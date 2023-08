Contribución de Eduardo Salum Yazigi, embajador de Chile en Argelia durante la Unidad Popular – para el 60º aniversario de las relaciones ARGELIA-CHILE



Eran las dos de la mañana del 11 de septiembre de 1973, y la reunión en la cumbre de los países no alineados llegaba a su fin.



Pocas horas más tarde las noticias del golpe militar contra el legítimo y legal gobierno de la Unidad Popular recorrían todo el mundo. Al improviso recibí una llamada telefónica del Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia, Sr. Adjali quien me invitó a conversar con él.



En esa conversación el Sr. Adjali me comunicó que el gobierno de la República de Argelia había tomado la decisión de no reconocer a la junta militar golpista, y en cambio…reconocer en la persona del Embajador «la representación del pueblo chileno».



De ese único,consecuente y noble gesto, comenzaba una nueva etapa de la embajada chilena en Argelia.



El día 12 de septiembre en la mañana se inauguró una plaza con el nombre del presidente mártir SALVADOR ALLENDE, en pleno corazón de la ciudad, con la presencia de las autoridades municipales, militares y del Frente de Liberación.



No puedo expresar hoy la intensa emoción y orgullo que sentí ante tantas manifestaciones de solidaridad recibidas, todas en nombre del pueblo chileno, que vio cercenado su proyecto histórico en la construcción de una sociedad soberana y libre.



En esas difíciles circunstancias me dirigí de inmediato a las oficinas de la embajada para establecer contacto con algunos colegas chilenos que ocupaban cargos en Europa.



El resultado fue una reunión en Roma con autoridades y partidos políticos italianos y una declaración en la cual se condenaba el golpe de Augusto Pinochet inducido y preparado por el gobierno de Nixon y Kissinger, en defensa de los intereses de las multinacionales americanas en Chile, con la alianza de la burguesía chilena.



Regresé a Argel con la intención de preparar un proyecto de instalación de una oficina de información, para mantener viva la solidaridad con Chile democrático.



El resultado fue positivo. El F.L.N y el gobierno del Presidente Boumedienne, sus ministros y repartos nacionales prestaron un apoyo considerable para hacer realidad el proyecto.Así nació el «BUREAU DE LA RESISTANCE ANTIFASCISTE CHILIENNE «, situado en la «rue Rabah Noel» en pleno centro de Argel.



Argelia hacía honor a su compromiso consecuente con decenas de movimientos de liberación que encontraron apoyo y permanente estímulo para la lucha de liberación en Africa, Asia y América latina, por su rol motor en el combate anticolonialista por la independencia en el mundo, tanto cuanto la orientación social interna para superar la herencia nefasta dejada por el colonialismo francés.



De este modo Argelia representa una caso ejemplar de emancipación y un momento importante de rechazo de la penetración de la zonas periféricas por las potencias coloniales europeas.



El exilio chileno encontró en Argelia un campo de recepción favorable, pues los profesionales que se acogieron pudieron ejercer sus habilidades sin someterse a disposiciones engorrosas que les exigían en Europa y otros países. Numerosos médicos, dentistas, arquitectos, abogados, economistas, veterinarios y agrónomos prestaron servicios en los diferentes repartos ministeriales, con satisfacción de las autoridades respectivas, contribuyendo de este modo a paliar la carencia de técnicos. (recordemos que Argelia obtiene su independencia en el 1962… y nosotros llegamos, los chilenos exiliados en el 1974,1975,1976, apenas doce años después de la guerra por la independencia que dejó un millón de muertos, mutilados, huérfanos, una economía toda por reconstruir………).