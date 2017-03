Wikileaks desnuda el ciberespionaje de la CIA: ¿venganza triangulada de Trump contra Obama?

Bóveda 7 y cuya primera parte, Año Cero , consta de 8 mil 761 documentos que rebasan las estrujantes revelaciones de fisgoneo masivo de la NSA filtradas durante tres años por Edward Snowden, asilado en Moscú. El deslactosado Trump se ha enfrascado en la guerra tuitera del Obamagate ( https://goo.gl/LAaNm3 ) al acusar a su antecesor de acecho obsceno, mientras Wikileaks detona la mayor publicación de espionaje en la historia de la humanidad perpetrada por el Centro Cibernético de la CIA, que bautizó comoy cuya primera parte,, consta de 8 mil 761 documentos que rebasan las estrujantes revelaciones de fisgoneo masivo de la NSA filtradas durante tres años por Edward Snowden, asilado en Moscú.

Russia Today resume que “se trata de información sobre el arsenal de ‘ciberarmas’ que usa la CIA para llevar a efecto su hackeo global, del que la agencia perdió el control”: Wikileaks “cuenta con información sobre ‘decenas de miles’ de objetivos de ataques de la CIA en América Latina, EU y Europa”, y denuncia que desde 2001 la CIA ha creado dentro de sí misma una NSA entera en la que trabajan 5 mil piratas informáticos (https://goo.gl/yNZMDV).

Llama la atención que el ciberespionaje de la CIA haya sido facilitado por uno de sus contratistas (sic) a Wikileaks, cuyo fundador sigue asilado en la embajada de Ecuador en Londres. En el arsenal de ciberarmas y “ hackeo global” de la agencia están en la mira Apple, Samsung, Microsoft, Telegram, Whatsapp, Weibo, Confide, Signal, etcétera. ¡Casi toda la humanidad espiada por la CIA! No se salvan Samsung/HTC/Sony, cuando 85 por ciento de los smartphones del mundo operan con dispositivos Android (https://goo.gl/tgjP2H).

La rama de dispositivos remotos de la CIA se llama Resentimiento (Umbrage) , que colecta contraseñas y maneja evitar los antivirus y los programas furtivos.

Pregunta tonta: ¿habrán sido espiadas Pemex, Petrobras, Odebrecht y PDVSA, no se diga las sucesivas presidencias de México, Brasil y Venezuela por la ciber-CIA?

¿Cómo responderá el gobierno entreguista/atlantista de Angela Merkel a la exposición de que “el consulado de EU en Fráncfort del Meno cumple la función de centro de hackers de la CIA, desde donde se llevan a cabo operaciones en Europa, Oriente Medio y África”?

Según Wikileaks, los teléfonos infectados envían a la CIA la geolocalización del usuario, sus comunicaciones de audio y textos, y activan la cámara y el micrófono del aparato . Peor aún: la CIA utiliza malware para ayudar a los investigadores en las escenas de un crimen y, así, eliminar cualquier huella digital de la agencia, del gobierno de EU o de sus empresas afiliadas (https://goo.gl/eOJdml). ¡La CIA a cargo de los avernos!

Los rotativos del establishment anti-Trump, tanto NYT (https://goo.gl/BvoDVN) como WP (https://goo.gl/bPLzlx), se encuentran a la defensiva y describen como alegatos (sic) las perturbadoras filtraciones, y hasta acusan a Wikileaks de Julian Assange de subordinación al gobierno ruso. ¡No, bueno!

Supuestamente, la CIA perdió (sic) en fechas recientes el control sobre “la mayoría de su arsenal de hackeo”. What does it mean? ¿Soltó el eje dinástico de los Bush/Clinton, al unísono de Obama y George Soros, a sus lobos cibernéticos para sabotear y desbancar a Trump?

El alemán Kim Dotcom (KD), perseguido en los tribunales de la anglósfera y fundador del portal clausurado Megaupload, hizo varios comentarios demoledores en su cuenta de Twitter: asevera que “las trascendentales filtraciones de la CIA reveladas hoy por Wikileaks suponen el golpe final contra las descontroladas agencias de espionaje de EU que operan contra todos nosotros en todas partes”. ¿Quién protege a los vulnerables ciudadanos de las garras y guerras ciberglobales de la CIA?