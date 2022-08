Tom Perrotta, literatura

Tom Perrotta

(13 de agosto de 1961, Garwood, Nueva Jersey, EE.UU.)

Novelista y guionista estadounidense mejor conocido por su novela Ascensión (The Leftovers, 2011), que ha sido adaptada a una serie de televisión en HBO, al igual que sus novelas Election (1998) y Juegos de niños (Little Children, 2004), las cuales se convirtieron en películas aclamadas por la crítica y nominadas al Premio de la Academia. Perrotta coescribió el guión de la versión cinematográfica de 2006 de Juegos de niños con Todd Field, por la que recibió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Guión Adaptado. Ha sido llamado, por la revista Time, «el Steinbeck de los suburbios» por sus descripciones de adolescentes autosaboteados y adultos insensatos de clase media. The New York Times lo apodó «un Chéjov estadounidense cuyos personajes, incluso en su forma más ridícula, parecen bendecidos y ennoblecidos por un aura humana luminosa», y People lo llamó «el raro escritor dotado para dibujar los mapas emocionales de las personas… creando escenas desternillantes».

Perrotta se describe a sí mismo como un escritor en la «tradición americana del lenguaje sencillo» de autores como Ernest Hemingway y Raymond Carver. Hablando sobre su creación literaria, ha opinado: «Tengo un sentido muy democrático de la literatura […] Me pongo un poco nervioso cuando leo novelas sobre gente extraordinaria, o gente privilegiada. Siempre he tratado de hacer de la escritura sobre gente común y cosas comunes un principio, me gusta la literatura que es «una persona, una verdad», que la experiencia de cada persona, sin importar cuán marginal sea, tiene el poder de decirnos algo vital sobre lo que significa ser humano. Es cierto que, en muchos sentidos, la ficción no ha sido universal: probablemente ha sido una forma de clase media, y definitivamente hay personas olvidadas cuyas vidas no han sido narradas. No creo que los escritores deban felicitarse a sí mismos. Pero esa es una de las cosas ideológicas importantes que la forma de la novela ayudó a lograr: expandir el enfoque de la literatura. La novela tiende a mostrarnos que las vidas de la gente «común» están tan llenas de drama, emoción, e incluso significado político como la vida de los grandes. Si esta idea –que las vidas ordinarias son tan importantes como las vidas extraordinarias– está en el centro de mis valores cuando trato de escribir ficción, también ayuda a expresar mi relación con los detalles. En la escritura, el poder está en los detalles ordinarios. Son las cosas pequeñas las que nos permiten desarrollar las escenas de gran drama, o las grandes verdades importantes. Mi impulso como escritor es este: cuanto más hay en juego en un momento, más pequeño debo hacer para que esos momentos sean reales.»

Tom Perrotta nació en Newark, Nueva Jersey, y se crió en Garwood, Nueva Jersey, donde pasó toda su infancia y se crió como católico romano. Su padre era un trabajador postal inmigrante italiano, cuyos padres emigraron de un pueblo cerca de Avellino, Campania, y su madre es una exsecretaria inmigrante albano-italiana, que se quedó en casa para criarlo junto con su hermano mayor y su hermana menor. Perrotta disfrutaba leyendo a autores como O. Henry, JRR Tolkien y John Irving, y decidió temprano en su vida que quería ser escritor. Participó en la revista literaria de su escuela secundaria, Pariah, para la cual escribió varios cuentos.

Perrotta obtuvo una licenciatura en inglés de la Universidad de Yale en 1983, y luego recibió una maestría en inglés/escritura creativa de la Universidad de Syracuse. Mientras estaba en Syracuse, Perrotta fue alumno de Tobias Wolff, a quien Perrotta elogió más tarde por su «escritura cómica y seriedad moral».

