones. Los reformistas han vuelto a la construcción de sus aparatos destinados exclusivamente a la intervención electoral. El levantamiento del 18 de Octubre puso de manifiesto la ubicación de tales aparatos, las masas en la calle nos ahorraron el esfuerzo de cualquier crítica. la lucha de clases los puso en el lugar que les corresponde: en el bando de los explotadores.

El problema de organización, del tipo de dirección que el movimiento reclama es medular y no puede ser soslayado a riesgo de hacer de toda nuestra actividad política algo meramente especulativo. Las concepciones permanentistas del marxismo definen, como ya hemos señalado, el tipo de organización que hemos de construir. Sin embargo, tal cuestión no agota todos los problemas organizativos de la clase. Por el contrario, no hace más que plantear su urgencia.

En este sentido la organización revolucionaria debe estructurarse para la intervención política en el seno de las masas y construirse en ella. Nada podemos esperar de una organización que renuncia a esta tarea. En este sentido, sobre todo en nuestro país en que el desarrollo de las organizaciones revolucionarias es mínimo, las tendencias sectarias tienden a tener una enorme incidencia.

Pretendidos marxistas ofician de comentaristas y limitan su accionar a fortalecer pequeñas capillas autorreferentes enteramente incapaces de un diálogo con los obreros de vanguardia. Estos elementos le exigen a los trabajadores elevar su conciencia política y se proponen ellos como tal superación. Sus análisis políticos, estériles, se limitan a repetir generalidades sobre el Socialismo a los que si les sacamos un par de sustantivos y fechas, podrían servir en cualquier época.

La clase trabajadora no necesita que le expliquen qué es la explotación, qué es el capitalismo ni que les refrieguen en la cara las derrotas que cotidianamente viven. La clase no requiere de nuevos jefes, requiere popr el contrario de una nueva dirección política para la acción, para la lucha inmediata, para dar respuestas de fondo a las luchas que lleva adelante y le proyecten hacia el poder.

No me imagino un período histórico en que la derrota del capitalismo y el hundimiento de su orden social se expresen con tanta intensidad. Es el orden patronal en el mundo el que se cimbra merced a una crisis política, económica y militar sin precedentes. Se agudizan los conflictos interimperialistas, declina el otrora invencible imperio norteamericano, la clase obrera casi sincronizadamente actúa en todo el mundo peleando por sus condiciones de vida. Aunque no inevitable, se dibujan en el horizonte los perfiles de mayores enfrentamientos y en ese contexto toda las concepciones reformistas, colaboracionistas de clases y frentepopulistas de la pequeña burguesía y la burguesía liberal, se diluyen y se hacen ilegibles como papel mojado.

Las ideas reformistas no sólo se hacen ilegibles y anticientíficas, resultan extravagantes a la magnitud y profundidad de la crisis. Ser reformista hoy día, sostener las concepciones del frentepopulismo es equivalente con mucho al terraplanismo. La enorme diferencia es que mientras estos últimos pueden alegrarnos una tarde con su ingenio paranoico, los frentepopulistas no hacen otra cosa que maniatar a los trabajadores, confundirlos, propiciar derrotas y abrir las puertas al fascismo.

La canalla burocrática de Stalin, los estranguladores de la revolución y restauradores del capitalismo, los estalinistas, han pasado a decorar el muro de la infamia y han sido sepultados por la historia. Tal lección resulta inequívoca y necesaria.

Finalmente, a 80 años del asesinato de Trotsky -cuya enorme figura no hace más que crecer con el devenir histórico- queremos detenernos finalmente en su persona, un sujeto que encarnó la revolución obrera y que murió en su ley. Murió en combate, no podía ser de otra manera. Rubricamos emocionados este instante con los últimos párrafos que escribiera, momentos antes de morir: «Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de vida consciente y durante cuarenta y dos luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme, que en mi juventud. // Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el patio para que entre más aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja de césped verde que se extiende tras el muro, arriba el cielo claro y azul y el sol que brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente«.

(las fotografías que acompañan esta nota corresponden a Robert Capa y fueron obtenidas en 1932, Copenhage)