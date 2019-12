2019: Derechos Humanos y Pueblo Movilizado

RICARDO KLAPP SANTA CRUZ

LE MONDE DIPLOMATIQUE – Edición Chilena, publicado, 25-12-2019



El despertar del pueblo, nos cabreamos nos unimos, 30 año de abusos y promesas incumplidas. Hacer un balance de lo ocurrido, requiere de incluir mucha información, mucho texto, así, que intentaré hacer un resumen breve de lo acontecido.

Por tres décadas, se nos dijo, que la gente, no le interesaba tener una Nueva Constitución. Que los Derechos Humanos no eran importantes. Que no se podían mejorar los salarios ni las pensiones. Que lo importante era el crecimiento económico y que con un buen gobierno terminarían los delitos, la inseguridad, los abusos contra la ciudadanía y que éramos el país más democrático del continente.

Las movilizaciones, nos han despertado y hay una relación entre crisis económica, social y política, violencia represiva y daño psicológico, como parte de la implementación de un modelo funcional de dominación y de abusos, que atropella la integridad y la vida humana, con un ordenamiento jurídico-legal heredado de la dictadura.

El surgimiento de la conciencia y los anhelos de justicia y dignidad, tendrá necesariamente permitir algunas trasformaciones sociales, como resultado de largas y sacrificadas luchas emancipadoras.

El pueblo no quiere convivir con los miedos y con inseguridades, que afecta a niños y adolescentes. Terminar con la manipulación informática, en un periodo de su desarrollo y formación. Que se investigue a los saqueadores, sean uniformados o políticos de cuello y corbata.

Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos se han referido a violaciones de derechos humanos, permanentes o generalizadas, torturas y tratos crueles, violaciones y abusos sexuales, homicidios, pérdida de visión a causa de balines, miles de detenidos y heridos.

Un pueblo no escuchado. En la consulta de las municipalidades participaron más de 2 millones de chilenos y un 92,4% quiere una Nueva Constitución y menos de un 7% continuar con la constitución pinochetista. Se agrega que un 73,2% quiere que los constituyentes sean del pueblo soberano. También los principales prioridades y anhelos fueron, mejorar las pensiones como ha luchado el movimiento no más afp, mejorar la salud y la educación.

A nivel de Puente Alto, de 120 mil participantes, un 94,8% quiere Nueva Constitución y un 75,7% que los constituyentes sean del pueblo. O sea los resultados son mayores que a nivel nacional. En la Consulta Popular de la Asamblea Social y Política de Puente Alto ‘Unidad Social’, que respondieron 5.118 vecinos en forma presencial, un 98,3% quiere Nueva Constitución, y sólo un 1,2% que continué la de 1980 de la era pinochetista. Además, sobre quién la redacte, un 90,8% quiere que sea una Asamblea Constituyente con participación popular.Por espacio, opinaré en otro texto, sobre plebiscito, movilización social y elecciones. Esperamos un 2020 con un país mejor y que la democracia y la dignidad se impongan.