Mientras enseñaba escritura creativa en Yale, Perrotta completó tres novelas que tuvo problemas para publicar. Una fue Election [Elección], la historia de una intensa elección en la escuela secundaria inspirada en la carrera presidencial de tres candidatos de los Estados Unidos en 1992, y otra fue Lucky Winners, que permanece inédita en 2007 y que Perrotta describió en 2004 como «una novela bastante buena sobre una familia que se desmorona después de ganar la lotería». En 1994, Perrotta publicó su primer libro, una colección de cuentos cortos titulada Bad Haircut: Stories of the Seventies que The Washington Post llamó «más poderosa que cualquier otra novela sobre la mayoría de edad». El mismo año, Perrotta dejó Yale y comenzó a enseñar escritura expositiva en la Universidad de Harvard. En 1997 publicó The Wishbones, su primera novela, que Perrotta ha dicho que es básicamente «sobre mis años de escuela secundaria». El Manuscrito inédito de Election fue elegido como guión en 1996 por el director Alexander Payne, lo que despertó el interés en publicarlo como libro. Llegó a las librerías en marzo de 1998, seguido poco después por su adaptación cinematográfica, que se estrenó en abril de 1999 para elogios de la crítica. La película, protagonizada por Matthew Broderick y Reese Witherspoon, ayudó a popularizar a Perrotta como autor.

Después de Election, Perrotta cambió su enfoque a un elenco de personajes mayores, aunque igual de problemáticos: primero con Joe College de 2000, un viaje cómico al lado oscuro de la educación superior, el amor y el servicio de comida (que el autor dice que es sobre sus años universitarios); y luego con Little Children de 2004, que exploró las profundidades psicológicas y románticas debajo de la superficie de los suburbios.

Little Children fue el «libro revelación» de Perrotta, que apareció en numerosas listas de «Mejores libros de 2004», incluidas las de The New York Times Book Review, Newsweek, National Public Radio y la revista People, y obtuvo grandes elogios para Perrotta.

En 2006, Perrotta vendió a New Line Cinema un guión original que coescribió con el productor de Frasier, Rob Greenberg, titulado Barry and Stan Gone Wild, el guión es «una comedia desvergonzada [sobre] un dermatólogo de cuarenta y tantos años que se va de vacaciones de primavera». En enero de 2007, Perrotta formó parte de la facultad invitada a la tercera conferencia anual Writers in Paradise en Eckerd College en St. Petersburg, Florida. Fue invitado a enseñar en Eckerd por Dennis Lehane; los dos escritores habían enseñado juntos previamente en la Conferencia de Escritores de Stonecoast en Maine.

La novela de Perrotta, The Abstinence Teacher, se publicó el 16 de octubre de 2007. Se trata, según el autor, «sobre educación sexual y las guerras culturales. Tiene un espíritu cercano a Little Children, creo». Fue elegido por The New York Times como Libro Notable del Año 2007. En octubre de 2007, estaba trabajando en una adaptación cinematográfica del libro con Jonathan Dayton y Valerie Faris, quienes dirigieron Little Miss Sunshine.

Ha participado en convertir su novela The Leftovers en una serie de televisión de HBO del mismo nombre que comenzó a transmitirse en 2014 con gran éxito de crítica durante tres temporadas en las que participa como guionista de 8 de los 28 episodios y de la que también es productor.

Perrotta se casó con la escritora Mary Granfield en 1991 y tienen dos hijos. A partir de 2019, la pareja vive en Belmont, Massachusetts, un suburbio de Boston.

Ascensión: «Perrotta presenta una inquietante reflexión sobre cómo la gente ordinaria reacciona ante sucesos extraordinarios e inexplicables, sobre el poder de la familia para herir y sanar, y sobre la discreta facilidad con la que la fe puede llevar al fanatismo.» –Stephen King. ¿Qué pasaría si tu mujer, tu marido o tu hijo desaparecieran delante de ti? Bajo el prisma de una sola familia, Perrotta muestra cómo un fenómeno sin precedentes sacude a la ciudad de Mapleton. Una inexplicable desaparición en masa. Ascensión es un libro que te emocionará, acerca de gente corriente que lucha por seguir creyendo en el futuro. Hace tres años, el dos por ciento de la población mundial desapareció sin dejar rastro. Jóvenes y ancianos, creyentes y escépticos; el incidente afectó a gente de todo tipo. Los que quedaron aún siguen luchando por comprender por qué unos se esfumaron y otros no. La vida de Kevin Garvey ha cambiado para siempre tras el desastre. Su mujer se ha unido a una extraña secta, sus hijos están fuera de control y el resto de la comunidad se debate entre la angustia, la rabia y la desesperación. Para Kevin y su familia, el futuro parece sombrío. Pero de alguna forma, de entre las sombras surgirá un nuevo tipo de esperanza.

Juegos de niños: Especie de paraíso en tecnicolor, los apacibles barrios residenciales norteamericanos son el escenario propicio donde se teje la trama de esta hilarante historia de vicios privados y públicas virtudes. En un microcosmos de sospechosa felicidad, donde nunca ocurre nada grave y los días se funden unos con otros como «ceras de colores en una bolsa de plástico olvidada al sol», los idílicos hogares son el caldo de cultivo del tedio y la frustración, un entorno del cual no pocos sueñan con escapar. Por ejemplo Sarah, atrapada en su papel de madre y esposa, situación que nunca hubiera imaginado pocos años atrás, mientras preparaba su doctorado. O Todd, padre moderno y excitante icono entre las aburridas madres del parque, que se ocupa de su hijo de tres años mientras su mujer se dedica a producir documentales. Cuando la corriente eléctrica fluye inconteniblemente entre ambos, el frágil equilibrio de la comunidad se tambalea. Y por si no fuera suficiente, la llegada del inquietante Ronnie, que vuelve a casa de su madre tras cumplir condena por exhibicionismo, altera definitivamente la paz de este plácido enclave. Los miedos y obsesiones salen a la luz, poniendo de relieve el contraste entre el discurso público y la miríada de traiciones y deslealtades que contaminan las relaciones de los mismos personajes en la esfera privada. Con una feliz combinación de humor y dramatismo, el autor ha conseguido plasmar, mediante las distintas voces de los personajes y con una objetividad quirúrgica, una sátira tan devastadora como llena de compasión sobre el silencio chirriante de un mundo perfecto.

Lecciones de abstinencia: La educación sexual en la escuela en un ambiente cargado de puritanismo es la original propuesta de esta nueva novela de Tom Perrotta. Recientemente divorciada, madre de dos niñas y mujer independiente y decidida, Ruth Ramsey es profesora de educación sexual en una escuela del imaginario Stonewood Heights, un idílico entramado de casas con jardín cuyos habitantes conviven en un ambiente de tolerancia y moderación. Sin embargo, un comentario casual de Ruth a sus alumnos desata las protestas de los feligreses de una iglesia evangélica local, el Tabernáculo de la Verdad Evangélica, que no tardarán en pedirle a Ruth que cambie el enfoque de sus clases y promueva exclusivamente la castidad. Y por si esto fuera poco, Ruth se verá obligada a plantar cara al entrenador del equipo de fútbol de su hija, el agraciado y carismático Tim Mason, un ex alcohólico que ha reconducido su vida con el apoyo y el consejo del pastor del Tabernáculo. Tom Perrotta retrata con gran empatía y sin prejuicios las dos caras de una apasionante controversia, en la que dos personas que creen estar en terrenos irreconciliables descubren las ventajas de no dejarse guiar por las apariencias.

La señora Fletcher: Eve Fletcher es una mujer divorciada de poco más de cuarenta años. Vive en una tranquila y apacible ciudad de Nueva Jersey. Su hijo se acaba de ir de casa para empezar la universidad y piensa que quizá ha llegado el momento de aprovechar el tiempo que ahora tiene por delante.Eve se apuntará a un curso universitario sobre «Género y sociedad», donde conoce a gente de lo más variopinta, descubrirá la pornografía en internet, las aplicaciones de citas, y se adentrará en un nuevo mundo que hasta ahora transcurría en paralelo al suyo. Mientras, Brendan, su hijo, se dará cuenta de que la vida universitaria no es exactamente como la había imaginado. En esta novela, Tom Perrotta construye una divertidísima sátira sobre la vida contemporánea, un certero e ingenioso fresco sobre la identidad, el sexo y la paternidad en el siglo XXI.

«Esa es la razón por la que nos relacionamos con otras personas, ¿no es así? No solo por sus cuerpos, sino también por todo lo demás: sus sueños, sus miedos y sus historias.»– Tom Perrotta

